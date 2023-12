Confira lista com 110 concursos abertos e 14.217 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 110 concursos e 14.217 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há um concursos aberto com 35 vagas. Para o Centro—Oeste, há sete seleções abertas com 805 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 176 postos vagos. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 439 oportunidades. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 6.213 vagas. Já para os municipais, há 41 concursos e 4.124 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 124 oportunidades. Nos institutos federais há oito certames abertos com 135 vagas.



DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA — IFB

Inscrições de 14 até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6fo. Concurso com uma vaga para professor substituto. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UNB

Inscrições de 11 até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6fs . Concurso com uma vaga para professor substituto. Salário: R$ 4.692,37. Sem taxa de inscrição.



Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6fa . Concurso com uma vaga para professor adjunto A. Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 240,40.



NACIONAIS



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TTLF. Concurso com cem vagas para os cargos de: analista administrativo - administração (39); analista administrativo - contabilidade (7); analista administrativo tecnologia da informação (4) e analista em infraestrutura de transportes - engenharia civil (50). Salário: de R$ 10.294,38 a R$ 12.812,66. Taxa de inscrição: R$ 120.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r4Lj. Concurso com seis vagas para o cargo de técnico de laboratório. Salário: R$ 5.500. Taxa de inscrição: R$ 90.



FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TORy. Concurso com 27 vagas para: analista - análise estratégica em ciência, tecnologia e inovação (12); analista - crédito, finanças e orçamento (6); analista - jurídica (2); analista - gestão corporativa (4); analista tecnologia da informação - infraestrutura (1); e analista - tecnologia da informação - software (2). Salário: R$ 16.776,59. Taxa de inscrição: R$ 90,30.



AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO (ANAC)

Inscrições de 13 de dezembro de 2023 até 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6c8. Concurso com 25 vagas para o cargo de: especialista em regulação de aviação civil. Salário: R$ 16.413,35. Taxa de inscrição: R$ 160.



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA ESPACIAL — INPE

Inscrições até 14 de dezembro de 2023 pelo site: https://shre.ink/TTq6. O Concurso oferece 93 vagas para tecnologista pleno i, com especialiades em: desenvolvimento de software e sistemas para área de geoinformática (1); especificação, projeto e arquitetura de sistemas de software para o processamento e distribuição de imagens de sensoriamento remoto (1); desenvolvimento de software e sistemas de informações geográficas, banco de dados geográficos, gestão e disponibilização de dados geográficos via web, plataformas de visualização de dados geográficos (1); desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento de queimadas (1); análise e desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento das mudanças da cobertura e uso da terra (1); desenvolvimento de produtos de satélites e radares meteorológicos e aplicações, bem como processamento de imagens (2); desenvolvimento de software para processamento de imagens e dados adquiridos por satélites e sensores meteorológicos (1); processamento de dados meteorológicos e georreferenciados; desenvolvimento de software na área de meteorologia (3); previsão imediata (nowcasting); desenvolvimento de produtos meteorológicos e ambientais, métodos e outras 72 vagas para diversas áreas. Salário: R$6.710,29 a R$16.134,86 . Taxa: R$110 a R$160.



INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TZ7P. Concurso com 80 vagas para os cargos de: gestão e logística (13); processo editorial (3); comunicação social e divulgação científica (5); ciência de dados (4); infraestrutura de tecnologia da informação (5) e desenvolvimento de sistemas (5); políticas públicas e desenvolvimento (16); políticas públicas e sociedade (16); políticas públicas e avaliação (8); políticas públicas e sustentabilidade (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 180.



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

Inscrições de 15 de dezembro até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/ThYt. Concurso com 93 vagas para os cargos de: taxonomia e sistemática de arthropoda edáficos (1); taxonomia e sistemática de hexapoda (1); taxonomia e sistemática de hexapoda e meliponicultura (1); taxonomia e sistemática de insetos aquáticos (1); biodiversidade, taxonomia, filogenia, biogeografia e ameaças a peixes de água doce (1); taxonomia, sistemática e evolução de mamíferos terrestres (1); biologia e manejo de mamíferos aquáticos (1) e mais 87 vagas para áreas de biologia. Salário: entre R$ 6.710,29 a R$ 14.284,76. Taxa: R$ 168.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6aQ. Concurso com 100 vagas para: analista executivo em metrologia e qualidade estão distribuídas nas áreas de governança pública, gestão e suporte (29), governança pública, gestão e suporte em ouvidoria (2), governança pública, gestão e suporte em educação (1), governança pública, gestão e suporte em legislação (3), governança pública, gestão e suporte em logística e infraestrutura (2), governança pública, gestão e suporte em segurança do trabalho (1), governança pública, gestão e suporte em tecnologia da informação (1) e governança pública, gestão e suporte em comunicação institucional (1) e mais 60 vagas na área de pesquisa. Salário: R$ 8.700,31. Taxa de inscrição: R$ 125.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE TURV NIA — GO

Inscrições de 8 de dezembro até 28 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rY3S. Concurso com 165 vagas para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde - ACS (1); Agente de Combate a Endemias - ACE (2); Analista de Contratos e Licitações (1); Analista de Orçamentos (1); Assistente Social (3); Auditor Fiscal Municipal de Tributos (2); Auxiliar Administrativo (7); Auxiliar de Departamento Pessoal (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Auxiliar de Serviços Gerais (14); Biomédico (2); Borracheiro (1); Coveiro (2); Cozinheiro Geral (7); Cuidador de Idosos (2); Eletricista de Autos e Máquinas Pesadas (1); Eletricista de Rede Elétrica Urbana (2); Encarregado de Almoxarifado (1); Encarregado de Lavanderia (2); Enfermeiro (2); Farmacêutico (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal de Posturas (1); Gari (14); Gari Coletor (4); Jardineiro (2); Mecânico Geral (2); Médico (2); Monitor de Alunos (11); Motorista ´´D`` ou ´´E`` (16); Nutricionista (2); Odontólogo (2); Operador de Máquinas (2); Pedagogo (3); Pedreiro (3); Preparador Físico (2); Professor de Educação Física (1); Professor de Educação Infantil (2); Professor de Ensino Fundamental (2); Professor de Espanhol (1); Professor de Inglês (1); Psicólogo (3); Responsável Técnico do Abrigo de Idosos - ILPI (1); Técnico de Controle Interno (1); Técnico de Enfermagem (2); Técnico em Informática (2); Técnico em Radiologia (2); Trabalhador Braçal (10); Tratorista (3); Vigia Noturno (6); Zelador de Ginásio de Esportes e do Estádio de Futebol (4). Salário: de R$ 1.527,67 a R$ 8.748. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE ABADI NIA—GO

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UIWY. Concurso com 103 vagas para cadastro reserva para os cargos de: agente de manutenção mecânica (1); agente de serviços e obras públicas (2); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (8); auxiliar de serviços gerais (8); condutor de veículos (4); coveiro/zelador de cemitério (4); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (8); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (2); guarda civil municipal (8); monitor escolar (15); assistente administrativo (6); agente municipal de trânsito (3); técnico em enfermagem (2); psicólogo (1); gestor jurídico (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal ambiental (3); auditor de controle interno (1); engenheiro civil (1); biólogo (1); enfermeiro (2) e professor (20). Salário: R$ 1.320 a R$ 4.434,31. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 170.



PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIÁS

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TTEA. Concurso com 341 vagas para: artífice de obra e serviço público (5); auxiliar de obras e serviços públicos (10); auxiliar de serviços gerais (4); motorista de ambulância (8); motorista - veículo leve (4); motorista - veículo pesado (3); operador de máquinas (5); tratorista (3); agente comunitário de saúde (15); agente de combate as endemias (14); agente de desenvolvimento infantil - i (30); agente de desenvolvimento infantil - ii (14); agente municipal de trânsito (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário - acd (2); fiscal de obras (4); fiscal municipal (4); fiscal municipal ambiental (1); técnico em enfermagem (7); analista administrativo (10); analista de controle interno (2); assistente social - i (2); assistente social - ii (8); enfermeiro padrão (5); farmacêutico (5); fiscal de vigilância sanitária (2); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); guarda municipal (15); médico anestesiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico psf (5); nutricionista (4); profissional de educação física (4); professor p - i pedagogo (100); professor p - i - educação especial - libras (2); psicólogo (6) e psiquiatra (1). Salário: R$ 1.400 a R$ 13.500. Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) — GO

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TNtG. O Concurso oferece 3 vagas para docentes das áreas de física (1); história (1) e química (1) . Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02 . Taxa: R$40.



PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 14 de dezembro presencialmente, junto a sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizada na rua 04, Q. 11, Lt 02, bairro Santa Cruz. Concurso com 18 vagas para cadastro reserva para os cargos de: Técnico de Nível Médio II (gestor/coordena dor) (1); Educador Físico (1); Instrutor de Informática (1); Oficineiro de Violão e Canto/Coral (1); Oficineiro de Música (Instrumentos Musicais) (1); Oficineiro de Dança (1); Oficineiro de Artesanato (1); Oficineiro de Teatro (1); Oficineiro de Corte e Costura (1); Orientador Social (1); Oficineiro de Dança (1); Técnico de Nível Superior II - Psicólogo (1); Técnico de Nível Superior II - Assistente Social (2); Técnico de Nível Médio II (Visitador) (3); Técnico de Nível Superior I (Supervisor) (1). Salário: de R$ 1.800 até R$ 2.800. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE CAMPOS VERDES — GO

Inscrições de 26 de dezembro até 25 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rYE7. Concurso com 26 vagas para cadastro reserva para os cargos de: Técnico de Nível Médio II (gestor/coordena dor) (1); Educador Físico (1); Instrutor de Informática (1); Oficineiro de Violão e Canto/Coral (1); Oficineiro de Música (Instrumentos Musicais) (1); Oficineiro de Dança (1); Oficineiro de Artesanato (1); Oficineiro de Teatro (1); Oficineiro de Corte e Costura (1); Orientador Social (1); Oficineiro de Dança (1); Técnico de Nível Superior II - Psicólogo (1); Técnico de Nível Superior II - Assistente Social (2); Técnico de Nível Médio II (Visitador) (3); Técnico de Nível Superior I (Supervisor) (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.000. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 150.



PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE — MT

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TT6o. Concurso com 99 vagas para os cargos de: assistente administrativo (2); auxiliar de nutrição, limpeza e manutenção (9); auxiliar de sala (4); assistente social; fonoaudiólogo (1); monitor de creche (3); motorista de transporte escolar (6); nutricionista (1); professor pedagogo (16); psicólogo (1); adjunto de operações (3); assistente administrativo (1); auxiliar de serviços gerais (6); chapeador (1); eletricista de veículos e maquinas (1); mecânico (1); mecânico de maquinas pesadas (1); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (1); vigia (1); assistente administrativo (1); fiscal municipal de tributos; agente de tributos; contador; assistente administrativo; auxiliar administrativo; auxiliar de limpeza e manutenção; motorista veículos leves; assistente administrativo; auxiliar administrativo; auxiliar de limpeza e manutenção; vigia; engenheiro civil; procurador jurídico; fiscal municipal de obras e urbanismo; Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Limpeza e Manutenção (1); engenheiro agronômico (1); gestor de agronegócio (1); médico veterinário (1); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (2); técnico agrícola (1); agente sanitário (2); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (2) auxiliar consultório dentário (1); auxiliar de laboratório e miscrocopia (1) auxiliar de limpeza e manutenção (2); auxiliar de nutrição, limpeza e manutenção; auxiliar de serviços gerais (3); biólogo; bioquímico; cozinheiro (1); educador físico; enfermeiro (3); farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (clinico geral/especialidades); motorista veículos pesados (1); motorista veículos pesados e veículos leves (1); nutricionista (1); odontológo (1); psicólogo; técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1) e vigia (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 10.531,61. Taxa: R$ 40 até R$ 110.



PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA — MT

Inscrições até 12 de dezembro presencialmente na Sede da Prefeitura (Paço Municipal), Escola Alberto Nunes da Silveira/Sede - Espigão do Leste ou na Escola de Pontinópolis/Sede. Concurso com 255 vagas para os cargos de: Limpeza de Prédios Públicos (7); Guarda (7); Agente de Combate às Endemias (ACE) (2); Agente Comunitário de Saúde (ACS) (12); Enfermeiro (4); Médico PSF (2); Médico Agência Transfusional (1); Farmacêutico ou Biomédico (1); Farmacêutico (1); Odontólogo (1); Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) (2); Assistente Social (1); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Enfermagem (5); Agente Operacional (Motorista de Ambulância - Mínimo CNH "D") (1); Agente de Administração Pública (Serviços Gerais) - Limpeza de Prédios Públicos (1); Técnico em Enfermagem (4); Agente Operacional (Motorista de Ambulância - Mínimo CNH "D") (3); Agente Administrativo (7); Nutricionista (1); Técnico Administrativo Educacional (5); Professor (10); Auxiliar de Turma (6); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (10); Apoio Administrativo Escolar (VIGIA) (3); Agente Operacional (Motorista - CNH "B") (1); Agente Operacional (motorista de transporte escolar ou transporte de idosos - CNH "D") (5); Apoio Administrativo Escolar (Monitor de ônibus Escolar) (5); Agente Operacional (motorista de transporte escolar- CNH "D") (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Apoio Administrativo Escolar (Monitor de ônibus Escolar) (1); Professor (6); Auxiliar de Turma; Técnico Administrativo Educacional (1); Psicólogo (2); Auxiliar de Turma (3); Professor (14); Instrutor de Música (1); Técnico Administrativo Educacional (3); Apoio Administrativo Escolar (Vigia) (2); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (8); Agente Operacional (motorista de transporte escolar- CNH "D") (6); Apoio Administrativo Escolar (Monitor de ônibus Escolar) (9); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Professor (3); Agente Operacional (motorista de transporte escolar- CNH "D") (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Professor; Técnico Administrativo Educacional (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Agente Operacional (motorista de transporte escolar- CNH "D") (1); Apoio Administrativo Escolar (Monitor de ônibus Escolar) (1); Professor (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (2); Professor (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Professor (3); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Agente Operacional (motorista de transporte escolar- CNH "D") (2); Professor (1); Apoio Administrativo Escolar (Limpeza/Nutrição) (1); Apoio Administrativo Escolar (Monitor de ônibus Escolar) (1); Assistente Social (2); Instrutor de Música (2); Agente de Manutenção (Operador de Trator de Pneu - CNH "B" ou Superior) (2); Agente de Administração Pública (Serviços Gerais) (5); Educador Físico (1); Médico Veterinário; Engenheiro Agrônomo; Técnico em Agropecuária; Cuidador Social (Mãe do Lar), em regime de plantão (3); Educador Social (1); Cozinheiro (1); Agente de Manutenção (Ajudante de Pedreiro) (6); Agente de Manutenção (Pedreiro) (2); Agente de Manutenção (Carpinteiro) (1); Agente de Manutenção (Mecânico) (3); Agente Operacional (Motorista de Caminhão - CNH"D") (4); Agente de Manutenção (Operador de Máquinas Pesadas/Patrol/PC/Pá Carregadeira/Retroescava-deira - CNH "D") (3); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Posturas (2); Agente de Fiscalização e Arrecadação (1); Encanador; Operador do DAE; Agente Operacional (Motorista de Caminhão do Lixo, Caçamba ou conforme necessidade - CNH "D" ou superior) (1); Agente Operacional (Operador de Máquinas Pesadas - Patrol/PC/Pá Carregadeira/Retroescavadeira - CNH "D" ou superior) (2); Agente de Manutenção (Operador de Trator de Pneu - CNH "B" ou Superior) (1) Agente de Manutenção (Mecânico) (1); Agente de Manutenção (Auxiliar de Mecânico) (1); Agente Administrativo (3); Agente de Fiscalização e Arrecadação (1); Fiscal de Posturas (1); Encanador (1); Eletricista (1); Agente de Administração Pública (Serviços Gerais) - Limpeza de Prédios Públicos (5) e Guarda (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 16.891,20. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE PORTO ESPERDIÃO — MT

Inscrições até 15 de dezembro presencialmente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida 13 de Maio, 68, Centro. Concurso com 78 vagas para os cargos de: professor de pedagogia (28); professor de letras (2); professor de matemática (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de ciências (2); agente administrativo (7); motoristas (16); merendeira (7); agente de serviços gerais (13); e professor de educação física. Salário: de R$ 1.398,28 a R$ 2.769,39. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE — MT

Inscrições até 15 de dezembro presencialmente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida 13 de Maio, 68, Centro. Concurso com 44 vagas para os cargos de: professor de pedagogia (28); professor de letras (2); professor de matemática (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de ciências (2); agente administrativo (7); motoristas (16); merendeira (7); agente de serviços gerais (13); e professor de educação física. Salário: de R$ 1.333,93 a R$ 4.324,84. Taxa de inscrição: de R$ 30 até R$ 70.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAPAZ— GO

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TN2l. O Concurso oferece 129 vagas para controlador interno (1) e auxiliar de arquivo (1); auxiliar administrativo (1) e motorista de veículos leves (1); auxiliar administrativo (2); analista em gestão pública (1); analista administrador (1); técnico de informática (1); zelador (2); copeira (1) e fiscal de obras e posturas (1); auxiliar de finanças (1); fiscal de tributos e analista em gestão pública (1); monitor de creche (10); professor - piii 30 (6); almoxarife (1) e zelador (4); auxiliar administrativo (5); assistente social (1) e psicólogo (1); auxiliar administrativo (2); fiscal de vigilância sanitária; auxiliar de consultório dentário (1); técnico em enfermagem (5); técnico em raio x (1); enfermeiro (5); cirurgião dentista (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); nutricionista (1); agente comunitário de saúde (6) e agente de combate às endemias (4); auxiliar administrativo (1) e auxiliar de serviços gerais (5); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo (1) e motorista de veículos leves (1); auxiliar de oficina (1); auxiliar de serviços urbanos - 01 (5); auxiliar de operação de limpeza urbana - 05 (12); eletricista de manutenção - 32 (1); mecânico de manutenção (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados - 22 (3); motorista de veículos pesados - 23 (2); pedreiro (2) e gari (15); auxiliar administrativo (1). Salário: R$1.482,10 a R$10.991,19. Taxa: R$80 a R$150.



SEBRAE — GO

Inscrições de 4 até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYml. Concurso com duas vagas para analista técnico I. Salário: R$ 7.959,44. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE CAMPO GRANDE — MS

Inscrições de 11 de dezembro até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rYvW. Concurso com 323 vagas para os cargos de: Professor - Educação Infantil (82); Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (120); Professor - Arte (Educação Infantil ao Ensino Fundamental) (84); Professor - Educação Física (Educação Infantil ao Ensino Fundamental) (10); Professor - Língua Inglesa (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Língua Portuguesa (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Matemática (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Geografia (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4); Professor - História (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4); Professor - Ciências (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4). Salário: R$ 3.671,07. Taxa de inscrição: de R$ 95.



PREFEITURA DE BODOQUENA — MS

Inscrições de 11 de dezembro até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rYCf. Concurso com 62 vagas para os cargos de: Professor - Educação Infantil (82); Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (120); Professor - Arte (Educação Infantil ao Ensino Fundamental) (84); Professor - Educação Física (Educação Infantil ao Ensino Fundamental) (10); Professor - Língua Inglesa (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Língua Portuguesa (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Matemática (Anos Finais do Ensino Fundamental) (5); Professor - Geografia (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4); Professor - História (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4); Professor - Ciências (Anos Finais do Ensino Fundamental) (4). Salário: de R$ 1.180,19 a R$ 3.448,08. Taxa de inscrição: de R$ 36,50 a R$ 52,50.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TT6o. O Concurso oferece 59 vagas para usf são matheus i (4); usf vila arthur (2); usf unipark (2); usf água vermelha (2); usf santa isabel (4); usf manga (1); usf souza lima (1); usf capão grande (1); usf aurília curvo (2); usf manaíra (2); usf eldorado (1); usf parque lago (2); usf passagem conceição (1); usf limpo grande (5); usf cristo rei (3); usf marajoara (3); usf jardim glória (3); usf 24 de dezembro (4); usf água limpa (3); usf construmat (1); usf cohab cristo rei (2); usf jardim imperial (2); usf nossa senhora da guia (2); usf ouro verde (3). usf cabo michel (3); usf são matheus ii; usf maringá; usf vitória régia; usf josé carlos guimarães; usf centro sul/23 de setembro. Salário: R$ 2.640. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE COLÍDER — MT

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYuJ. Concurso com 25 vagas para os cargos de: professor (25); motorista; zelador; cozinheira; técnico administrativo educacional. Salário: de R$ 2.130,88 a R$ 3.795,58. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA DE SORRISO — MT

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYjq. Concurso com 48 vagas para os cargos de: Monitor de Artes Marciais - Karatê (1); Instrutor de Futebol (7); Instrutor de Modalidade Esportiva: Atletismo (3); Badminton (1); Basquetebol (6); Beach Tênis (1); Bicicross (1); Futsal (7); Judô (1); Skate (1); Tênis de Mesa (2); Voleibol (4); Vôlei de Praia (2); Orientador de Atividade Física Desportiva (6); Psicólogo (1); Nutricionista (1); Instrutor de Modalidades Esportivas Coletivas (3). Salário: R$2.640. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE ITUMBIARA —GO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYyU. Concurso com 200 vagas para cadastro reserva para os cargos de: Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar de CMEI (50); Auxiliar de Farmácia (3); Auxiliar de Serviços Gerais (32); Fiscal Ambiental (2); Fiscal de Posturas (2); Fiscal de Obras (2); Fiscal de Tributos Municipais (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Fiscal do Procon (1); Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano (50); Professor de Educação Física (7); Padioleiro (5); Recepcionista (6); Técnico em Contabilidade (9); e Técnico em Enfermagem (22). Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.529,42 ou R$ 18,28 a hora aula. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA DE NAZÁRIO —GO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYig. Concurso com 47 vagas para cadastro reserva para os cargos de: Agente de vigilância Sanitária, Posturas e Meio Ambiente I (1); Auxiliar Administrativo I (1); Auxiliar de Serviços Gerais I (9); Educador Físico I (1); Eletricista I (1); Escriturário I (2); Fiscal Arrecadador I (1); Mecânico I (1); Merendeira I (3); Monitor I (7); Motorista I (5); Nutricionista I (1); Operador de Máquina Leve I (1); Operador de Máquina Pesada I (1); Professor PI (11); Psicólogo I (1). Salário: de R$ 1.177,00 a R$ 3.251,39. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO — MS

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6Wg. Concurso com 561 vagas para os cargos de: advogado (2), analista de sistemas de computação (1), assistente social (6), auditor fiscal de tributos municipais (1), contador (2), controlador interno (2), educador físico (2), educador social ii (3), enfermeiro (15), engenheiro agrimensor (1), engenheiro civil (2), farmacêutico (4), farmacêutico - bioquímico, fiscal de meio ambiente (1), fisioterapeuta (2), fonoaudióloga (1), médico anestesista (1), médico cardiologista (1), médico cirurgião geral - 20h (1), médico clínico geral - 40h (4), médico esf (4), médico ginecologista (2), médico obstetra (1), médico ortopedista (1), médico pediatra (1), médico plantonista (6), médico veterinário (1), nutricionista (3), odontólogo (3), psicólogo (3), terapeuta ocupacional, zootecnista; especialista em educação (3), professor de educação básica 0 a 3 anos (2), professor de educação básica 1º ao 5º ano (8), professor de educação básica 4 a 5 anos (5), professor de educação básica - arte (10), professor de educação básica - ed. física (3), professor de educação básica - inglês (2), professor de educação básica - geografia, professor de educação básica - história, professor de educação básica - português, professor de educação básica - matemática, professor de educação básica - ciências, professor de educação básica - 1º ao 5º ano multisseriada, professor de educação básica - professor intérprete (1), professor de educação básica - professor monitor; agente de administração (8), agente de fiscalização (2), agente de inspeção sanitária, agente de fiscalização ambiental (2), auxiliar de consultório dentário (4), educador social i (6), eletricista de baixa e alta tensão (2), fiscal de obras e posturas (2), instrutor de música (2), mecânico eletricista de veículos (1), mecânico especialistas em motores (1), técnico agrícola, técnico de enfermagem (30), técnico de imobilização ortopédica (3), técnico de informática (5), técnico de segurança de trabalho (2), técnico em laboratório (6), técnico em radiologia (4), topógrafo (1);agente de proteção social (10), fiscal de atividades urbanas (2), inspetor de alunos (15), mecânico (4), monitor de oficina de artes (2), monitor de oficina de esportes (4), motorista de ambulância (10), oficial de manutenção (10), operador de motoniveladora (4), operador de pá carregadeira (4), operador de retroescavadeira (4), recepcionista (7); auxiliar de agente de proteção social (10), auxiliar de educação infantil (140), auxiliar de mecânico (2), auxiliar de serviços gerais (40), borracheiro (2), coletor de resíduos (30), costureira (1), coveiro (2), cozinheira (13), cozinheira de escola rural (10), lubrificador (1), motorista (15), tratorista (2), vigia (25). Salário: de R$ 1.610 até R$ 17.863,60. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 120.



PREFEITURA DO IPIRANGA DO NORTE — MT

Inscrições até 27 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6Wq. Concurso com 52 vagas para os cargos de: agente de manutenção (18); auxiliar educacional de transporte (1); condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros (2); merendeira (3); motorista de veículo de médio porte; motorista de veículos de grande porte (1); motorista de veículos pesado (3); operador de máquinas (2); agente administrativo e finanças (1); agente de desenvolvimento educacional (4); agente de fiscalização sanitária (1); inspetor de alunos (3); secretário escolar (3); técnico em agropecuária; técnico em enfermagem; analista de controle administrativo e financeiro; assistente social - educação (1); assistente social - geral (2); enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; fonoaudiólogo (1); médico veterinário; nutricionista (1); odontólogo; professor com licenciatura em educação física (2); professor com licenciatura em letras/inglês (1); psicólogo - educação (1); psicólogo - geral; psicopedagogo (1); agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Salário: de R$ 1.661,22 a R$ 6.825,71. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 100.



PREFEITURA DE INDIARA—GO

Inscrições até 27 de dezembro de 2023 pelo site: https://shre.ink/rYzl. Concurso com 173 vagas para cadastro reserva para os cargos de: Trabalhador Braçal (24); Vigia (4); Auxiliar de Serviços Gerais (30); Gari (5); Motorista - I (4); Motorista - II (3); Motorista - III (4); Motorista de Ambulância (6); Operador de Máquina II (4); Agente Comunitário de Saúde - ACS - UBS I (1); Agente Comunitário de Saúde - ACS - UBS III (1); Agente Comunitário de Saúde - ACS - UBS IV (1); Agente Comunitário de Saúde - ACS - UBS V (1); Agente de Combate às Endemias - ACE (2); Auxiliar de Secretaria (5); Auxiliar em Saúde Bucal - ASB (1); Executor Administrativo I (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Monitor (30); Recepcionista (4); Assistente Social (3); Fonoaudiólogo (2); Professor PII - Educação Física (2); Professor PII - Pedagogia (30); Psicólogo (3). Salário: de R$ 1.417,14 a R$ 3.666,30. Taxa de inscrição: R$ 70 até R$ 150.



PREFEITURA DE HIDROLÂNDIA — GO

Inscrições até 28 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rY3S. Concurso com 34 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Braçais (17); Agente Comunitário de Saúde (11); Fiscal de Edificações e Loteamentos (1); Fiscal de Serviços Urbanos e Posturas (1); Topógrafo (1); Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Tributos Municipal (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1). Salário: de R$ 1.494,32 até R$ 2.973,73. Taxa de inscrição: R$ 70 até R$ 120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM — MS

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6WZ. Concurso com 320 vagas para os cargos de: motorista (8), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de serviços gerais (30), carpinteiro (2), cozinheiro (7), eletricista (2), encanador (2), gari (10), operador de serviços diversos (5), pedreiro (2), pintor (2), vigia (6), zelador (15); inspetor de aluno (2), monitor escolar (2), motorista de transporte escolar (3), agente comunitário de saúde (7), agente de combate às endemias (5); educador infantil (20); assistente administrativo (15), entrevistador social (3), técnico em contabilidade (1), técnico em informática (1), técnico em laboratório (1), visitador domiciliar (3), agente de vigilância sanitária (2), atendente de saúde (4), auxiliar de saúde bucal (3), técnico em enfermagem (7), técnico em saúde bucal (3), técnico em radiologia (1); professor educação infantil (15), professor ensino fundamental i - anos iniciais (67), professor de arte (4), professor de educação física - ed. infantil e ens. fundamental (1), professor de língua portuguesa - ens. fundamental ii (1), professor de apoio - educação especial (10), professor de apoio - at. específico braille e/ou libras (1), professor de educação especial - sala de recursos multifuncional (4); advogado de área (1), assistente social (5), auditor em saúde (1), auditor fiscal (1), biomédico (1), contador i (1), educador físico (1), educador social (1), enfermeiro (5), farmacêutico (2), fiscal de obras e posturas i (2), fiscal de tributos municipais i (2), fiscal de vigilância sanitária (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), nutricionista (1), orientador social (2), psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.361,77 a R$ 5.491,29. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 120.

CONSELHOS



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RORAIMA (CRO-RR)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOVc. O Concurso oferece sete vagas para agente de fiscalização (2); técnico administrativo (3); agente de contratação (1); analista de negócios (1). Salário: R$2.000 a R$3.000. Taxa: R$68 a R$75.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO (CRQ -12)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TJVg. Concurso com dez vagas para técnico administrativo (5), técnico administrativo - mensageiro, agente fiscal (3), analista administrativo, analista de t.i. (1) e analista de compras (1). Salário: R$2.039,47 a R$6.039,76. Taxa: R$58 a R$61.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF/SP

Inscrições de 12 de dezembro até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rPYP. Concurso com duas vagas para os cargos de: agente administrativo (1) e assistente de tecnologia da informação - suporte (1). Salário: de R$ 3.349,31 até R$ 4.918,56. Taxa: R$ 57,10.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SANTA CATARINA – CRP/SC

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TJXq. Concurso com 85 vagas para auxiliar administrativo (nível médio); e para o cargo de psicóloga(o) assistente técnica(o) (nível superior). Salário: R$3.171 a R$5.285 . Taxa: R$65 a R$85 .



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS — 2º Região

Inscrições de 2 até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rPJo. Concurso com 24 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: de R$ 1.980 até R$ 3.700. Taxa: R$ 45 até R$ 65.



LOCAIS — ESTADUAIS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 11ª Região

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TG7x. Concurso com 41 vagas para os cargos de: analista jurídico. Salário: de R$ 13.202,62 até R$ 15.128. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 130.



CORPO DE BOMBEIROS — PE

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7dV. Concurso com 660 vagas para: soldado do corpo de bombeiros militar (600); 2º tenente do corpo de bombeiros militar (60). Salário: R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91. Taxa de inscrição: R$ 180 a R$ 220.



POLÍCIA MILITAR — PE

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5A. Concurso com 2.400 vagas para soldado da polícia militar. Salário: de R$ 3.419,88 até R$ 10.855,91. Taxa de inscrição: R$ 180 a R$ 220.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS

Inscrições de até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TpwP. Concurso com 67 vagas para: auditoria e controle interno (2), ciências contábeis (2), ciências econômicas (2), cerimonial (2), direito (6), enfermagem (1), análise de sistema (2), análise de suporte em informática (2), suporte técnico em informática (3), desenvolvimento de sistema (2), web designer (2), jornalismo (5), medicina (2), pedagogia (1), psicologia (1), publicidade (2), relações públicas (2), revisão (10), engenharia (1), arquitetura (1), técnico jurídico (2), administração (2); técnico legislativo nas áreas de: assistência administrativa (18), audioeditoração (8), cinegrafia (1), fotografia (2), técnico em áudio (2), técnico em enfermagem (2), técnico em segurança do trabalho (2), tradutor e intérprete de libras (2), técnico em design gráfico (2). Salário: entre R$ 3.847,65 a R$ 5.684,72. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 125.



FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE — PR

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TO9I. Concurso com 44 vagas para os cargos de: Analista de Qualidade; Analista de Sistemas; Assistente administrativo (10); Assistente administrativo (5); Assistente Social (1); Auxiliar de Manutenção Predial; Educador Físico - Saúde; Enfermeiro Estomaterapeuta; Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Médico; Médico Anestesiologista (1); Médico Cardiologista/ Ecocardiografista; Médico Cirurgião Vascular/Cardiovascular - Ecodoppler; Médico Cirurgião Proctologista/ Coloproctologista; Médico de Família e Comunidade (3); Médico de Família e Comunidade (2); Médico do Trabalho; Médico Endocrinologista (1); Médico Especialista em Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada; Médico Gastroenterologista Pediátrico (1); Médico Ginecologista e Obstetra - Ecografia Gineco Obstétrica; Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista/Traumatologista; Médico Pediatra (5); Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra (5); Médico Radiologista Especialista em Angiotomografia e Ecografia; Médico Urologista; Musicoterapeuta (3); Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Informática; Técnico em Qualidade; Técnico em Radiologia; e Terapeuta Ocupacional (3). Salário: de R$ 1.978,98 até R$ 21.187,64. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 130.



PROCURADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — RN

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5Xv. Concurso com 19 vagas para procurador geral. Salário: R$ 33.924,93. Taxa de inscrição: R$ 300.



POLÍCIA MILITAR DE DE SÃO PAULO

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UIl6. Concurso com 2700 vagas para: soldado pm de 2ª classe do sexo masculino e feminino. Salário: R$ 4.852,21. Taxa de inscrição: R$ 85.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T79U. Concurso com 20 vagas para juiz substituto. Salário: R$ 30.617,02. Taxa de inscrição: R$ 306.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJ - AP)

Inscrições até 21 de dezembro pelo site: https://shre.ink/UWKW. Concurso com 58 vagas para: técnicos jurídicos: técnico de informática (4); judiciária/administrativa (10); analistas judiciários: administração (1); assistente social (2); biblioteconomia/documentação (1); contador (6); controle interno (4); estatístico (1); pedagogo (1); psicólogo (4); tecnologia da informação: seg. da informação (2); telecomunicações (2); banco de dados (3); des. de sistemas (6); judiciária (10); judiciária - execução de mandados (1). Salário: R$ 5.672,20 a R$ 8.508,30. Taxa de inscrição: R$ 95 ou R$ 105.



GUARDA DE MANAUS — AM

Inscrições de 11 de dezembro até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rP4r. Concurso com 200 vagas para guarda municipal. Salário: R$ 2.689,78. Taxa de inscrição: R$ 110.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET - MG)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYRr. O Concurso oferece 2 vagas para artes (ensino médio), tópico em memória e cultura afro-brasileira e indígena (superior), metodologia científica (superior) (1); geografia (ensino médio), gestão ambiental (superior), metodologia científica (superior) (1). Salário: R$2.437,59 a R$6.356,02. Taxa não divulgada.



LOCAIS — MUNICIPAIS

C MARA DE GRAVATAL — SC

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6ci. Concurso com uma vaga para o cargo de controlador interno. Salário: R$ 3.000. Taxa: R$ 120.



PREFEITURA DA JOSÉ DE FREITAS — PI

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T51t. Concurso com 88 vagas para os cargos de: Bibliotecário (2); Nutricionista (2); Pedagogo (2); Psicólogo (4); Psicopedagogo (4); Professor Classe B - Artes ; Professor Classe B - Ciências (4); Professor Classe B - Educação Física (6); Professor Classe B - Educação Infantil e 1º ao 5º Ano (20); Professor Classe B - Geografia (4); Professor Classe B - História (3); Professor Classe B - Matemática (10); Professor Classe B - Português (12); Agente de Combate a Endemias (2); Intérprete de Libras; Motorista D (5); e Monitor (8). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.640. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 140.



PREFEITURA DE PIANCÓ — PB

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmoF. Concurso com 129 vagas para os cargos de: Agente de Limpeza Pública (50), Ajudante de Pedreiro (5), Auxiliar de Serviços Gerais (5), Coveiro (2), Cozinheiro (4), Operador de Máquina (1), Pedreiro (5); Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde (1), Atendente de Consultório Dentário (2), Motorista - Carteira D (2); Técnico em Raio-X (2), Técnico em Enfermagem (5); Bioquímico (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (3), Fonoaudiólogo (2), Médico Auditor (2), Médico Clínico Geral (5), Médico Neurologista (1), Médico Psiquiatra (2), Médico Radiologista (1), Médico Urgentista (8), Nutricionista (3), Odontológico (2), Orientador Pedagógico (1), Professor de Educação Física (2), Psicólogo (2), Psicopedagogo (2), Supervisor Escolar (1), Terapeuta Ocupacional (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.315,41. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 140.



PREFEITURA DE TAQUARAÇU DO SUL — RS

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOFk. Concurso com 13 vagas para os cargos de: Analista Ambiental (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Médico Veterinário (1); Monitor Escolar (4); Motorista (1); Eletricista (1); Pedreiro (1); Operador de Máquinas (2); Agente Administrativo; Agente de Inspeção Sanitária; Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Anos Finais - Ciências Físicas e Biológicas; Professor de Anos Finais - Educação Física; Professor de Anos Finais - Geografia; Professor de Anos Finais - História; Professor de Anos Finais - Língua Inglesa; Professor de Anos Finais - Língua Portuguesa; Professor de Anos Finais - Matemática; Psicólogo; Psicopedagogo; Técnico em Informática; Tesoureiro; Técnico em Enfermagem; Agente Administrativo Auxiliar; Auxiliar de Saúde Bucal; Agente Social; Zelador de Bens Públicos; Operário; Servente. Salário: de R$ 1.411,52 a R$ 6.527,28. Taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 180.



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7NX. Concurso com 33 vagas para: técnico de controle ambiental (6); técnico de edificações (6); técnico em instrumentação (6); técnico de mecânica (6); advogado (1); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (2); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (2). Salário: R$ 4.198,11 a R$ 8.746,10. Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120.



PREFEITURA DE MANAUS — AM

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TRTp. Concurso com 15 vagas para os cargos de: técnico municipal - administrativa (9); técnico municipal - segurança do trabalho (1); analista municipal - rede de computadores (1); analista municipal - assistência social (5); analista municipal - orientação artística (2); analista municipal - orientação musical (2); analista municipal - orientação cultural (1) e analista municipal - orientação desportiva (4). Salário: de R$ 2.228,09 a R$ 3.975,79. Taxa de inscrição: R$ 47 até R$ 59.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA — SP

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rPYx. Concurso com duas vagas para o cargo de auditor de tributos municipais. Salário: R$ 4.534,45. Taxa de inscrição: R$ 75,50.



PREFEITURA DE CAMPO BRITO — SE

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T5fN. Concurso com 91 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (6); cozinheiro escolar (2); motorista i (3); motorista ii (2); vigilante (4); agente comunitário de saúde (6); assistente administrativo (7); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços educacionais (25); técnico em enfermagem (4); técnico em enfermagem - esf (1); assistente social (2); enfermeiro (2); enfermeiro - esf (2); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico neurologista (1); médico cardiologista (1); médico - esf (5); médico ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (2); odontólogo (1); odontólogo - esf (1); professor de nível superior (1); profissional de educação física (1); psicólogo (3) e psicopedagogo (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 6.131,42. Taxa de inscrição: R$ 75 até R$ 120.



PREFEITURA DE CORTÊS — PE

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TmvJ. Concurso com 15 vagas para os cargos de: guarda civil municipal (9), agente comunitário de saúde (5) e motorista “D” (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 100.



PREFEITURA DE ITAPEMA - SC

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TSvL. Concurso com 259 vagas para: Agente de Preparação de Alimentos (3), Motorista (3), Motorista de Ambulância (2), Motorista de Ônibus (3); Agente Administrativo (11), Agente Social (2), Auxiliar de Consultório Odontológico (3), Auxiliar de Sala (21), Fiscal de Obras - N.M (1), Fiscal de Postura (8), Fiscal de Relação de Consumo (1), Técnico Contábil (2), Técnico em Enfermagem (10), Técnico em Proteção e Defesa Civil (1), Técnico em Saúde Bucal (1), Técnico Fazendário (2); Analista de Controle Interno (1), Assistente Social - N.S (1), Auditor Fiscal (1), Bibliotecária (1), Cirurgião Dentista (2), Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1), Cirurgião Dentista Endodontista (2), Cirurgião Dentista Odontopediatra (1), Cirurgião Dentista Periodontista (1), Cirurgião Dentista de Atendimento a PNE (1), Cirurgião Dentista Radiologista (1), Coordenador Pedagógico (1), Enfermeiro (8), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1),Fonoaudiólogo Educacional (1), Médico - Clínico Geral (10), Médico Cardiologista (2), Médico Dermatologista (2), Médico do Trabalho (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Ginecologista (2), Médico Infectologista (1), Médico Nefrologista (1), Médico Neurologista (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Ortopedista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (2), Médico Psiquiatra (2), Médico Reumatologista (1), Professor Hab.L/P Anos Iniciais (40), Professor 6º/9º Artes L/P (1), Professor 6ª/9ª Ciências (1), Professor Ed. Física L/P (10), Professor Hab. L/P Educação Infantil (31), Professor 6ª/9ª Geografia (1), Professor 6ª/9ª História (1), Professor Inglês 6ª/9ª (1), Professor 6ª/9ª Matemática L/P (1), Professor 6ª/9ª Português L/P (1), Profissional de Educação Física (1), Psicólogo (1), Técnico Judiciário (1); ACS - UBS Alto São Bento (2), ACS - UBS Centro (2), ACS - UBS DR. Gastão (2), ACS - UBS Ilhota (1), ACS - UBS Jd. Praia Mar (2), ACS - UBS Meia Praia I (2), ACS - UBS Meia Praia II (2), ACS - UBS Morretes II (2), ACS - UBS SERMEP (3), ACS - UBS Sertão do TROMBUDO (1), ACS - UBS Sertãozinho (1), ACS - UBS Tabuleiro (2), ACS - UBS Várzea (2), Agente de Combate Às Endemias (10), Motorista de Ambulância Socorrista (SAMU) (1), Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) (3); Professor Intérprete de Libras (1), Professor para Atendimento Educacional (1), Psicopedagoga (1). Salário: de R$ 1.541,62 a R$ 16.827,97. Taxa de inscrição: R$ 45 até R$ 150.



C MARA DE MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/Ujlb. Concurso com 18 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais (6); Motorista (2); Vigia (3); Auxiliar de Manutenção Predial (1); Recepcionista (3); Analista em Informática (1) e Analista Legislativo (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.000. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 120.



C MARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7JL. Concurso com seis vagas para: assistente administrativo (1); técnico de informática (1); técnico legislativo (1); analista legislativo / direito (1); analista legislativo de controle interno (1); analista legislativo imprensa (1). Salário: R$ 3.189,20 a R$ 5.929,50. Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 110.



C MARA DE MACHADINHO D’OESTE

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7N3. Concurso com 22 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio e superior. Salário: entre R$ 1.840,37 e R$ 4.600,92.. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA — CE

Inscrições até 27 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZWs. Concurso com 414 vagas para os cargos de: educador social (22), entrevistador (3), assistente social (7), pedagogo (1), psicólogo (2); monitor de apoio a aprendizagem (32), monitor de serviço educacional (33), professor básico i (4), professor básico i - zona rural (30), professor educação infantil (1), professor educação infantil - zona rural (30), professor de ensino fundamental ii - ciências naturais (6), professor de ensino fundamental ii - ciências naturais - zona rural (10), professor de ensino fundamental ii - educação física (6), professor de ensino fundamental ii - educação física - zona rural (9), professor de educação fundamental ii - história - zona rural (12), professor de ensino fundamental ii - geografia (6), professor de ensino fundamental ii - geografia - zona rural (10), professor de ensino fundamental ii - linguagens e códigos (9), professor de ensino fundamental ii - linguagens e códigos - zona rural (13), professor de ensino fundamental ii - matemática (5), professor de ensino fundamental ii - matemática - zona rural (17); cadista (1); agente comunitário de saúde (14), atendente - zona rural (33), atendente de consultório odontológico - zona rural (12), técnico em enfermagem - zona rural (17), técnico em radiologia (2), assistente social - zona rural (6), dentista zona rural (11), educador físico - zona rural (5), enfermeiro - zona rural (11), farmacêutico (02), fisioterapeuta - zona rural (4), fonoaudiólogo - zona rural (1), médico clínico geral - zona rural (22), psicólogo - zona rural (04) e terapeuta ocupacional — zona rural (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 12.000. Taxa de inscrição: R$ 75 até R$ 150.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ

Inscrições até 18 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOdT. Concurso para formação de cadastro reserva para: auxiliar de serviços gerais (1), motorista d (2); agente administrativo (1), agente comunitário de saúde (1), técnico em enfermagem (1), técnico em higiene bucal (1); assistente social (1), cirurgião dentista (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (1), médico (1), nutricionista (1), psicólogo (1), professor de educação infantil e/ou de 1º ao 5º ano (1), professor de educação física (1), professor de língua inglesa (1). Salário: R$ 1.320,00 a R$ 10.000. Taxa de inscrição: R$ 95 e R$ 135.



