Soft skills: entenda o que é

BA Bruno Azambuja*

Samir Iasbeck, especialista em treinamento corporativo, enumera habilidades que empresas buscam - (crédito: Divulgação)

O mercado de trabalho passou por inúmeras transformações nos últimos anos. A pandemia do covid-19 trouxe mudanças nas rotinas de trabalho e também nos modelos de negócio das empresas. Nesse cenário, além de um currículo qualificado, para se destacar, é necessário que o profissional demonstre habilidades comportamentais ao lidar com os outros e consigo mesmo, em diferentes situações. Essas competências são conhecidas pelo termo em inglês soft skills.

Inúmeros testes psicológicos são usados por empresas para identificar essas características nos candidatos durante os processos seletivos. De acordo com Bianca de Noronha Silva, especialista em neuropsicologia, os testes variam dependendo do que o recrutador busca saber. "Existem testes projetivos, expressivos e psicométricos. Todos eles ajudam a identificar um aspecto ou característica sobre o indivíduo, como liderança, atenção, capacidade de foco, entre outras", explica.

Bianca ressalta que entender suas habilidades comportamentais e alinhá-las à capacitação e experiência expressas no currículo podem oferecer uma boa vantagem ao candidato na hora de buscar uma oportunidade.

Samir Iásbeck, fundador da Qranio, plataforma que auxilia na resolução de demandas de treinamento corporativo para empresas, lista as principais entre as soft skills valorizadas atualmente pelas organizações: inteligência emocional, comunicação eficiente, adaptabilidade, pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas e postura de life long learner, ou seja, a busca constante por aprendizado ao longo da vida.

. (foto: Editoria de Arte)

Lendo todos esses termos de uma vez, pode parecer algo complexo, mas por trás deles, existe uma definição simples, conectada a diferentes perfis comportamentais, que auxilia empresas a encontrarem o profissional que mais se encaixa na vaga ofertada. Conheça melhor cada uma delas:

1 - Inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade de entender e gerir as próprias emoções e a dos companheiros de trabalho para manter um ambiente de trabalho saudável. É uma competência de extrema importância para manter um relacionamento empático com os colegas de trabalho. Com um emocional estável, o rendimento do trabalhador na empresa será maior e melhor. "A sanidade mental do funcionário é também uma preocupação da empresa", afirma Samir.

Para Tiago Feitosa, que atua na qualificação profissional no mercado financeiro, essa é a habilidade vital para um trabalhador: "Reagir aos desafios, tentar separar os sentimentos da vida pessoal da vida do trabalho é algo extremamente difícil, porém, saber controlar as emoções é primordial para um local de trabalho positivo".

2 - Comunicação

A comunicação é essencial para o sucesso das empresas. Um bom comunicador consegue repassar suas ideias e estratégias com clareza e de forma assertiva, facilitando o dia a dia e dando mais dinâmica no trabalho. "Hoje em dia, as empresas contratam por habilidades técnicas e currículo qualificado, mas demitem por conta das habilidades comportamentais. Uma comunicação ineficaz e que gera atrito pode mudar o rumo do funcionário na empresa", diz Tiago Feitosa.

3 - Adaptabilidade

Uma das qualidades mais importantes para o cenário econômico atual é a adaptabilidade. De acordo com uma pesquisa do LinkedIn, plataforma de mídia social focada em negócios e empregos, 91% dos profissionais de recursos humanos consideram essa competência vital para o futuro do trabalho. "Saber se ajustar a novas situações e demandas é inegavelmente uma vantagem competitiva", ressalta Samir.

Tiago Feitosa, porém, alerta que ser adaptável não significa ser um generalista: "É importante que a pessoa tenha uma especialidade e saiba fazer tarefas relacionadas ao seu meio. Um empregado que sabe sobre várias áreas, mas não é especializado em nenhuma, acaba não tendo tanta utilidade".

4 - Pensamento crítico

Para resolver problemas complexos e conseguir soluções inovadoras é necessário ser crítico. De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal americano Wall Street, 89% dos executivos declaram ter dificuldade em encontrar colaboradores com pensamento crítico para composição de seus quadros. No meio corporativo, essa habilidade significa conseguir identificar oportunidades para melhoria nas estratégias da empresa.

5 - Trabalho em equipe

Os projetos de uma empresa dificilmente ficarão na mão de apenas um indivíduo e, com isso, é necessário que haja uma colaboração em equipe. Mas, de acordo com Tiago Feitosa, o trabalho em equipe é importante também para o profissional, pois ajuda na formação de suas competências através da troca de experiências. Do lado da empresa, uma equipe em sintonia consegue extrair o que há de melhor de seus funcionários e melhorar sua produtividade.

6 - Resolução de problemas

Também muito relacionado com a criatividade, a resolução de problemas é uma maneira de sair da caixa e propor soluções para resolver desafios. Samir Iásbeck alega que os profissionais que podem resolver os desafios que sempre surgem no meio do caminho, de forma eficiente e propondo soluções inovadoras, são fundamentais para a melhoria contínua dos produtos e soluções oferecidos.

7 - Busca constante por aprendizado

Estar em constante crescimento, querendo sempre aprender, é uma postura não só bem vista nas empresas, como essencial para todo profissional que almeja ter sucesso na carreira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto americano Pew Research Center, 73% dos adultos consideram vital estar em uma busca constante pelo conhecimento. "Ao adotar essa estratégia, os profissionais tomam para si o protagonismo do seu processo de estudo e mostram para a empresa que estão sempre prontos para adquirir novos conhecimentos que possam ajudar a alavancar os negócios", afirma Samir, "Com essa postura, o profissional mostra para a organização o quão empenhado está e focado no seu crescimento e no crescimento da empresa", completa.