Agências e empresas oferecem 225 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Trabalho remoto

Vagas.com

O portal Vagas.com, referência nacional em oportunidades de trabalho, está disponibilizando em seu site 142 vagas no modelo 100% remoto, ou seja, em que não há obrigatoriedade de se ir ao escritório. Quem deseja atuar de forma totalmente flexível, com a possibilidade de trabalhar de onde quiser, como é o caso no modelo remoto, pode se inscrever em uma das oportunidades de trabalho para atuar em empresas como Vivo, Granado, Justo e Totvs. Para se inscrever nas vagas, acesse o site shre.ink/Th4s. Para acessar todas as vagas disponíveis no site da Vagas, acesse shre.ink/ThTm .

The Best

Programa de trainee

O Grupo The Best, que reúne as marcas The Best Açaí, Amadelli Alimentos, Gracco Burguer e Ama Fruta, está com as inscrições para o Programa de Trainee 2024. Os selecionados poderão definir qual é a área que mais se identificam, segmentadas em business e industry, a primeira com foco no escritório corporativo e a segunda na fábrica com a transformação da matéria-prima e cadeia logística, por exemplo. Atualmente, o Grupo The Best emprega mais de 1.400 colaboradores, diretos e indiretos, e esta é a segunda edição do Programa. Os candidatos ao Programa de Trainee devem estar no último ano da graduação ou terem concluído o curso e idade acima de 21 anos. Entre os benefícios estão a remuneração de R$ 6 mil, plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, incentivo ao esporte com Total Pass, entre outros. As etapas de seleção incluem teste online, pitch pessoal, dinâmica de grupo, painel de negócios e entrevista final. As inscrições são realizadas por meio do link: www.trainee-ogrupothebest.com.br .

Instituto Coca-Cola

Primeiro Emprego

As inscrições para o Coletivo Online estão abertas até 22 de dezembro, com 15 mil vagas abertas para jovens com uma renda familiar de até dois salários mínimos. A capacitação, 100% gratuita e on-line que faz ponte entre a preparação para o mercado de trabalho e a oportunidade do primeiro emprego, é destinada a jovens a partir de 16 anos que querem mudar a realidade financeira da família por meio do empoderamento econômico. A trilha de aprendizagem ocorre via WhatsApp e está disponível para todo território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonados ou não, a decisão fica a cargo de quem assiste. O importante é ter uma conexão com a internet para conseguir receber os vídeos. Concluída a capacitação, o jovem irá receber um certificado de conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Para se inscrever, acesse o site shre.ink/TJi5 .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.100 A R$ 2.188,30 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 1 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 1 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 2.037,96 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 2.037,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 25 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA II 4 R$ 350/QUINZENA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.350 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 7 R$ 1.425,60 A R$ 1.515,92 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 30 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

AVALIADOR DE AUTOMÓVEIS 4 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

BABÁ 2 R$ 1.450 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BARMAN 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

BORDADOR, À MÁQUINA 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 7 R$ 1.500 A R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.463 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 1 R$ 2.530,23 + BENEFÍCIOS

CONTADOR 1 R$ 2.640 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 4 R$ 1.320 A R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 5 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO HOSPITALAR 1 R$ 1.434,34 + BENEFÍCIOS

CUMIM 10 R$ 1.425,60 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.823,83 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 1 R$ 1.439,73 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 12 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 3.000 A R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE ISOLANTES TÉRMICOS (REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

MAÎTRE DE RESTAURANTE 5 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 1 R$ 2.608,25 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 5 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 12 R$ 1.320 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste