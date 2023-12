Agências e empresas oferecem 232 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADE

Americanas

Trabalho temporário

Americanas deu início à contratação de 7 mil profissionais temporários para reforçar sua operação de Natal nas mais de 1.600 lojas físicas. A companhia está em busca de pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente. Como incentivo ao primeiro emprego, as oportunidades não exigem experiência prévia. Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho, lideradas por um time experiente que conduz diariamente essa grande operação do varejo. As inscrições podem ser feitas pelo site shre.ink/rYug.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.442,53 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 20 R$ 1.346,42 A R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2 R$ 8.598,60 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE NEGÓCIOS 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS 1 R$ 7.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE TESTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 7.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 7 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 28 R$ 600/MÊS A R$ 1.359,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 12 R$ 1.393,60 A R$ 1.443 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 30 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

BARMAN 4 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

BORDADOR, À MÁQUINA 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 R$ 1.400 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TÉCNICO) 1 R$ 8.873,74 + BENEFÍCIOS

ENCANADOR 30 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 8.673,11 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 10 R$ 1.368,79 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 18 R$ 1.368,79 A R$ 1.443 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 2 R$ 3.400 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 1 R$ 12,46/HORA + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 11 R$ 1.433,92 A R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 2 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste