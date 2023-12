Agências e empresas oferecem 166 vagas de emprego

E EuEstudante

Trimble

Programadores

A Trimble, companhia global de tecnologia para posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados, levará a inteligência artificial e tecnologia já usada e desenvolvida no Brasil e outros países da América Latina para o Canadá, Estados Unidos e Europa. O objetivo é criar novas soluções para a segurança no setor de transportes e frotas de caminhões, para isso, a empresa está selecionando profissionais de tecnologia da informação para compor um time exclusivo de projetos e novos produtos para este setor no mercado internacional. Com diversas posições abertas, desde de desenvolvedores júnior, até gerentes de engenharia de softwares e equipes, o novo time será parte do Centro de Tecnologia Trimble, unidade exclusiva da companhia dedicada a projetos inovadores para uso de IA. Entre as exigências das vagas, está a fluência em inglês, por se tratar de equipe mistas e clientes de grande maioria com uso de língua inglesa, conhecimento e uso de metodologias ágeis para gestão dos projetos e produtos, e para os benefícios, além de todo o pacote CLT de contratação e incentivos a cursos e estudos da área. As mais de 30 vagas estão disponíveis para inscrições até o próximo dia 05 de janeiro de 2024 e podem ser feitas no no site shre.ink/r0EK .

BP Bunge Bioenergia

Trainee e engenheiras (os)

A BP Bunge Bioenergia, empresa de produção de etanol, açúcar e bioeletricidade, abriu as inscrições para os Programas Trainee e Engenheiras(os) 2024, que, em seu quarto ciclo, buscam atrair os melhores talentos para atuação no campo, na indústria e em funções corporativas e de liderança. tem o objetivo de estimular e preparar jovens recém-formados para desenvolverem suas carreiras em cargos de especialista nas operações agrícola e industrial; e nas áreas corporativas como comercial, finanças e TI, numa jornada de muita aprendizagem, desafios e crescimento. As inscrições estão abertas até 22 de janeiro de 2024. Podem participar formados entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023 nas áreas agronomia, engenharias elétrica, mecânica, produção, química, economia, ciências contábeis, comunicação, administração, ciências da computação, dentre outros, com inglês intermediário. Informações: traineebpbunge.across.jobs/

Kally

Área de TI

A Zallpy Digital, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas para empresas de grande porte, está com mais de 40 vagas abertas para diferentes áreas e níveis no segmento de tecnologia. Um dos destaques é a oportunidade para a posição de professor/mentor com experiência em desenvolvimento Full Stack Java React, para atuação no programa Go, projeto de formação de profissionais em TI, realizado pela Unicred, em parceria com a Zallpy. Além disso, há diversas oportunidades para desenvolvedores, engenheiros, analistas e QA de dados, ETL tech lead e analista de Power BI, entre outras. A maioria das vagas são para atuação remota. A empresa oferece posições nos regimes de contratação CLT, PJ e Cooperado. Como benefício, as vagas CLT oferecem plano de saúde e odontológico, vale alimentação/refeição flexível, além de auxílio combustível ou vale transporte (para as vagas presenciais/híbridas). Para conferir todas as vagas em aberto, acesse o site zallpy.gupy.io .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 13 R$ 1.450 até R$ 2.000 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 4 R$ 1.420,00 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS



ANALISTA ADMINISTRATIVO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2 R$ 8.598,60 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE TESTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 7.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.378 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 30 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COSTURA 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.478 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.322 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 5 R$ 1.366 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 4 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 4 R$ 200,00/DIA

CASEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS



CONFEITEIRO 2 R$ 1.500 até R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE COBRANÇA 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TÉCNICO) 1 R$ 8.873,74 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 5 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS



FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.372 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS



GARÇOM 5 R$ 1.494,97 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 8.673,11 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 2 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.530 + BENEFÍCIOS



MOTOFRETISTA 10 R$ 1.820 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.405 + BENEFÍCIOS

MOTOTAXISTA 2 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS



NUTRICIONISTA 1 R$ 450,00/QUINZENA + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 3 R$ 1.366,00 + BENEFÍCIOS



PADEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 200/DIA

PIZZAIOLO 2 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.218,00 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.611,45 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 1 R$ 12,46/HORA + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS



VENDEDOR PRACISTA 10 R$ 1.320 até R$ 1.500 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste