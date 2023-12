Viveo abre mais de 140 vagas em todo o Brasil

ST Sofia Thomas

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos, distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, está com 147 vagas abertas neste início de dezembro. As inscrições devem ser feitas através do link até 31/12.

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, além do Distrito Federal. As oportunidades contemplam todos os perfis de profissionais com posições de assistentes, auxiliares, ajudantes, gerentes, coordenadores e educador farmacêutico.

Os benefícios oferecidos pela Viveo incluem: vale-refeição; vale-transporte; auxílio creche; auxílio farmácia; assistência médica; assistência odontológica; empréstimo consignado (creditas); convênio de academias (total pass); clube de vantagens.