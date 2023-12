Confira lista com 80 concursos abertos e 13.893 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 80 concursos e 13.893 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 183 vagas. Para o Centro—Oeste, há sete seleções abertas com 805 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 176 postos vagos. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 452 oportunidades. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 7.015 vagas. Já para os municipais, há 27 concursos e 5.188 vagas. Nas universidades federais, são dez processos seletivos e 74 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 160 vagas.



DISTRITO FEDERAL



RESIDÊNCIA SES-DF 2024

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOo9. Concurso com 148 vagas de enfermagem para: centro cirúrgico (50).obstetrícia (15).saúde do adulto/idoso (20).terapia intensiva (12).urgência e trauma (10).oncologia (4).atenção cardíaca (2).saúde da criança (6).saúde da família (3).saúde mental do adulto (6).saúde mental infanto-juvenil (3). nefrologia (8).cuidados paliativos (2). vigilância epidemiológica (2).reabilitação física e cognitiva (2).políticas públicas para saúde (3). Bolsa: R$5.337,97. Taxa de inscrição: R$149.



EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (EMATER)

Inscrições pelo site: https://shre.ink/TZ8o. O Concurso oferece 35 vagas para extensionista rural - economia doméstica (1); extensionista rural - engenharia agronômica (7); extensionista rural - medicina veterinária (6); extensionista rural médio - agroindústria (1); extensionista rural médio - agropecuária (2); técnico especializado - ciências econômicas (1); técnico especializado - contabilidade (2); técnico especializado - direito (2); técnico especializado - tecnologia da informação (1); técnico especializado - administração (2) e assistente administrativo (10). Salário: R$4.766,69 a R$6.310,06. Taxa: R$67 a R$87.

NACIONAIS



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TTLF. Concurso com cem vagas para os cargos de: analista administrativo - administração (39); analista administrativo - contabilidade (7); analista administrativo tecnologia da informação (4) e analista em infraestrutura de transportes - engenharia civil (50). Salário: de R$ 10.294,38 a R$ 12.812,66. Taxa de inscrição: R$ 120.



FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TORy. Concurso com 27 vagas para: analista - análise estratégica em ciência, tecnologia e inovação (12); analista - crédito, finanças e orçamento (6); analista - jurídica (2); analista - gestão corporativa (4); analista tecnologia da informação - infraestrutura (1); e analista - tecnologia da informação - software (2). Salário: R$ 16.776,59. Taxa de inscrição: R$ 90,30.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO/CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN)

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TTJF. O Concurso oferece 24 vagas para pesquisador adjunto i, nas especialidades de geodinâmica ou geologia (2), hidrologia (2), meteorologia por sensores remotos (1), redução de risco de desastres geohidrometeorológicos (1), impactos de desastres hidrometeorológicos (1), tecnologista pleno i, nas especialidades de: engenharia (3), vulnerabilidade a desastres geohidrometeorológicos (1), meteorología por sensores remotos (1), impactos de desastres hidrometeorológicos (1), geoprocessamento aplicado a riscos e desastres (1), tecnologia da informação (1), redução de risco de desastres geo-hidro-meteorológicos (2), risco de desastres geo-hidrometeorológicos (2), geodinâmica (2), hidrologia (2), e extremos meteorológicos (1). Salário: R$12.634,31 a R$14.274,53. Taxa: R$160.



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA ESPACIAL (INPE)

Inscrições até 4 de dezembro de 2023 pelo site: https://shre.ink/TTq6. O Concurso oferece 93 vagas para tecnologista pleno i, com especialidades em: desenvolvimento de software e sistemas para área de geoinformática (1); especificação, projeto e arquitetura de sistemas de software para o processamento e distribuição de imagens de sensoriamento remoto (1); desenvolvimento de software e sistemas de informações geográficas, banco de dados geográficos, gestão e disponibilização de dados geográficos via web, plataformas de visualização de dados geográficos (1); desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento de queimadas (1); análise e desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento das mudanças da cobertura e uso da terra (1); desenvolvimento de produtos de satélites e radares meteorológicos e aplicações, bem como processamento de imagens (2); desenvolvimento de software para processamento de imagens e dados adquiridos por satélites e sensores meteorológicos (1); processamento de dados meteorológicos e georreferenciados; desenvolvimento de software na área de meteorologia (3); previsão imediata (nowcasting); desenvolvimento de produtos meteorológicos ou ambientais, métodos e ferramentas para a implantação de sistemas para previsão imediata (1); processamento de dados meteorológicos, modelos numéricos e desenvolvimento de produtos na escala subsazonal e sazonal (1); desenvolvimento e análise de produtos de previsão numérica de tempo e dados ambientais (1); desenvolvimento ou aprimoramento de sistema de assimilação de dados nas componentes do sistema terrestre e de aplicações para monitoramento do processo de assimilação (1); processamento de alto desempenho - pad (hpc) (1); projeto e análise estrutural (1); garantia do produto e da qualidade (2); desenvolvimento de instrumentação científica para projetos espaciais (1); desenvolvimento de sistemas de suprimento de energia para satélites (1); e tecnologista júnior i, com especialidades em: gestão de sistema rf de estação terrena (2); manutenção da infraestrutura elétrica e mecânica de antenas em banda s e banda x (1); operação de sistemas espaciais embarcados (1); metrologia mecânica e metrologia física (1); metrologia elétrica e de rádio frequência (2); projetos mecânicos e processos de fabricação mecânica (1); projeto e fabricação de cablagem, sistemas de distribuição e medição de linhas elétricas de alimentação reguladas (corrente contínua) (1); ambientes críticos de tecnologia da informação em centro de dados (1); integração entre sensores, coletores e transmissores de dados e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos/eletrônicos (1); manutenção de infraestrutura de energia (geração e distribuição), ar condicionado, combate a incêndio e controle de acesso em instalações críticas de cpd de grande porte (1); especificações de rede, análise de acessos, informações e requisitos de segurança. instalação e administração de equipamentos (servidores, roteadores, switches, firewall etc. administração de ambiente de redes de dados e comunicação de datacenter (1); ambiente de supercomputação e hpc (high-performance computing) (1); propelentes para uso espacial (combustíveis e oxidantes, combustíveis líquidos, propulsão líquida) e propulsão espacial (1); caldeiras, vasos de pressão, linhas pressurizadas, bombas de vácuo, ensaios padronizados de qualificação em geral. projeto, operação e manutenção de sistemas de vácuo e instrumentação associada (1); engenharia de sistemas de satélites - missões espaciais (1); engenharia de sistemas de satélites - arquitetura elétrica (1); desenvolvimento de software para operação de satélites (2); desenvolvimento de software embarcado (3); desenvolvimento de sistemas eletrônicos digitais (1); desenvolvimento e integração de partes para pequenos satélites (1); desenvolvimento de sistemas ópticos para sensores e instrumentos espaciais (1); dinâmica orbital e controle de atitude e órbita (aocs) (1) e engenharia de sistemas de satélites - radares de abertura sintética (1) , pesquisador adjunto i, com especialidades em: dinâmica de voo (1); microeletromecânica (1); dispositivos armazenadores de energia (1); inteligência artificial aplicada à análise e modelagem de dados de fenômenos naturais (1); processamento de alto desempenho (1); aplicação de redes de sensores e internet das coisas (1); solidificação de ligas metálicas (1); combustíveis e propelentes líquidos (1); interações biosfera-atmosfera, ciência do sistema terrestre (1); modelagem do sistema terrestre (1); sensoriamento remoto de sistemas aquáticos (1); sensoriamento remoto (2); sensoriamento remoto e inteligência artificial (1); sensoriamento remoto e geoprocessamento (1); sensoriamento remoto da atmosfera (3); sensoriamento remoto da atmosfera e previsão imediata ("nowcasting") (1); modelagem numérica dos processos de superfície e camada limite planetária da atmosfera (2); modelagem numérica de processos físicos na atmosfera (2); modelagem numérica do sistema terrestre com ênfase em assimilação de dados (1); modelagem do sistema terrestre com ênfase em processos da criosfera (1); cosmologia com observações e modelagem da radiação cósmica de fundo em microondas e/ou com o estudo da transição de 21 cm do hidrogênio neutro (1); astrofísica estelar (1); astrofísica de ondas gravitacionais (1); astrofísica de raios x e/ou gama, incluindo o domínio de conhecimento de redução de dados oriundos de missões de raios x e/ou gama (1); astrofísica experimental; física solar observacional (1); astronomia multimensageira (1); clima espacial; geofísica espacial (5); clima espacial; física solar e geofísica espacial (1); espectropolarimetria solar (1); interação solar-terrestre, magnetosfera externa e raios cósmicos (1); média e alta atmosfera (1); processos ionosféricos dos setores equatoriais e de baixas latitudes (1); magnetosferas planetárias e acoplamento eletrodinâmico (1); fenômenos solar-terrestre-ionosférico-atmosféricos e raios cósmicos (1) e pesquisador associado i, com especialidades em: modelagem integrada do sistema terrestre (1). Salário: R$6.710,29 a R$16.134,86 . Taxa: R$110 a R$160.



INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Inscrições de 5 de dezembro até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TZ7P. Concurso com 80 vagas para os cargos de: gestão e logística (13); processo editorial(3); comunicação social e divulgação científica (5); ciência de dados (4); infraestrutura de tecnologia da informação (5) e desenvolvimento de sistemas (5); políticas públicas e desenvolvimento (16); políticas públicas e sociedade (16); políticas públicas e avaliação (8); políticas públicas e sustentabilidade (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 180.



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

Inscrições de 15 de dezembro até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/ThYt. Concurso com 93 vagas para os cargos de: taxonomia e sistemática de arthropoda edáficos (1); taxonomia e sistemática de hexapoda (1); taxonomia e sistemática de hexapoda e meliponicultura (1); taxonomia e sistemática de insetos aquáticos (1); biodiversidade, taxonomia, filogenia, biogeografia e ameaças a peixes de água doce (1); taxonomia, sistemática e evolução de mamíferos terrestres (1); biologia e manejo de mamíferos aquáticos (1); citogenômica; citotaxonomia e citossistemática de invertebrados e vertebrados terrestres e aquáticos (1); micologia (1); sementes e propagação de plantas (1); limnologia, química ambiental e química analítica (1); ecologia, fisiologia comportamental e bioelétrica de peixes amazônicos (1); genética molecular e sistemática filogenética de peixes (1); ecofisiologia, toxicologia, fisiologia e comportamento de peixes (1); silvicultura e fenologia de espécies florestais tropicais (1); evolução, manejo e/ou conservação de quelônios (1); ecologia de peixes de água doce (1); ecologia, fenologia e taxonomia de fanerógamas (1); micrometeorologia de ecossistemas florestais e mudanças climáticas (1); ecologia de ecossistemas terrestres (1); ecofisiologia florestal (1); hidrologia florestal e modelagem hidrológica (1); ecologia e manejo de ecossistemas amazônicos (1); dinâmica da vegetação em ambientes de áreas úmidas (1); dinâmica da vegetação em ambientes de áreas úmidas (1); ecologia, dinâmica e sucessão florestal (1); mudança de uso da terra e dinâmica de desmatamento (1); mudança de uso da terra e dinâmica de desmatamento (1); ecofisiologia florestal e fisiologia vegetal (1); ecofisiologia vegetal (1); recursos florestais, engenharia florestal, e manejo florestal (1); recursos hídricos e química ambiental (1); meteorologia e meio ambiente (1); manejo florestal (1); recursos florestais e engenharia florestal (1); sistemas de produção aquícola (1); recuperação de áreas degradadas na amazônia, manejo e fertilidade do solo (1); sistemas agroflorestais e fruticultura amazônica (1); cadeias produtivas de palmeiras da amazônia (1); microbiologia e biotecnologia na amazônia (1); entomologia agrícola e florestal (1); química de produtos naturais (1); química de produtos naturais (1); leishmaniose tegumentar (2); malária e dengue na amazônia (1); educação ambiental e sustentabilidade (1); antropologia social (1); microbiologia de alimentos (1); tuberculose e micobacteriose (1); nutrição (1); solos e plantas (1); herbário (1); tecnologia da madeira (1); aquicultura (1); nanotecnologia (1); química de produtos naturais (1); tuberculose (1); tecnologia de alimentos (1); tecnologia de alimentos e nutrição (1); citometria de fluxo e imunofenotipagem (1); infraestrutura de tecnologia da informação e redes de computadores (1) e química ambiental (1). Salário: entre R$ 6.710,29 a R$ 14.284,76. Taxa: R$ 168.



MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZdo. 36 vagas destinadas às seguintes carreiras: radiologista, odontologia, farmacêutico, enfermagem, fisioterapia, administração, comunicação social, desenho industrial, direito, informática, ciências contábeis, geografia, matemática, letras (português), pedagogia, engenharia civil e engenharia mecânica. Salário: R$ 7.000 +. Taxa de inscrição: Não divulgado.



CENTRO—OESTE



PREFEITURA DE ABADI NIA—GO

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UIWY. Concurso com 103 vagas para cadastro reserva para os cargos de: agente de manutenção mecânica (1); agente de serviços e obras públicas (2); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (8); auxiliar de serviços gerais (8); condutor de veículos (4); coveiro/zelador de cemitério (4); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (8); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (2); guarda civil municipal (8); monitor escolar (15); assistente administrativo (6); agente municipal de trânsito (3); técnico em enfermagem (2); psicólogo (1); gestor jurídico (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal ambiental (3); auditor de controle interno (1); engenheiro civil (1); biólogo (1); enfermeiro (2) e professor (20). Salário: R$ 1.320 a R$ 4.434,31. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 170.



PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIÁS

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TTEA. Concurso com 341 vagas para: artífice de obra e serviço público (5); auxiliar de obras e serviços públicos (10); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de ambulância (8); motorista - veículo leve (4); motorista - veículo pesado (3); operador de máquinas (5); tratorista (3); agente comunitário de saúde (15); agente de combate as endemias (14); agente de desenvolvimento infantil - i (30); agente de desenvolvimento infantil - ii (14); agente municipal de trânsito (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário - acd (2); fiscal de obras (4); fiscal municipal (4); fiscal municipal ambiental (1); técnico em enfermagem (7); analista administrativo (10); analista de controle interno (2); assistente social - i (2); assistente social - ii (8); enfermeiro padrão (5); farmacêutico (5); fiscal de vigilância sanitária (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); guarda municipal (15); médico anestesiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico psf (5); nutricionista (4); profissional de educação física (4); professor p - i pedagogo (100); professor p - i - educação especial - libras (2); psicólogo (6) e psiquiatra (1). Salário: R$ 1.400 a R$ 13.500. Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) — GO

Inscrições até 13 de dezembro pelo site:https://shre.ink/TNtG. O Concurso oferece 3 vagas para docentes das áreas de física (1); história (1) e química (1) . Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02 . Taxa: R$40.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAPAZ— GO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TN2l. O Concurso oferece 129 vagas para controlador interno (1) e auxiliar de arquivo (1); auxiliar administrativo (1) e motorista de veículos leves (1); auxiliar administrativo (2); analista em gestão pública (1); analista administrador (1); técnico de informática (1); zelador (2); copeira (1) e fiscal de obras e posturas (1); auxiliar de finanças (1); fiscal de tributos e analista em gestão pública (1); monitor de creche (10); professor - piii 30 (6); almoxarife (1) e zelador (4); auxiliar administrativo (5); assistente social (1) e psicólogo (1); auxiliar administrativo (2); fiscal de vigilância sanitária; auxiliar de consultório dentário (1); técnico em enfermagem (5); técnico em raio x (1); enfermeiro (5); cirurgião dentista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); nutricionista (1); agente comunitário de saúde (6) e agente de combate às endemias (4); auxiliar administrativo (1) e auxiliar de serviços gerais (5); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo (1) e motorista de veículos leves (1); auxiliar de oficina (1); auxiliar de serviços urbanos - 01 (5); auxiliar de operação de limpeza urbana - 05 (12); eletricista de manutenção - 32 (1); mecânico de manutenção (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados - 22 (3); motorista de veículos pesados - 23 (2); pedreiro (2) e gari (15); auxiliar administrativo (1). Salário: R$1.482,10 a R$10.991,19. Taxa: R$80 a R$150.



PREFEITURA DE COLNIZA — MT

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TNjU. O Concurso oferece 55 vagas para agente administrativo (1); recepcionista (1); serviços gerais (1); técnico de informática (1); técnico em segurança do trabalho (1);desenhista (1); engenheiro civil (1); fiscal de obras; topógrafo (1); agente fiscal municipal (1); agente administrativo (1); assistente social (1); psicólogo (1); recepcionista (1); serviços gerais (1); agente administrativo (1); fonoaudiólogo (1); motorista de veículo pesado (1); nutricionista (1); professor pedagogo (1); psicopedagogo clínico (1); psicólogo (1); técnico, desenvolvimento infantil (1); motorista veículo pesado (3); professor pedagogo (7); técnico desenvolvimento infantil (6); enfermeiro; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico psf - clínico geral (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); recepcionista (1); técnico em enfermagem (3); técnico em laboratório bioquímico; técnico em rx (1); fiscal de consumo de água (1); fiscal de frotas; agente de inspeção (1); engenheiro agrônomo (1); médico veterinário (1); técnico agrícola (1); fiscal de meio ambiente (1); instrutor desportivo (1). Salário: R$1.306,37 a R$18.860,66 . Taxa: R$60 a R$120.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TT6o. O Concurso oferece 59 vagas para usf são matheus i (4); usf vila arthur (2); usf unipark (2); usf água vermelha (2); usf santa isabel (4); usf manga (1); usf souza lima (1); usf capão grande (1); usf aurília curvo (2); usf manaíra (2); usf eldorado (1); usf parque lago (2); usf passagem conceição (1); usf limpo grande (5); usf cristo rei (3); usf marajoara (3); usf jardim glória (3); usf 24 de dezembro (4); usf água limpa (3); usf construmat (1); usf cohab cristo rei (2); usf jardim imperial (2); usf nossa senhora da guia (2); usf ouro verde (3). usf cabo michel (3); usf são matheus ii; usf maringá; usf vitória régia; usf josé carlos guimarães; usf centro sul/23 de setembro. Salário: R$2.640. Taxa: R$80.



PREFEITURA DE VILA RICA — MT

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZib. O Concurso oferece vagas 115 para professor de pedagogia (40); professor de educação física (5) e professor de inglês (4); motorista escola (20); motorista - saúde; escriturário (5); técnico em segurança do trabalho (1); fiscal sanitário (2); técnico de enfermagem (25); técnico em radiologia (2); contador; analista de controle interno; agente de arrecadação e fiscalização (3); químico (1); analista ambiental (2); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta; psicólogo clínico (1); psicólogo educacional; nutricionista (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.355,25 a R$11.550,27 . Taxa:60 R$ a R$100



CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO AMAZONAS (CORE - AM)

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UW3V. Concurso com três vagas para: assistente jurídico (1); assistente administrativo (1); fiscal (1). Salário: R$ 2.045,17 a R$ 4.412. Taxa de inscrição: R$ 77,07 a R$ 96,03.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA — CE

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/Ux6v. Concurso com 50 vagas para os cargos de: agente fiscal (1); e assistente administrativo (1). Salário: de R$ 2.779 até R$ 3.175,96, além de benefícios de auxílio-alimentação de R$ 1.204,16. Taxa: R$ 63.



CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 8ª REGIÃO (CRN-8)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UWLx. Concurso com intuito de preencher cadastro reserva para: assistente administrativo júnior; recepcionista júnior; assistente de tecnologia da informação júnior; assistente financeiro júnior; analista administrativo júnior; nutricionista fiscal júnior; secretário executivo júnior. Salário: R$ 1.683,33 a R$ 4.614,28. Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RORAIMA (CRO-RR)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOVc. O Concurso oferece 7 vagas para agente de fiscalização (2); técnico administrativo (3); agente de contratação (1); analista de negócios (1). Salário: R$2.000 a R$3.000. Taxa: R$68 a R$75.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 1ª REGIÃO (CRT-01)

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOiR. O Concurso oferece 20 vagas para assistente administrativo (7); agente de fiscalização (10); assistente de tecnologia da informação (1) e assistente técnico (2). Salário: R$2.100 a R$3.150. Taxa: R$68 a R$72.



O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 3ª REGIÃO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOFa. O Concurso oferece vagas para ensino médio; administração; ciências contábeis; direito; estatística; inteligência artificial; jornalismo; marketing; matemática; publicidade e propaganda; relações públicas; tecnólogo em processos gerenciais; tecnólogo em gestão da tecnologia da informação/sistema de informação/sistema de internet e análise e desenvolvimento de sistemas; tecnólogo em gestão pública; tecnólogo em recursos humanos; tecnólogo em recursos humanos; técnico em design gráfico; técnico em informática/técnico em sistemas para internet/técnico em sistema da informação/técnico em redes de computadores/técnico em desenvolvimento de sistemas; técnico em marketing e técnico em secretariado executivo. Salário: R$1.186,95 a R$1.780,47. Taxa não divulgada.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO (CRQ -12)

Inscrições até pelo site: https://shre.ink/TJVg. O Concurso oferece dez vagas para técnico administrativo (5), técnico administrativo - mensageiro, agente fiscal (3), analista administrativo, analista de t.i. (1) e analista de compras (1). Salário: R$2.039,47 a R$6.039,76. Taxa: R$58 a R$61.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SANTA CATARINA – CRP/SC

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TJXq. O Concurso oferece 85 vagas para auxiliar administrativo (nível médio); e para o cargo de psicóloga(o) assistente técnica(o) (nível superior). Salário: R$3.171 a R$5.285 . Taxa: R$65 a R$85 .



LOCAIS — ESTADUAIS



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 11ª Região

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TG7x. Concurso com 41 vagas para os cargos de: analista jurídico. Salário: de R$ 13.202,62 até R$ 15.128. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 130.



CORPO DE BOMBEIROS — PE

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7dV. Concurso com 660 vagas para: soldado do corpo de bombeiros militar (600); 2º tenente do corpo de bombeiros militar (60). Salário: R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91. Taxa de inscrição: R$ 180 a R$ 220.



POLÍCIA MILITAR — PE

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5Al. Concurso com 2.400 vagas para soldado da polícia militar. Salário: de R$ 3.419,88 até R$ 10.855,91. Taxa de inscrição: R$ 180 a R$ 220.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS

Inscrições de 4 de dezembro até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TpwP. Concurso com 67 vagas para: auditoria e controle interno (2), ciências contábeis (2), ciências econômicas (2), cerimonial (2), direito (6), enfermagem (1), análise de sistema (2), análise de suporte em informática (2), suporte técnico em informática (3), desenvolvimento de sistema (2), web designer (2), jornalismo (5), medicina (2), pedagogia (1), psicologia (1), publicidade (2), relações públicas (2), revisão (10), engenharia (1), arquitetura (1), técnico jurídico (2), administração (2); técnico legislativo nas áreas de: assistência administrativa (18), audioeditoração (8), cinegrafia (1), fotografia (2), técnico em áudio (2), técnico em enfermagem (2), técnico em segurança do trabalho (2), tradutor e intérprete de libras (2), técnico em design gráfico (2). Salário: entre R$ 3.847,65 a R$ 5.684,72. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 125.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UWDd. Concurso com 924 vagas para professor de educação infantil – nível superior (358); auxiliar técnico de educação – nível médio (566). Salário: R$ 2.782,50 a R$ 4.420,55. Taxa de inscrição: R$ 65 até R$ 67.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5ze. Concurso com 67 vagas para: analista legislativo nas áreas de: administração pública (1); analista de suporte em rede-infraestrutura (2); arquitetura (1); arquivista (2); biblioteconomia (1); ciência política (2); contabilidade (11); controle interno (3); desenvolvimento e implantação de sistemas (2); designer (1); direito (4); engenharia civil (1); engenharia elétrica (1); estatística (2); história (1); tradutor e intérprete de libras (1); jornalismo (3); direito previdenciário (1); mídias digitais (1); pedagogia (2); planejamento e orçamento (2); relações públicas (5); redação e revisão de texto (2) e técnica legislativa (2); e técnicos legislativos nas especialidades de: administrativo (4); design e produção audiovisual (2); técnico em edificações (1); técnico eletricista (2); fotojornalismo (2); operação de som e imagem (1) e técnico segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 2.6644,47 a R$ 4.068,45. Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 130.

AUTARQUIA MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES — PE

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmR1. Concurso com 15 vagas para: assistente de previdência e assistência à saúde (4); técnicos em previdência e assistência à saúde nas áreas de contabilidade (2) e informática (1) e analista de previdência e assistência à saúde nas seguintes áreas: administrativa (3), arquivologia (1); assistência social (1); ciência atuarial (1); contabilidade (1) e informática (1). Salário: de R$ 1.721,79 até R$ 3.314,73 com acréscimo de R$ 404,22 até R$ 1.173,47. Taxa de inscrição: R$ 75 até R$ 95.



FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE — PR

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TO9I. Concurso com 44 vagas para os cargos de: Analista de Qualidade; Analista de Sistemas; Assistente administrativo (10); Assistente administrativo (5); Assistente Social (1); Auxiliar de Manutenção Predial; Educador Físico - Saúde; Enfermeiro Estomaterapeuta; Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Médico; Médico Anestesiologista (1); Médico Cardiologista/ Ecocardiografista; Médico Cirurgião Vascular/Cardiovascular - Ecodoppler; Médico Cirurgião Proctologista/ Coloproctologista; Médico de Família e Comunidade (3); Médico de Família e Comunidade (2); Médico do Trabalho; Médico Endocrinologista (1); Médico Especialista em Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada; Médico Gastroenterologista Pediátrico (1); Médico Ginecologista e Obstetra - Ecografia Gineco Obstétrica; Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista/Traumatologista; Médico Pediatra (5); Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra (5); Médico Radiologista Especialista em Angiotomografia e Ecografia; Médico Urologista; Musicoterapeuta (3); Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Informática; Técnico em Qualidade; Técnico em Radiologia; e Terapeuta Ocupacional (3). Salário: de R$ 1.978,98 até R$ 21.187,64. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 130.



PROCURADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — RN

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5Xv. Concurso com 19 vagas para procurador geral. Salário: R$ 33.924,93. Taxa de inscrição: R$ 300.



POLÍCIA MILITAR DE DE SÃO PAULO

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UIl6. Concurso com 2700 vagas para: soldado pm de 2ª classe do sexo masculino e feminino. Salário: R$ 4.852,21. Taxa de inscrição: R$ 85.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T79U. Concurso com 20 vagas para magistratura. Salário: R$ 30.617,02. Taxa de inscrição: R$ 306.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJ - AP)

Inscrições até 21 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UWKW. Concurso com 58 vagas para: técnicos jurídicos: técnico de informática (4); judiciária/administrativa (10); analistas judiciários: administração (1); assistente social (2); biblioteconomia/documentação (1); contador (6); controle interno (4); estatístico (1); pedagogo (1); psicólogo (4); tecnologia da informação: seg. da informação (2); telecomunicações (2); banco de dados (3); des. de sistemas (6); judiciária (10); judiciária - execução de mandados (1). Salário: R$ 5.672,20 a R$ 8.508,30. Taxa de inscrição: R$ 95 ou R$ 105.



LOCAIS — MUNICIPAIS



PREFEITURA DE CACONDE

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UIhm. Concurso com 53 vagas para todos os níveis de escolaridades. Salário: R$ 6.305,42. Taxa de inscrição: R$ 45 até R$ 75.



PREFEITURA DE IPIRA — SC

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOVm. Concurso com 15 vagas para: Professor de Educação Infantil - Habilitado (1); Professor de Educação Infantil - Não Habilitado; Professor Fundamental - Anos Iniciais - Habilitado (3); Professor Fundamental - Anos Iniciais - Não Habilitado; Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE - Habilitado (1); Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE - Não Habilitado; Professor de Educação Física - Habilitado (1); Professor de Educação Física - Não Habilitado; Professor de Educação Musical -Habilitado (1); Professor de Educação Musical - Não Habilitado; Professor de Artes - Habilitado (1); Professor de Artes - Não Habilitado Professor de Letras Língua Portuguesa - Habilitado (1); Professor de Letras Língua Portuguesa - Não Habilitado; Professor de Letras Língua Inglesa - Habilitado (1); Professor de Letras Língua Inglesa - Não Habilitado; Professor de História - Habilitado (1); Professor de História - Não Habilitado; Professor de Geografia - Habilitado (1); Professor de Geografia - Não Habilitado; Professor de Matemática - Habilitado (1); Professor de Matemática - Não Habilitado; Professor de Ensino Religioso - Habilitado; Professor de Ensino Religioso - Não Habilitado; Auxiliar de Educação - Habilitado (1); Auxiliar de Educação - Não Habilitado; Auxiliar de Educação - Habilitado (1); Auxiliar de Educação - Não Habilitado; e Fonoaudiólogo. Salário: de R$ 732,44 a R$ 3.963,35. Taxa de inscrição: R$ 20 até R$ 80.



PREFEITURA DA JOSÉ DE FREITAS — PI

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T51t. Concurso com 88 vagas para os cargos de: Bibliotecário (2); Nutricionista (2); Pedagogo (2); Psicólogo (4); Psicopedagogo (4); Professor Classe B - Artes ; Professor Classe B - Ciências (4); Professor Classe B - Educação Física (6); Professor Classe B - Educação Infantil e 1º ao 5º Ano (20); Professor Classe B - Geografia (4); Professor Classe B - História (3); Professor Classe B - Matemática (10); Professor Classe B - Português (12); Agente de Combate a Endemias (2); Intérprete de Libras; Motorista D (5); e Monitor (8). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.640. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 140.



PREFEITURA DE PIANCÓ — PB

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmoF. Concurso com 129 vagas para os cargos de: Agente de Limpeza Pública (50), Ajudante de Pedreiro (5), Auxiliar de Serviços Gerais (5), Coveiro (2), Cozinheiro (4), Operador de Máquina (1), Pedreiro (5); Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde (1), Atendente de Consultório Dentário (2), Motorista - Carteira D (2); Técnico em Raio-X (2), Técnico em Enfermagem (5); Bioquímico (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (3), Fonoaudiólogo (2), Médico Auditor (2), Médico Clínico Geral (5), Médico Neurologista (1), Médico Psiquiatra (2), Médico Radiologista (1), Médico Urgentista (8), Nutricionista (3), Odontológico (2), Orientador Pedagógico (1), Professor de Educação Física (2), Psicólogo (2), Psicopedagogo (2), Supervisor Escolar (1), Terapeuta Ocupacional (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.315,41. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 140.



PREFEITURA DE TAQUARAÇU DO SUL — RS

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOFk. Concurso com 13 vagas para os cargos de: Analista Ambiental (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Médico Veterinário (1); Monitor Escolar (4); Motorista (1); Eletricista (1); Pedreiro (1); Operador de Máquinas (2); Agente Administrativo; Agente de Inspeção Sanitária; Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Anos Finais - Ciências Físicas e Biológicas; Professor de Anos Finais - Educação Física; Professor de Anos Finais - Geografia; Professor de Anos Finais - História; Professor de Anos Finais - Língua Inglesa; Professor de Anos Finais - Língua Portuguesa; Professor de Anos Finais - Matemática; Psicólogo; Psicopedagogo; Técnico em Informática; Tesoureiro; Técnico em Enfermagem; Agente Administrativo Auxiliar; Auxiliar de Saúde Bucal; Agente Social; Zelador de Bens Públicos; Operário; Servente. Salário: de R$ 1.411,52 a R$ 6.527,28. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 180.



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7NX. Concurso com 33 vagas para: técnico de controle ambiental (6); técnico de edificações (6); técnico em instrumentação (6); técnico de mecânica (6); advogado (1); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (2); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (2). Salário: R$ 4.198,11 a R$ 8.746,10. Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120.



PREFEITURA DE MANAUS — AM

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TRTp. Concurso com 15 vagas para os cargos de: técnico municipal - administrativa (9); técnico municipal - segurança do trabalho (1); analista municipal - rede de computadores (1); analista municipal - assistência social (5); analista municipal - orientação artística (2); analista municipal - orientação musical (2); analista municipal - orientação cultural (1) e analista municipal - orientação desportiva (4). Salário: de R$ 2.228,09 a R$ 3.975,79. Taxa de inscrição: R$ 47 até R$ 59.



PREFEITURA DE CAMPO BRITO — SE

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5fN. Concurso com 91 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (6); cozinheiro escolar (2); motorista i (3); motorista ii (2); vigilante (4); agente comunitário de saúde (6); assistente administrativo (7); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços educacionais (25); técnico em enfermagem (4); técnico em enfermagem - esf (1); assistente social (2); enfermeiro (2); enfermeiro - esf (2); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico neurologista (1); médico cardiologista (1); médico - esf (5); médico ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (2); odontólogo (1); odontólogo - esf (1); professor de nível superior (1); profissional de educação física (1); psicólogo (3) e psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 6.131,42. Taxa de inscrição: R$ 75 até R$ 120.



PREFEITURA DE SANTARÉM — PA

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TR4c. Concurso com 1.457 vagas para os cargos de: Agente de Trânsito (20); Agente de Fiscalização de Vigilância Animal (8); Técnico de Enfermagem (88); Técnico de Saúde Bucal (30); Assistente Social (4); Biólogo (2); Educador Físico (8); Enfermeiro (95); Farmacêutico (3); Fonoaudiólogo (2); Médico (32); Odontólogo (30); Psicólogo (3); Terapeuta Ocupacional (2); Veterinário (5); Agente Operacional de Conservação - Servente (300); Condutor de Embarcação de Peq. Porte (12); Auxiliar Condutor de Embarcação de Peq. Porte (12); Agente Operacional - Motorista de Ônibus Escolar (30); Técnico Esp. em Monitor - Transporte Escolar (30); Técnico Esp. em Informática (Manutenção) (2); Técnico Esp. em Informática - Instrutor (37); Técnico Especializado em Instrutoria de Arte (Artes Visuais, Dança, Teatro) - Z. Urbana (5); Técnico Especializado em Instrumento Musical (Violão, Flauta Doce, Trombone, Trompete, Saxofone, Percussão, Canto Coral, Musicalização Infantil) - Z. Urbana (10); Agente Administrativo (100); Assistente Social (2); Nutricionista (2); Pedagogo (50); Psicólogo (2); Professor de Ciências Físicas e Biológicas (11); Professor de Educação Especial (35); Professor de Educação Física (13); Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) (101); Professor de Educação Infantil (Pré I e II na Escola) (30); Professor de Ensino da Arte (6); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (180); Professor de Geografia (23); Professor de História (19); Professor de Inglês (12); Professor de Língua Portuguesa (43); Professor de Matemática (28); Biólogo (1); Engenheiro Ambiental (1); Assistente Social (20) e Psicólogo (8). Salário: de R$ 1.320. Taxa de inscrição: R$ 70 até R$ 100.



PREFEITURA DE CORTÊS — PE

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmvJ. Concurso com 15 vagas para os cargos de: guarda civil municipal (9), agente comunitário de saúde (5) e motorista “D” (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 100.



PREFEITURA DE ITAPEMA - SC

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TSvL. Concurso com 259 vagas para: Agente de Preparação de Alimentos (3), Motorista (3), Motorista de Ambulância (2), Motorista de Ônibus (3); Agente Administrativo (11), Agente Social (2), Auxiliar de Consultório Odontológico (3), Auxiliar de Sala (21), Fiscal de Obras - N.M (1), Fiscal de Postura (8), Fiscal de Relação de Consumo (1), Técnico Contábil (2), Técnico em Enfermagem (10), Técnico em Proteção e Defesa Civil (1), Técnico em Saúde Bucal (1), Técnico Fazendário (2); Analista de Controle Interno (1), Assistente Social - N.S (1), Auditor Fiscal (1), Bibliotecária (1), Cirurgião Dentista (2), Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1), Cirurgião Dentista Endodontista (2), Cirurgião Dentista Odontopediatra (1), Cirurgião Dentista Periodontista (1), Cirurgião Dentista de Atendimento a PNE (1), Cirurgião Dentista Radiologista (1), Coordenador Pedagógico (1), Enfermeiro (8), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1),Fonoaudiólogo Educacional (1), Médico - Clínico Geral (10), Médico Cardiologista (2), Médico Dermatologista (2), Médico do Trabalho (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Ginecologista (2), Médico Infectologista (1), Médico Nefrologista (1), Médico Neurologista (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Ortopedista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (2), Médico Psiquiatra (2), Médico Reumatologista (1), Professor Hab.L/P Anos Iniciais (40), Professor 6º/9º Artes L/P (1), Professor 6ª/9ª Ciências (1), Professor Ed. Física L/P (10), Professor Hab. L/P Educação Infantil (31), Professor 6ª/9ª Geografia (1), Professor 6ª/9ª História (1), Professor Inglês 6ª/9ª (1), Professor 6ª/9ª Matemática L/P (1), Professor 6ª/9ª Português L/P (1), Profissional de Educação Física (1), Psicólogo (1), Técnico Judiciário (1); ACS - UBS Alto São Bento (2), ACS - UBS Centro (2), ACS - UBS DR. Gastão (2), ACS - UBS Ilhota (1), ACS - UBS Jd. Praia Mar (2), ACS - UBS Meia Praia I (2), ACS - UBS Meia Praia II (2), ACS - UBS Morretes II (2), ACS - UBS SERMEP (3), ACS - UBS Sertão do TROMBUDO (1), ACS - UBS Sertãozinho (1), ACS - UBS Tabuleiro (2), ACS - UBS Várzea (2), Agente de Combate Às Endemias (10), Motorista de Ambulância Socorrista (SAMU) (1), Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) (3); Professor Intérprete de Libras (1), Professor para Atendimento Educacional (1), Psicopedagoga (1). Salário: de R$ 1.541,62 a R$ 16.827,97. Taxa de inscrição: R$ 45 até R$ 150.



PREFEITURA DE MACEIÓ — AL

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmQw. Concurso com 890 vagas para: Professor/Educação Infantil - Creche e Pré-Escola (67); Professor/1º ao 5º ano do EF (115); Professor de Ensino Fundamental nas disciplinas de: Ciências (10); Arte (7); Arte Cênica (2); Música (11); Educação Física (60); Ensino Religioso (10); Português (20); Matemática (30); História (10); Geografia (10); Inglês (15); Dança (2); Professor de Educação Especial/ Sala de Recursos/AEE (20); Bibliotecário (1); Assistente Social (50); Psicólogo (50); Nutricionista (2); Intérprete de Libras (20); Auxiliar de Sala - Educação Infantil e Educação Especial (600); Merendeira (50). Salário: R$ 1.320 até R$ 3.335,46. Taxa de inscrição: R$ 76.



PREFEITURA DE PETROLINA — PE

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmdH. Concurso com 15 vagas para agente de trânsito e de transporte. Salário: R$ 4.682,51. Taxa de inscrição: R$ 148.



C MARA DE MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/Ujlb. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais (6); Motorista (2); Vigia (3); Auxiliar de Manutenção Predial (1); Recepcionista (3); Analista em Informática (1) e Analista Legislativo (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.000. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 120.



C MARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7JL. Concurso com seis vagas para: assistente administrativo (1);técnico de informática (1); técnico legislativo (1); analista legislativo / direito (1); analista legislativo de controle interno (1); analista legislativo imprensa (1). Salário: R$ 3.189,20 a R$ 5.929,50. Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 110.



C MARA DE MACHADINHO D’OESTE

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7N3. Concurso com 22 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio e superior. Salário: entre R$ 1.840,37 e R$ 4.600,92.. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA — CE

Inscrições até 27 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZWs. Concurso com 414 vagas para os cargos de: educador social (22), entrevistador (3), assistente social (7), pedagogo (1), psicólogo (2); monitor de apoio a aprendizagem (32), monitor de serviço educacional (33), professor básico i (4), professor básico i - zona rural (30), professor educação infantil (1), professor educação infantil - zona rural (30), professor de ensino fundamental ii - ciências naturais (6), professor de ensino fundamental ii - ciências naturais - zona rural (10), professor de ensino fundamental ii - educação física (6), professor de ensino fundamental ii - educação física - zona rural (9), professor de educação fundamental ii - história - zona rural (12), professor de ensino fundamental ii - geografia (6), professor de ensino fundamental ii - geografia - zona rural (10), professor de ensino fundamental ii - linguagens e códigos (9), professor de ensino fundamental ii - linguagens e códigos - zona rural (13), professor de ensino fundamental ii - matemática (5), professor de ensino fundamental ii - matemática - zona rural (17); cadista (1); agente comunitário de saúde (14), atendente - zona rural (33), atendente de consultório odontológico - zona rural (12), técnico em enfermagem - zona rural (17), técnico em radiologia (2), assistente social - zona rural (6), dentista zona rural (11), educador físico - zona rural (5), enfermeiro - zona rural (11), farmacêutico (02), fisioterapeuta - zona rural (4), fonoaudiólogo - zona rural (1), médico clínico geral - zona rural (22), psicólogo - zona rural (04) e terapeuta ocupacional — zona rural (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 12.000. Taxa de inscrição: R$ 75 até R$ 150.



PREFEITURA DE ALFREDO CHAVEZ — ES

Inscrições até 6 de dezembro pelo site: http://www.gualimp.com.br/. Concurso com 320 vagas para os cargos de Agente de Coletor de Limpeza Pública (2); Agente de Fiscalização (3); Agente de Limpeza Pública (15); Agente de Serviços Braçal (20); Assistente Social (2); Assistente Técnico de Controle Interno (1); Auditor Público Interno (2); Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar de Pedreiro (10); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Auxiliar Técnico de Informática (1); Bibliotecário; Borracheiro (1); Cientista da Computação (1); Contador (1); Controlador Público Interno (1); Eletricista (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Elétrico (1); Fiscal Tributário (2); Fonoaudiólogo (2); Lavador de Veículos e Máquinas (1); Mecânico de Máquina Pesada; Médico Especialista em Medicina do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Merendeira (15); Motorista (20); Nutricionista (4); Oficial Administrativo (5); Operador de Máquina; Operador de Motoniveladora (2); Pedreiro (7); Procurador Jurídico Municipal (1); Psicólogo (3); Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Segurança do Trabalho (1); Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos; Tecnólogo em Gestão Ambiental; Tratorista; Vigia; Assistente de Sala (10); Cuidador (15); Professor MAPA - BNCC (1º ao 5º ano do EF (8); Professor MAPA - BNCC (Educação Infantil) (6); Professor MAPA - Educação Especial (3); Professor MAPB - Arte (4); Professor MAPB - Ciências (1); Professor MAPB - Educação Física (6); Professor MAPB - Geografia (2); Professor MAPB - História (3); Professor MAPB - Língua Estrangeira - Inglês (1); Professor MAPB - Lingua Portuguesa (1); Professor MAPB - Matemática (1); Profissional de Educação - Orientador Educacional (2); Profissional de Educação - Supervisor Escolar (2); Profissional de Educação "Secretária Escolar" (4); Agente Comunitário de Saúde (25); Agente de Combate a Endemias (1); Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar em Saúde Bucal (6); Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde (1); Enfermeiro (5); Farmacêutico; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Cardiologista (2); Médico Clínico Geral (5); Médico Dermatologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Odontólogo (3); Psicólogo (2); Técnico em condução de veículo de urgência e emergência (7); Técnico em Enfermagem (12); Técnico em Radiologia (2); Analista de Tecnologia da Informação (1); Auditor Público Interno (1); Contador (1); Oficial Administrativo (1); Procurador Legislativo (1); Agente Fiscal (1); Ajudante (1); Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (SAAE) (1); Bombeiro (Hidráulico) (1); Operador de ETA (1); Operador de ETE (1); Pedreiro (1). Salário: R$2.640. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOdT. Concurso para formação de cadastro reserva para: auxiliar de serviços gerais (1), motorista d (2); agente administrativo (1), agente comunitário de saúde (1), técnico em enfermagem (1), técnico em higiene bucal (1); assistente social (1), cirurgião dentista (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (1), médico (1), nutricionista (1), psicólogo (1), professor de educação infantil e/ou de 1º ao 5º ano (1), professor de educação física (1), professor de língua inglesa (1). Salário: R$ 1.320,00 a R$ 10.000. Taxa de inscrição: R$ 95 e R$ 135.



PREFEITURA DE SOORETAMA — ES

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOqG. Concurso com 12 vagas para os cargos de: auxiliar de consultório odontológico (5) e cirurgião dentista (7). Salário: de R$ 2.000 até R$ 4.500. Taxa: R$ 35 a R$ 50.



PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/U3lq. Concurso com 22 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Salário: R$2.640. Taxa: R$50.



PREFEITURA DE ANTÔNIO DIAS

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/U3Y1. Concurso com 43 vagas para Advogado da Proteção Social de Média Complexidade (1); Analista Administrativo (1); Assistente Social (1); Cirurgião Dentista - ESF (5); Enfermeiro - ESF (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico/Bioquímico (1); Fisioterapeuta - Zona Rural (1); Fonoaudiólogo (1); Médico do ESF (5); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Professor Educação Básica I (1); Técnico de Meio Ambiente (1); Técnico em Enfermagem (1); Auxiliar de Almoxarifado (1); Auxiliar de Informática (1); Auxiliar Financeiro (1); Oficial Administrativo (1); Inspetor de Alunos (1); Secretária Educacional (1); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Eletricista (1); Motorista (1); Operador de Máquinas Pesadas (1); Pedreiro (1); Servente Escolar (1). Salário: R$1.320 a R$11.908,49. Taxa: R$80 a R$160.



PREFEITURA DE NOVA SERRANA — MG

Inscrições até 5 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T0Ds. Concurso com 383 vagas para: motorista - educação (3); motorista assistente social (1); auxiliar técnico administrativo (10); cuidador social (2); monitor (165); monitor de transporte escolar (5); orientador social (2); técnico de saúde bucal (1); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em informática (1); técnico de multimeios didáticos (1); nutricionista (2); terapeuta ocupacional (3); assistente social (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (6); psicólogo (3); advogado (1); professor - ciências (4); professor - geografia (5); professor - história (5); professor - língua inglesa (1); professor - língua portuguesa (5); professor - matemática (5); anestesiologista (1); mastologista (1); neurologista (1); pediatra (1); psiquiatra (1); agente comunitário de saúde (105) e agente de combate a endemias (38). Salário: R$ 1.766,09 até R$ 6.888,02. Taxa de inscrição: R$ 70 até R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - MG

Inscrições de 18 de dezembro até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TOdV. Concurso com 35 vagas para: agente comunitário de saúde (20) e agente de combate às endemias (15). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS — GO

Inscrições até 26 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TShf. Concurso com 656 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Diversos - ASD (37), Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais (80), Auxiliar de Serviços Póstumos (2), Auxiliar de Serviços Urbanos (55), Borracheiro (1), Costureira (2), Merendeira (33), Operador de Máquina Pesada (10), Pedreiro (9), Pintor (2), Porteiro Escolar (15), Trabalhador Braçal (28); Auxiliar Administrativo (15), Auxiliar de Secretaria Escolar (12), Carpinteiro (1), Eletricista (3), Encanador (2), Mecânico de Máquinas e Veículos (1), Motorista de Veículos Leves (2), Motorista de Veículos Pesados (11), Motorista Escolar (13), Serralheiro (1); Agente Administrativo (28), Agente Administrativo Educacional (1), Agente de Almoxarifado (4), Agente de Fiscalização (2), Agente de Fiscalização Ambiental (2), Agente de Fiscalização de Proteção e Defesa do Consumidor (1), Agente de Patrimônio (3), Assistente Previdenciário (1), Auxiliar de Consultório Dentário (5), Fiscal de Posturas (4), Monitor de Transporte Escolar (15), Técnico Agrimensor (1), Técnico de Imobilização Ortopédica (2), Técnico de Enfermagem (4), Técnico em Radiologia (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação (3); Administrador de Rede e Segurança da Informação (1), Analista Administrativo (15), Analista Ambiental (4), Analista de Controle Interno Contábil (1), Analista de Controle Interno Engenheiro (1), Analista Previdenciário (2), Arquiteto (2), Arquivista (1), Assistente Social (5), Cirurgião Dentista - Bucomaxilo (1), Cirurgião Dentista - Clínico Geral (5), Cirurgião Dentista - Endodontista (1), Cirurgião Dentista - Odontólogo para Pacientes com Necessidade Especiais (1), Cirurgião Dentista - Periodontista (1), Designer Gráfico (1), Enfermeiro Padrão (4), Enfermeiro Especialista em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (2), Enfermeiro Especialista em Saúde Mental (3), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (3), Médico (4), Médico Auditor (1), Médico Cardiologista (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Ginecologista/Obstetra (1), Médico Infectologista (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Ortopedista/Traumatologista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Radiologista (1), Médico Ultrassonografista (1), Médico Veterinário (4), Monitor Educacional (75), Nutricionista (3), Professor de 1º Fase (60), Professor de Educação Física (8), Professor de Inglês (4), Professor de Matemática (2), Professor Intérprete de Libras (2), Psicólogo (5), Psicopedagogo (2), Terapeuta Ocupacional (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.997,93. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE UMUARAMA

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOWh. Concurso com 49 vagas para: professor atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (48) e professor atuação específica em educação física (1). Salário: R$ 1.739,75 a R$ 2.000,72. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA DE MALLET — PR

Inscrições de 7 de dezembro até 28 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZRZ. Concurso com 32 vagas para: agente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de clínica dentária (1); auxiliar de serviços gerais (1); contador (1); dentista (1); eletricista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); médico (1); merendeira (1); motorista (1); nutricionista (1); operador de máquinas (1); orientador social (1); pedreiro (1); professor (1); professor de educação física (1); psicólogo (1); servente (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); veterinário (1), zelador (1), agente comunitário de saúde (1) e agente de combate à endemias (1). Salário: R$ 14.119. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAGEM DA LAPA - MG

Inscrições de 11 de janeiro até 22 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOvF. Concurso com 138 vagas para: Advogado Assistencialista (1); Assistente Social (3); Assistente Social - Educação (1); Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana (15); Auxiliar de Serviços Gerais - Hospital (4); Auxiliar de Serviços Gerais - Sede Administrativa (1); Enfermeiro - Hospital (4); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal Municipal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico (4); Médico Veterinário (1); Motorista de Veículos Leves (2); Motorista de Veículos Pesados (4); Nutricionista (2); Operador de Maquina Pesada (2); Operador de Máquina Categoria Especial (1); Operador de Betoneira (1); Operador do Sistema de Esgotamento de Estações Elevatória de Reversão (4); Especialista de Educação (3); Pedreiro (2); Professor Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (2); Professor de História (2); Professor de Ciência (2); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Artes (1); Professor de Interprete de LIBRAS (1); Professor de Apoio Aluno Com Necessidades Especiais (1); Profissional de Informática - Lecionar/Manutenção (1); Profissional de Educação Física (1); Psicólogo (2); Psicólogo Educação (1); Servente Escolar (8); Técnico Administrativo (5); Técnico em Enfermagem (7); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Radiologia (1); Professor I (25) e Vigilante (8). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7q5. Concurso com três vagas para: meteorologia dinâmica e micrometeorologia (1); sistemas hidráulicos prediais (1); ecologia do desenvolvimento humano (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo postal: Secretaria Geral da Escola de Veterinária da UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP 31.270—901. Concurso com uma vaga para professor adjunto na carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 28 de dezembro pelo e—mail: secgeral@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para docente da área de citologia clínica, no departamento de análises clínicas e toxicológicas da faculdade de farmácia. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/2z3f. Concurso com uma vaga para professor adjunto no centro de tecnologia e ciências da faculdade de tecnologia. Salário: R$6.581,01. Taxa: R$329,05.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ThLv. Concurso com 26 vagas para os cargos de: biologia celular, molecular e evolução (1) e diversidade biológica e ecologia (2); ciências sociais (1); contabilidade pública e contabilidade geral (1); agronomia/genética e melhoramento vegetal (1) e matemática (1); integrar a equipe pedagógica dos módulos de ensino do curso, método do exame clínico, estágio curricular, estágio ambulatorial e vivências clínicas (5); matemática (1); relações internacionais (2); educação musical/prática em conjunto (2); língua portuguesa e língua espanhola (1) e música (1); agronomia/engenharia agrícola (1); biologia (1) e ciências sociais e história (1); antropologia (2); formação de professores; currículo; gestão escolar (1) e políticas públicas, planejamento, economia, financiamento e gestão em saúde (1). Salário entre: R$ 3.412,63 até R$ 4.692,37. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TrEC. Concurso com 13 vagas para assistente de suporte acadêmico ii - laboratório (1); assistente de suporte acadêmico ii - preparo para análises baseadas em espectrometria atômica (1); assistente operacional iii - manutenção predial (1); assistente de suporte acadêmico iv - análise de biomoléculas (1); assistente de suporte acadêmico iv - gerenciamento de eventos acadêmicos (1); assistente de suporte acadêmico iv - química, geoquímica e espectrometria de massas de alta resolução para petroleômica e proteômica (1); assistente de suporte acadêmica iv - química, geoquímica e espectrometria de massas isotópicas (1); engenheiro - engenharia elétrica (1); psicólogo - saúde ocupacional em contexto educacional (1); regente de coral - gestão cultural (1); assistente de suporte acadêmico iv - química, engenharia materiais, espectrometria de massas de biomoléculas e microscopia eletrônica de nanomateriais (1) e assistente social - assistência e permanência estudantil (2). Salário: R$4.237,54 a R$10.198,15. Taxa: R$125 a R$186.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — ASSIS (UNESP)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TJFm. Concurso com duas vagas para os cargos de: Assistente Administrativo II - Administração (1) e Assistente de Suporte Acadêmico I - Biblioteconomia (1). Salário: de R$ 4.237,54 a R$ 5.150,75. Taxa: R$ 125.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TrxW Concurso com 16 vagas para o cargo de assistente em administração. Salário: R$2.667,19. Taxa: R$70.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://concursos.ufv.br/ . Concurso com nove vagas para os cargos de: técnico de tecnologia da informação (3), assistente social (1); médico/cirurgia pediátrica (1); médico/clínica médica (1); médico/oftalmologia (1); médico/pediatria (1) e médico/psiquiatria (1). Salário: R$ $ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TrQG. Concurso com duas vagas para letras/linguística (1); engenharia civil (1). Salário: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$253.



INSTITUTOS



INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 20 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato com título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)

Inscrições até 4 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UKgN. Concurso com 93 vagas para — tecnologista; pesquisador. Salário: R$7.025,48 a R$12.634,13. Taxa: R$110 a R$160.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato portador do título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 3 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga destinada à contratação de professor titular, a fim de ministrar aulas na área de geofísica, com lotação no departamento de geofísica. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ. Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO ARAXÁ (IPREMA) — MG

Inscrições de 18 de dezembro de 2023 até 17 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UMyE. Concurso com doze vagas para os cargos de: Agente de Serviços Gerais (2); Agente de Serviços Previdenciários Administrativos (3); Agente de Serviços Previdenciários Contábeis (1); Analista Administrativo (1); Analista de Gestão de Recursos Humanos (1); Analista Contábil (1); Analista de Serviços Previdenciários (1); Analista de Serviço Social (1); e Procurador Autárquico (1). Salário: R$ 1.371 até R$ 4.750. Taxa: R$ 50 até R$ 70.



INSTITUTO FEFDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 7 de dezembro pelo site: https://funcern.br/ . Concurso com 51 vagas para os cargos de assistente de aluno (4); assistente em administração (13); técnico de tecnologia da informação (8); técnico de laboratório - multimídia (3); técnico de laboratório - ciências (1); técnico de laboratório - edificações (1); técnico de laboratório - eletrotécnica (1); técnico de laboratório - química (2); técnico de laboratório - informática (4); técnico em enfermagem (1); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro área civil (1); médico (4); nutricionista (1); odontólogo (2); pedagogo (3) e técnico em assuntos educacionais (1). Salário: de R$ 2.120,13 a R$ $ 4.556,9. Taxa: de R$ 55 até R$ 115.