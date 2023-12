Influenciadores: presença digital tem se tornado diferencial na carreira

AM Ana Machado c colunista

. - (crédito: Maurenilson Freire)

Na atualidade, vivemos na era do marketing disfarçado de produção de conteúdo. Através das mídias digitais, seguimos personalidades que nos influenciam sobre comportamentos, estilo de vida, escolhas pessoais e consumo. A dinâmica que impera é de uma aparente espontaneidade de gente como a gente, que não segue uma carreira artística necessariamente e não está presente nos veículos de comunicação mais tradicionais, mas que constrói uma comunidade engajada no mundo on-line sobre algum tema específico que domine muito bem.

Nesse novo cenário, os colaboradores das empresas e candidatos a posições nas organizações passam a ser avaliados não apenas pelas habilidades técnicas e de relacionamento, mas também pela sua capacidade de influência nas mídias digitais. Uma unidade da rede internacional do hotel Hilton, na Austrália, incluiu recentemente em seu processo seletivo uma etapa na qual os candidatos devem gravar um vídeo no Tiktok como parte de sua apresentação profissional.

Um dos fatores que leva as empresas a testarem novos formatos no digital para se relacionar com talentos internos e externos à organização é a necessidade de manter o engajamento das novas gerações na relação com as marcas empregadoras, falando literalmente a linguagem dos jovens do século XXI. Experimentos como o do hotel Hilton passam uma imagem de empresa que está não apenas antenada, mas alinhada com formatos e canais de comunicação mais populares de uma nova leva de colaboradores que está chegando no mercado.

Por outro lado, é preciso que a cultura da organização esteja alinhada com a flexibilidade, horizontalidade e gestão mais fluída que as dinâmicas do digital proporcionam aos seus usuários. A imagem que se passa de uma empresa atualizada e inovadora não pode ser controversa com a realidade cultural e de modelos de gestão da empresa. Desse modo, a organização atrairá os jovens profissionais com expectativas erradas e não reterá boa parte dessas pessoas.

Outro ponto de atenção importante é não utilizar os canais de comunicação digital como parte principal da seleção ou avaliação dos colaboradores, pois algumas pessoas não possuem tanta facilidade em se comunicar on-line, mesmo que sejam usuários ativos de redes sociais e nativos digitais. As gerações mais velhas também encontram desafios em utilizar e se adaptar às mídias digitais, mas devem ser incluídas nas ações realizadas pelas empresas para que não haja divisões marcantes dentro de uma mesma organização.

Do ponto de vista dos colaboradores, saber utilizar as mídias digitais para construir a sua persona profissional é uma habilidade cada vez mais necessária. Mesmo para aqueles que não tenham muita familiaridade com a produção de conteúdo, é importante se apropriar de ao menos um formato de compartilhamento de experiências, seja em texto, vídeo ou imagens, que ajude a mostrar para a sua rede de contatos os seus projetos e conquistas profissionais.

Para além de ser um ativo dentro da empresa, é também uma abertura de portas para novas oportunidades profissionais, reposicionamento no mercado e exposição a profissionais e organizações que possam contribuir com o seu desenvolvimento profissional.

anamach@stanford.edu Instagram https://www.instagram.com/abouteducation/