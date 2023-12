Enem dos concursos: o que esperar da seleção

RP Raphaela Peixoto*

Concurseiros se preparam para concursos unificados previstos no país - (crédito: Raphaela Peixoto)

A publicação do edital de abertura do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) se aproxima. De acordo com o cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a previsão é que o edital saia em 20 de dezembro. O extrato de contrato entre o MGI e a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, porém, foi publicado em 4 de dezembro.

De acordo com o ministério, "o novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal."

O "Enem dos concursos", como o certame ficou conhecido, vai ofertar 6.640 oportunidades distribuídas entre 21 órgãos públicos, que serão divididos em blocos temáticos. Ao todo, a prova será dividida em duas partes, a primeira, com provas objetivas de matriz comum a todos os candidatos, e a segunda, com provas específicas e dissertativas por blocos temáticos.

A aplicação está prevista para março de 2024, em 180 cidades. Em 29 de novembro, o MGI publicou a lista dos municípios onde será realizado o certame. De acordo com o ministério, eles foram escolhidos de acordo com a densidade populacional, o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso.

As cidades foram distribuídas da seguinte maneira: 39 municípios na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-Oeste, 44 no Sudeste e 23 na região Sul. No Distrito Federal, as provas serão aplicadas apenas em Brasília.

Perfil da Cesgranrio

De acordo com o especialista em preparação para concursos públicos e professor do Gran, Eduardo Cambuy, embora a Fundação Cesgranrio não fosse a mais cotada, a escolha tende a ser uma boa notícia para os candidatos. "O MGI definiu que essa primeira edição do CNU deve contar com provas que não sejam tão complexas, com questões mais interpretativas, e essa é uma banca segura na aplicação das matérias, com grau de dificuldade mediano."

Cambuy diz que os concurseiros devem direcionar os estudos pensando no perfil da banca. "Lembrando que, em algumas matérias, não temos tantas questões disponíveis da Cesgranrio, por isso, o candidato deve buscar bancas similares, como FCC, IBFC e Consulplan."

Victor Tanaka, professor do Estratégia Concursos, lembra que a banca não tem sido alvo de polêmicas, até mesmo por realizar menos provas, mas que já foi responsável por concursos grandes, como o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O especialista afirma que a Cesgranrio tende a ser "pragmática, objetiva e direta".

Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na última quinta-feira, 7 de dezembro, que a banca responsável pelo concurso unificado da Justiça Eleitoral será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A previsão é de que sejam ofertadas 520 vagas de cargos efetivos para as carreiras de analista e técnico judiciários, em diversas especialidades. A prova ainda não tem data definida, mas a expectativa é de que seja aplicada no primeiro semestre de 2024.

O concurso ocorrerá de forma unificada com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Dos 27 TREs do país, apenas o TRE de Tocantins não participará, porque tem concurso válido até agosto de 2024. Cada tribunal definirá as suas especialidades de acordo com a necessidade, o número de vagas e o cadastro de reserva.

Os certames poderão ser realizados por meio de etapa única ou etapas distintas, mediante a aplicação de provas de caráter eliminatório e/ou classificatório. Os tribunais eleitorais também poderão incluir no edital a etapa de curso de formação, de caráter eliminatório, classificatório, ou ambos.

A resolução prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência (o dobro do percentual de 5% anteriormente previsto) e 3% para pessoas indígenas.

Expectativa alta

Concurseiros se preparam para concursos unificados previstos no país (foto: Raphaela Peixoto)

Quem já está se preparando para o CPNU é Joseane Maia. A pernambucana, que é servidora pública do estado de Pernambuco e está de licença sem vencimentos em Brasília, afirma que suas expectativas para o certame unificado são altas. Para ela, a maior oferta de concursos, oportunizada pelo atual governo, pode significar uma chance para começar uma nova carreira.

Para se preparar, Joseane tenta estudar todos os dias da semana. Ao menos duas vezes, busca ir à Biblioteca Nacional de Brasília, onde, segundo ela, se sente mais focada ao ver outros concurseiros estudando. Enquanto não é publicado o edital de abertura, a servidora foca seus estudos em matérias que acredita que serão cobradas para a área que deseja prestar.

"Eu sei que vai ser um concurso muito concorrido, mas a gente sabe que a concorrência não corresponde, de fato, ao que os números mostram, porque a quantidade de pessoas que faz um concurso não é a mesma da que está estudando para passar nele. Então, estou com uma boa previsão. Espero ser aprovada", afirma Joseane.

João Maurício, 28 anos, diz que apesar de seu foco de estudos ser para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos similares, como o Detran, tentará uma vaga no concurso unificado para os TREs. "As minhas expectativas estão altas, acho que será uma boa oportunidade para os concurseiros", comenta.

O estudante de Direito acredita que o nível da prova não será mais alto do padrão da banca e, por isso, está confiante em sua aprovação. "Tenho estudado bastante, venho à biblioteca quase todos os dias e me preparo também com um cursinho on-line. Além disso, eu saí de um estágio, relativamente bom, para conseguir focar mais nos estudos", afirma Maurício.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi.