Programa Jovem Aprendiz da Sodexo oferece mais de 100 vagasl

ST Sofia Thomas

A Sodexo On-site, empresa de serviços de alimentação corporativa e facility management, anuncia seu programa Jovem Aprendiz que oferece cerca de 100 vagas abertas em todo o país. A maioria das posições exige idade mínima de 18 e máxima de 22 anos, residir e/ou estudar próximo ao local de trabalho e ter disponibilidade de quatro ou seis horas para as atividades práticas a depender da vaga, além de ter vacinação completa contra Covid-19.

A divulgação das vagas do programa Jovem Aprendiz conta com o apoio da Taqe e as inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site, sem data limite.



Os benefícios são específicos de cada vaga, mas em geral oferecem assistência médica e odontológica com desconto em folha, vale-refeição e vale-alimentação. Os jovens serão direcionados para a área administrativa ou para Operações a depender do perfil do candidato. No programa também está contemplada uma trilha exclusiva de conteúdos de aprendizagem, que será complementar ao plano definido pelas instituições de capacitação parceiras da Sodexo.