PREFEITURA DE SOORETAMA — ES

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOqG. Concurso com 12 vagas para os cargos de: auxiliar de consultório odontológico (5) e cirurgião dentista (7). Salário: de R$ 2.000 até R$ 4.500. Taxa: R$ 35 a R$ 50.



PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/U3lq. Concurso com 22 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Salário: R$2.640. Taxa: R$50.



PREFEITURA DE ANTÔNIO DIAS

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/U3Y1. Concurso com 43 vagas para Advogado da Proteção Social de Média Complexidade (1); Analista Administrativo (1); Assistente Social (1); Cirurgião Dentista - ESF (5); Enfermeiro - ESF (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico/Bioquímico (1); Fisioterapeuta - Zona Rural (1); Fonoaudiólogo (1); Médico do ESF (5); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Professor Educação Básica I (1); Técnico de Meio Ambiente (1); Técnico em Enfermagem (1); Auxiliar de Almoxarifado (1); Auxiliar de Informática (1); Auxiliar Financeiro (1); Oficial Administrativo (1); Inspetor de Alunos (1); Secretária Educacional (1); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Eletricista (1); Motorista (1); Operador de Máquinas Pesadas (1); Pedreiro (1); Servente Escolar (1). Salário: R$1.320 a R$11.908,49. Taxa: R$80 a R$160.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - MG

Inscrições de 18 de dezembro até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TOdV. Concurso com 35 vagas para: agente comunitário de saúde (20) e agente de combate às endemias (15). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS — GO

Inscrições até 26 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TShf. Concurso com 656 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Diversos - ASD (37), Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais (80), Auxiliar de Serviços Póstumos (2), Auxiliar de Serviços Urbanos (55), Borracheiro (1), Costureira (2), Merendeira (33), Operador de Máquina Pesada (10), Pedreiro (9), Pintor (2), Porteiro Escolar (15), Trabalhador Braçal (28); Auxiliar Administrativo (15), Auxiliar de Secretaria Escolar (12), Carpinteiro (1), Eletricista (3), Encanador (2), Mecânico de Máquinas e Veículos (1), Motorista de Veículos Leves (2), Motorista de Veículos Pesados (11), Motorista Escolar (13), Serralheiro (1); Agente Administrativo (28), Agente Administrativo Educacional (1), Agente de Almoxarifado (4), Agente de Fiscalização (2), Agente de Fiscalização Ambiental (2), Agente de Fiscalização de Proteção e Defesa do Consumidor (1), Agente de Patrimônio (3), Assistente Previdenciário (1), Auxiliar de Consultório Dentário (5), Fiscal de Posturas (4), Monitor de Transporte Escolar (15), Técnico Agrimensor (1), Técnico de Imobilização Ortopédica (2), Técnico de Enfermagem (4), Técnico em Radiologia (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação (3); Administrador de Rede e Segurança da Informação (1), Analista Administrativo (15), Analista Ambiental (4), Analista de Controle Interno Contábil (1), Analista de Controle Interno Engenheiro (1), Analista Previdenciário (2), Arquiteto (2), Arquivista (1), Assistente Social (5), Cirurgião Dentista - Bucomaxilo (1), Cirurgião Dentista - Clínico Geral (5), Cirurgião Dentista - Endodontista (1), Cirurgião Dentista - Odontólogo para Pacientes com Necessidade Especiais (1), Cirurgião Dentista - Periodontista (1), Designer Gráfico (1), Enfermeiro Padrão (4), Enfermeiro Especialista em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (2), Enfermeiro Especialista em Saúde Mental (3), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (3), Médico (4), Médico Auditor (1), Médico Cardiologista (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Ginecologista/Obstetra (1), Médico Infectologista (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Ortopedista/Traumatologista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (1), Médico Psiquiatra (1), Médico Radiologista (1), Médico Ultrassonografista (1), Médico Veterinário (4), Monitor Educacional (75), Nutricionista (3), Professor de 1º Fase (60), Professor de Educação Física (8), Professor de Inglês (4), Professor de Matemática (2), Professor Intérprete de Libras (2), Psicólogo (5), Psicopedagogo (2), Terapeuta Ocupacional (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.997,93. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE UMUARAMA

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TOWh. Concurso com 49 vagas para: professor atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (48) e professor atuação específica em educação física (1). Salário: R$ 1.739,75 a R$ 2.000,72. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA DE MALLET — PR

Inscrições até 28 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TZRZ. Concurso com 32 vagas para: agente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de clínica dentária (1); auxiliar de serviços gerais (1); contador (1); dentista (1); eletricista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (1); médico (1); merendeira (1); motorista (1); nutricionista (1); operador de máquinas (1); orientador social (1); pedreiro (1); professor (1); professor de educação física (1); psicólogo (1); servente (1); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); veterinário (1), zelador (1), agente comunitário de saúde (1) e agente de combate à endemias (1). Salário: R$ 14.119. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAGEM DA LAPA - MG

Inscrições de 11 de janeiro até 22 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOvF. Concurso com 138 vagas para: Advogado Assistencialista (1); Assistente Social (3); Assistente Social - Educação (1); Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana (15); Auxiliar de Serviços Gerais - Hospital (4); Auxiliar de Serviços Gerais - Sede Administrativa (1); Enfermeiro - Hospital (4); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal Municipal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico (4); Médico Veterinário (1); Motorista de Veículos Leves (2); Motorista de Veículos Pesados (4); Nutricionista (2); Operador de Maquina Pesada (2); Operador de Máquina Categoria Especial (1); Operador de Betoneira (1); Operador do Sistema de Esgotamento de Estações Elevatória de Reversão (4); Especialista de Educação (3); Pedreiro (2); Professor Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (2); Professor de História (2); Professor de Ciência (2); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Artes (1); Professor de Interprete de LIBRAS (1); Professor de Apoio Aluno Com Necessidades Especiais (1); Profissional de Informática - Lecionar/Manutenção (1); Profissional de Educação Física (1); Psicólogo (2); Psicólogo Educação (1); Servente Escolar (8); Técnico Administrativo (5); Técnico em Enfermagem (7); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Radiologia (1); Professor I (25) e Vigilante (8). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r4Di. O Concurso oferece 74 vagas para assistente de serviços urbanos (28), agente de saúde (4), agente comunitário de estratégia de saúde da família (1), agente fiscal (1), cuidador social (4), facilitador de oficinas (1), professor de música (1), orientador social (1), técnico de programa social (1), técnico médio da educação básica (2), assistente médio de saúde (5), médico de estratégia de saúde da família (5), procurador (2), professor da educação básica (5), técnico superior de saúde (2), técnico superior (10) e especialista da educação básica (1). Salário: R$1.336,50 a R$15.230,68. Taxa: R$50 a R$80.



PREFEITURA DE VILA FLORES - RS

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r4D7. O Concurso oferece vagas para professor de artes - educação infantil (1); auxiliar administrativo; auxiliar de educação infantil; fiscal ambiental; nutricionista; operador de máquinas. Salário: R$2.097,94 a R$3.517,13. Taxa: R$82,11 a R$189,48.



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r4Dp. O Concurso oferece 64 vagas para assistente social clínico (1); assistente social - cras (1); agente de controle interno (1); bibliotecário (1); enfermeiro plantonista (6); educador físico (1); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (3); farmacêutico (2); nutricionista clínico (1); procurador jurídico (2); psicólogo clínico (1); psicólogo - cras (1); tesoureiro (1); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (8); fiscal sanitário (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem plantonista (8); operador de máquinas pesadas e leves - cnh "c" (5); motorista - cnh "d" (16). Salário: R$2.016 a R$7.424,17. Taxa: R$50 a R$100.



PREFEITURA DE NUPORANGA - SP

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r4GH. O Concurso oferece 15 vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil e fundamental; controlador interno (1); encanador (1); farmacêutico (1); fiscal de obras (1); fiscal de obras (1); fonoaudiólogo (1); inspetor de alunos (1); jardineiro (1); médico ginecologista (1); operador de máquinas (1); professor de educação básica e fundamental ii - artes (1); professor de educação básica e fundamental ii - geografia (1); professor de educação básica e fundamental ii - história (1); professor de educação básica e fundamental ii - língua estrangeira - inglês (1); psicopedagogo (1); técnico de enfermagem (1). Salário: R$1.393,71 a R$4.328,67. Taxa: R$40 a R$80.



PREFEITURA DE LEOPOLDINA - MG

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r4hw. O Concurso oferece uma vaga para engenheiro civil. Salário: R$2.774,44. Sem taxa de inscrição.



C MARA DE BETIM - MG

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r696. O Concurso oferece 21 vagas para assistente administrativo - intérprete de libras (2); assistente administrativo - técnico de apoio (10); assistente administrativo - técnico em informática (2); consultor técnico legislativo - analista de desenvolvimento de tecnologia (1); consultor técnico legislativo - analista de infraestrutura de tecnologia (1); consultor técnico legislativo - arquivista (1); consultor técnico legislativo - assistente social (1); consultor técnico legislativo - programador visual (1); consultor técnico legislativo - redator-revisor (1); analista legislativo - contador; e procurador legislativo - procurador. Salário: R$ 3.213,54 a R$7.626,39. Taxa: R$80 a R$110.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ - SP

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r69G. O Concurso oferece 453 vagas para ajudante de topografia e cadastro (1); auxiliar de almoxarifado (1); carpinteiro (3); dedetizador (5); encanador (2); funileiro (1); jardineiro i (20); lactarista (6); mecânico de autos (3); merendeira (20); motorista paramentador (1); operador de máquina pesada (3); paramentador (2); pedreiro (10); pintor (5); servente geral (130); serralheiro (3); tapeceiro (1); tratador de animais (1); vidraceiro (1); agenciador de serviços funerários (1); agente ambiental (1); agente cultural (1); agente de lazer (1); agente de monitoramento (1); agente de saúde (5); agente de trânsito e transporte municipal (40); agente previdenciário (instituto de previdência) (1); artista educador (1); assistente de produção áudio vídeo (1); auxiliar administrativo ii (30); auxiliar administrativo ii - meio ambiente (5); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de enfermagem do trabalho (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de recursos humanos (1); auxiliar em saúde bucal (1); cadastrador de imóveis (1); cenotécnico (1); comprador (1); desenhista (1); editor de imagem (1); educador social (1); eletricista (10); mecânico de máquina pesada (3); motorista (50); operador eletro eletrônico teatro (1); pesquisador de valores imobiliários (1); produtor de áudio e vídeo (1); recepcionista (1); técnico de defesa do consumidor (1); técnico de edificações (1); técnico de enfermagem (1); técnico de informática (1); técnico de laboratório (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico eletrônico (1); técnico em agrimensura (1); telefonista (1); médico do trabalho (1); médico perito (1); agente de fiscalização (2); agente de fiscalização - defesa do consumidor (1); analista de investimentos (instituto de previdência) (1); analista de recursos humanos (2); analista de tecnologia da informação - sistemas (1); analista de tecnologia da informação - redes e data center (1); analista de tecnologia da informação - administrador de banco de dados (1); analista financeiro (1); analista jurídico (2); analista previdenciário (instituto de previdência) (1); arquiteto (1); assistente cultural (2); assistente social (4); auditor de controle interno (1); auditor fiscal da receita municipal (1); bibliotecário (1); biólogo (1); biomédico (1); contador (1); economista (1); educador de saúde pública (1); enfermeiro i (2); enfermeiro do trabalho (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro - agrônomo (1); engenheiro - civil (2); engenheiro - elétrico (1); estatístico (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); geógrafo (1); nutricionista (2); odontólogo (1); pedagogo (2); profissional de educação física (1); psicólogo (4); sociólogo (4); veterinário (2). Salário: R$1.980,82 a R$10.400,09. Taxa: R$44,50 a R$82,20.



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ - FEMAR

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r69d . O Concurso oferece 568 vagas para agente comunitário de saúde (426); agente de combate as endemias (142). Salário: R$2.640. Taxa: R$100.



PREFEITURA DE ABELARDO LUZ - SC

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6HN. O Concurso oferece 41 vagas para professor educação infantil (11); professor de ensino fundamental (1º a 5º ano) (11); professor ensino fundamental (6º a 9º ano) professor de geografia; professor ensino fundamental (6º a 9º ano) professor de história; professor ensino fundamental (6º a 9º ano) professor de matemática; professor ensino fundamental (6º a 9º ano) professor de língua portuguesa (1); professor educação especial (4); professor de artes (6); professor educação física (1); professor inglês (1); professor filosofia (1); analista educacional (1); agente administrativo; fiscal de obras, postura e tributos; motorista de caminhão (1); operador de máquinas (2); motorista de ônibus (1). Salário: R$1.759,28 a R$4.420,56 a R$ . Taxa: R$50 a R$100.



PREFEITURA DE SERRA - ES

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6HX. O Concurso oferece 390 vagas para agente comunitário de saúde - acs (178) e agente de combate de endemias- ace (212). Salário: R$2.792,60. Taxa: R$55.



PREFEITURA DE PRATINHA - MG

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6cP. O Concurso oferece 58 vagas para ajudante de serviços gerais (3); almoxarife (1); assistente administrativo (1); assistente de administração (1); auxiliar de serviços gerais (4); coveiro (1); cozinheira (2); eletricista (1); enfermeiro (2); faxineira (3); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); gari (3); instrutor de educação infantil - i (3); jardineiro (1); lavador de veículos e maquinas (1); monitor de informática (1); motorista (8); nutricionista (1); oficial de administração (1); operador de máquinas (2); pedreiro (1); professor de educação física (1); professor de educação infantil - nível ii (1); professor dos anos iniciais do ensino fundamental peb i - nível ii (4); psicopedagogo (1); recepcionista (1); soldador (1); técnico em enfermagem (1); trabalhador braçal (4) e vigia (1). Salário: R$1.333,20 a R$3.738,60. Taxa: R$66 a R$131.



PREFEITURA DE CORONEL BICACO - RS

.Inscrições até 27 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6cX. O Concurso oferece 34 vagas para agente administrativo educacional; agente administrativo previdenciário; agente de controle interno; assistente social; cirurgião dentista (2); contador; enfermeiro (1); engenheiro agrônomo; engenheiro civil; farmacêutico; fiscal de contratos; fisioterapeuta (1); licenciador ambiental (1); médico; nutricionista; procurador (1); professor de ensino fundamental de 1ª a 5ª séries; professor de ensino fundamental de 6ª a 9ª séries nas disciplinas de: ciências; educação artística; educação física; geografia; história; língua estrangeira (inglês); língua portuguesa; matemática; psicólogo; psicopedagogo; veterinário; monitor de informática; técnico agrícola; técnico em enfermagem; agente administrativo (2); agente comunitário de saúde (1); agente de combate a endemias; agente de fiscalização; agente de recursos humanos; agente tributário; agente visitador do pim (1); almoxarife; assistente em informática (1); atendente de farmácia; auxiliar de creche (1); auxiliar em saúde bucal (3); fiscal ambiental; fiscal sanitário; monitor escolar (3); professor de educação infantil; tesoureiro; eletricista; motorista (1); operador de máquinas (4); vigilante; merendeira (2); operário (1); servente (8). Salário: R$1.133,74 a R$6.298,50. Taxa: R$100 a R$150.



PREFEITURA DE ITAPOÁ - SC

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r62V. O Concurso oferece 24 vagas para agente de endemias (2); operador de máquinas pesadas e automatizadas (4); analista jurídico i (3): auditor i (1); controlador interno (1); engenheiro civil i (4); farmacêutico bioquímico (1); médico pediatra (1); procurador municipal i (2) e terapeuta ocupacional (1); agente de ordem pública (4). Salário: R$2.307,87 a R$4.239,04. Taxa: R$42,50 a R$81,50.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6Ti. O Concurso oferece 20 vagas para operador de máquinas pesadas (4); operador de motoniveladora (2);auxiliar de biblioteca (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); monitor escolar (5); coordenador pedagógico (1); farmacêutico (1). Salário: R$1.445,52 a R$5.188,77 a R$ . Taxa: R$75 a R$120.



C MARA DE MARICÁ - RJ

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6Te. O Concurso oferece 22 vagas para oficial de serviços gerais (3); técnico legislativo i (10); analista legislativo i (5); contador i (1); procurador i (1); técnico em sistemas e redes (2). Salário: R$3.000,00 a R$4.307,70. Taxa: R$50 a R$130.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r6Wi. O Concurso oferece 48 vagas para monitor de educação (7); agente comunitário de saúde (6), orientador social (1), técnico administrativo, técnico de enfermagem; técnico em saúde bucal (1); assistente social (2), coordenador cras (1), contador (1), enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico esf, professor i de educação infantil (6), professor ii de anos iniciais (2), professor iii de artes (2), professor iii de ciências (1), professor iv de educação ambiental (1), professor iii de educação física (2), professor de educação física - departamento de esportes (3), professor iii de ensino religioso (1), professor iii de geografia (1), professor iii de história (1), professor iv de informática (1), professor iv de jogos educativos (1), professor iii de matemática (2), professor iv de música (1), professor iv de noções de turismo (1), professor iii de português (1), psicólogo (2). Salário: R$1.105,12 a R$15.551,13. Taxa: R$65 a R$105.



PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6W7. O Concurso oferece 68 vagas para auxiliar de limpeza e reciclagem (2); auxiliar de serviços gerais (6); auxiliar de serviços públicos (4); lavador de veículos e borracheiro (1); motorista (5); operador de máquinas pesadas (1); operador de trator agrícola (1); operário (6); pedreiro (2); vigia (1); zelador de cemitério (1); auxiliar de serviços escolares (4); auxiliar em saúde bucal - esf (2); agente de combate às endemias (1); agente de defesa civil (1); atendente de saúde (2); auxiliar administrativo (2); fiscal de vigilância sanitária e epidemiológica (1); monitor educacional (5); secretário escolar (1); técnico de enfermagem (1); terapeuta ocupacional (1); assistente social da educação básica (1); educador físico do esporte (1); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); professor de educação básica (4); professor de educação física (1); professor de inglês (1); psicólogo (1); psicólogo da educação básica (1); psicólogo da média e alta complexidade (1); técnico administrativo (2). Salário: R$1.377,39 a R$3.432,53.Taxa: R$55 a R$137.



PREFEITURA DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6Ws. O Concurso oferece 130 vagas para agente de reparação e conservação; auxiliar de serviços (15); coveiro (1); mestre de obras; oficial de manutenção: armador; oficial de manutenção: bombeiro; oficial de manutenção: calceteiro; oficial de manutenção: carpinteiro; oficial de manutenção: cocheiro; oficial de manutenção: eletricista; oficial de manutenção: marceneiro; oficial de manutenção: pedreiro; oficial de manutenção: pintor; oficial de manutenção: serralheiro; oficial de manutenção: soldador; operador de máquinas (2); servente de caminhão de entulho; servente de capina e poda (1); servente de coleta e transporte de lixo - gari; servente de obras (1); servente de produção de asfalto; servente de saneamento; servente de varrição e coleta; vigia patrimonial e zelador; agente de computação (1); agente de vigilância de saúde; atendente i; atendente ii (2); auxiliar administrativo; auxiliar de consultório dentário/esf; motorista (10); telefonista; agente administrativo (5); agente administrativo em gestão pública (2); agente comunitário de saúde (9); agente de endemias e zoonoses; agente de trânsito; arquivista (1); assistente esportivo e cultural; auxiliar de enfermagem; facilitador social; fiscal de tributos (1); monitor; orientador social; técnico agrícola; técnico de higiene dental/esf; técnico de vigilância de saúde; técnico em alimentos; técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (2); técnico em laboratório e técnico em segurança do trabalho (1); auxiliar de educação (15); advogado (4); analista de gestão pública (3); analista de tecnologia da informação; arquiteto (1); assistente social (1); bibliotecário; bioquímico; contador (2); dentista; educador social; enfermeiro (2); enfermeiro esf; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; especialista de educação: orientador educacional; especialista de educação: supervisor educacional (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico esf (3); médico especialista: angiologista (1); médico especialista: cardiologista (1); médico especialista: dermatologista (1); médico especialista: endocrinologista; médico especialista: geriatra; médico especialista: ginecologista (1); médico especialista: homeopata; médico especialista: neurologista (1); médico especialista: oftalmologista; médico especialista: ortopedista (1); médico especialista: otorrinolaringologista; médico especialista: pediatra (1); médico especialista: pneumologista (1); médico especialista: psiquiatra (2); médico especialista: ultrassonografista; médico especialista: urologista (1); médico veterinário; nutricionista; nutricionista - educação (1); pebii-a arte (1); pebii-a ciências; pebii-a educação física; pebii-a ensino religioso; pebii-a geografia; pebii-a história; pebii-a informática; pebii-a inglês; pebii-a matemática; pebii-a português; professor de apoio; professor de educação básica ii - pebii (15); psicólogo (1); psicopedagogo (1); e terapeuta ocupacional. Salário: R$1.365,00 a R$14.415,61. Taxa: R$70 a R$120.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://shre.ink/T7q5. Concurso com 3 vagas para: meteorologia dinâmica e micrometeorologia (1); sistemas hidráulicos prediais (1); ecologia do desenvolvimento humano (1). Salário: R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo postal: Secretaria Geral da Escola de Veterinária da UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP 31.270—901. Concurso com uma vaga para professor adjunto na carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 28 de dezembro pelo e—mail: secgeral@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para docente da área de citologia clínica, no departamento de análises clínicas e toxicológicas da faculdade de farmácia. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Inscrições de 7 até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/r62q. Concurso com 75 vagas para professor adjunto no centro de tecnologia e ciências da faculdade de tecnologia. Salário: R$ 4.106,09. Taxa: R$ 200.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/2z3f. Concurso com uma vaga para professor adjunto no centro de tecnologia e ciências da faculdade de tecnologia. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/ThLv. Concurso com 26 vagas para os cargos de: biologia celular, molecular e evolução (1) e diversidade biológica e ecologia (2); ciências sociais (1); contabilidade pública e contabilidade geral (1); agronomia/genética e melhoramento vegetal (1) e matemática (1); integrar a equipe pedagógica dos módulos de ensino do curso, método do exame clínico, estágio curricular, estágio ambulatorial e vivências clínicas (5); matemática (1); relações internacionais (2); educação musical/prática em conjunto (2); língua portuguesa e língua espanhola (1) e música (1); agronomia/engenharia agrícola (1); biologia (1) e ciências sociais e história (1); antropologia (2); formação de professores; currículo; gestão escolar (1) e políticas públicas, planejamento, economia, financiamento e gestão em saúde (1). Salário entre: R$ 3.412,63 até R$ 4.692,37. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TrEC. Concurso com 13 vagas para assistente de suporte acadêmico ii - laboratório (1); assistente de suporte acadêmico ii - preparo para análises baseadas em espectrometria atômica (1); assistente operacional iii - manutenção predial (1); assistente de suporte acadêmico iv - análise de biomoléculas (1); assistente de suporte acadêmico iv - gerenciamento de eventos acadêmicos (1); assistente de suporte acadêmico iv - química, geoquímica e espectrometria de massas de alta resolução para petroleômica e proteômica (1); assistente de suporte acadêmica iv - química, geoquímica e espectrometria de massas isotópicas (1); engenheiro - engenharia elétrica (1); psicólogo - saúde ocupacional em contexto educacional (1); regente de coral - gestão cultural (1); assistente de suporte acadêmico iv - química, engenharia materiais, espectrometria de massas de biomoléculas e microscopia eletrônica de nanomateriais (1) e assistente social - assistência e permanência estudantil (2). Salário: R$4.237,54 a R$10.198,15. Taxa: R$125 a R$186.



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA — ASSIS (UNESP)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TJFm. Concurso com 2 vagas para os cargos de: Assistente Administrativo II - Administração (1) e Assistente de Suporte Acadêmico I - Biblioteconomia (1). Salário: de R$ 4.237,54 a R$ 5.150,75. Taxa: R$ 125.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://shre.ink/TrQG. Concurso com 2 vagas para letras/linguística (1); engenharia civil (1). Salário: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$253.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 20 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato com título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato portador do título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 3 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD. Concurso com uma vaga destinada à contratação de professor titular, a fim de ministrar aulas na área de geofísica, com lotação no departamento de geofísica. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ. Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO ARAXÁ (IPREMA) — (MG)

Inscrições de 18 de dezembro de 2023 até 17 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UMyE. Concurso com 12 vagas para os cargos de: Agente de Serviços Gerais (2); Agente de Serviços Previdenciários Administrativos (3); Agente de Serviços Previdenciários Contábeis (1); Analista Administrativo (1); Analista de Gestão de Recursos Humanos (1); Analista Contábil (1); Analista de Serviços Previdenciários (1); Analista de Serviço Social (1); e Procurador Autárquico (1). Salário: R$ 1.371 até R$ 4.750. Taxa: R$ 50 até R$ 70.



O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ — (IFCE)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYzt. Concurso com uma vaga para professor substituto. Salário: R$ 3.412,63. Taxa: R$ 150.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO — (IFMT)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://shre.ink/rYz2. O Concurso oferece 18 vagas para filosofia (1); informática (1); engenharia elétrica (1); administração (1); matemática (1); linguagens (1); física (1); agronomia (1); história (1); linguagens (1); zootecnia (2); agronomia (1); administração (1); matemática (1); educação física (1);informática (1); agronomia (1). Salário: R$2.437,59 a R$6.356,02 . Taxa: não divulgado

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA —(INMETRO)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rYRt. O Concurso oferece 100 vagas para analista executivo em metrologia e qualidade estão distribuídas nas áreas de governança pública, gestão e suporte (29), governança pública, gestão e suporte em ouvidoria (2), governança pública, gestão e suporte em educação (1), governança pública, gestão e suporte em legislação (3), governança pública, gestão e suporte em logística e infraestrutura (2), governança pública, gestão e suporte em segurança do trabalho (1), governança pública, gestão e suporte em tecnologia da informação (1) e governança pública, gestão e suporte em comunicação institucional (1). Pesquisador - tecnologista em metrologia e qualidade as áreas são: relações internacionais (1), avaliação da conformidade (10), acreditação (10), metrologia de tecnologia da informação e telecomunicações aplicada à metrologia legal (2), metrologia elétrica e metrologia da tecnologia da informação e telecomunicações aplicada à metrologia científica e industrial (1), metrologia química no âmbito da metrologia científica e industrial (1), metrologia aplicada às ciências da vida (1), metrologia de materiais no âmbito da metrologia científica e industrial (1), metrologia científica e industrial - geral (laboratórios) (5), controle metrológico legal de mercadorias préembaladas (1), vigilância de mercado (3), metrologia legal aplicada - geral (laboratório) (4), supervisão de atividades delegadas (5), fiscalização em metrologia legal e avaliação da conformidade de rio grande do sul (8), fiscalização em metrologia legal e avaliação da conformidade de goiás (6) . Salário: R$8.700,31. Taxa: R$125.