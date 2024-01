Confira lista com 82 concursos abertos e 7.602 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 82 concursos e 7.602 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com oito vagas. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 407 oportunidades. Para o Centro—Oeste, há 17 seleções abertas com 2.502 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 7 concursos com 142 postos vagos. Há ainda duas seleções de concursos estaduais com 231 vagas. Já para os municipais, há 29 concursos e 4.095 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 59 oportunidades. Nos institutos federais há oito certames abertos com 158 vagas.



DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições até 5 de janeiro de 2024 pelo site: processoseletivo.cest@ifb.edu.br . Concurso com duas vagas para professor substituto na área de mecânica. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) — DF

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rFqB . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de educação. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) — DF

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rFql . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de fonoaudiologia. Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 3.046,99. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) —DF

Inscrições de 2 até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rF5N . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de nutrição. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições de 2 de janeiro até 4 de fevereiro pelo e-mail: ctag.protocolo@ifb.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de mecânica. Salário: de R$ 3.130,85 até R$ 6.289,21, acrescido de R$ 658. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rF5o . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas de produção moveleira (1) e design (1). Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



NACIONAIS



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT

Inscrições de 19 de fevereiro até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ . Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO — ANAC

Inscrições até 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rJXf . Concurso com 70 vagas para o cargo de especialista em regulação de aviação civil. Salário: R$ 16.413,35. Taxa: R$ 160.



COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR — CAPES

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwYe . Concurso com 50 vagas para os cargos de: analista em ciência e tecnologia (32); analista em ciência e tecnologia - especialidade: biblioteconomia (3); analista em ciência e tecnologia - especialidade: contabilidade (5); analista em ciência e tecnologia - especialidade: estatística (5); analista em ciência e tecnologia - especialidade: informática (5). Salário: de R$ 5.211,48 a R$ 11.186,69. Taxa: R$ 80.



INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TZ7P . Concurso com 80 vagas para os cargos de: gestão e logística (13); processo editorial (3); comunicação social e divulgação científica (5); ciência de dados (4); infraestrutura de tecnologia da informação (5) e desenvolvimento de sistemas (5); políticas públicas e desenvolvimento (16); políticas públicas e sociedade (16); políticas públicas e avaliação (8); políticas públicas e sustentabilidade (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 180.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6aQ . Concurso com 100 vagas para: analista executivo em metrologia e qualidade estão distribuídas nas áreas de governança pública, gestão e suporte (29), governança pública, gestão e suporte em ouvidoria (2), governança pública, gestão e suporte em educação (1), governança pública, gestão e suporte em legislação (3), governança pública, gestão e suporte em logística e infraestrutura (2), governança pública, gestão e suporte em segurança do trabalho (1), governança pública, gestão e suporte em tecnologia da informação (1) e governança pública, gestão e suporte em comunicação institucional (1) e mais 60 vagas na área de pesquisa. Salário: R$ 8.700,31. Taxa de inscrição: R$ 125.



CASA DA MOEDA DO BRASIL

Inscrições de 8 até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFqP . Concurso com 54 vagas para os cargos de técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - masculino (20); técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - feminino (20); técnico de segurança - prevenção e combate a incêndio (12); e analista de produção - designer de valores/gravador (2). Salário: de R$ 3.749,70 até R$ 9.126,73. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0G7 . Concurso com três vagas para o cargo de procurador. Salário: não informado. Taxa: R$ 250.



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE SANTA CARMEN – MT

Inscrições de 2 até 12 de janeiro de 2024 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com 14 vagas para os cargos de: agente de manutenção urbanística (1); agente de limpeza pública (1); agente de serviços gerais; agente educacional e nutrição - merendeira escolar; motorista de veículos de transporte de cargas e passageiros (1); operador de máquinas pesadas; auxiliar de sala (10); técnico em higiene dental (1) e farmacêutico. Salário: de R$ 1.329,54 até R$ 3.587,74. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE PARANHOS — MS

Inscrições até 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rynn . Concurso com 69 vagas, 25 para a educação indígenas nos cargos de: Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos (1); Monitor de Informática; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos; Monitor de Informática; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (1) e Vigia; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos (1); Monitor de Informática; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor Anos Finais (2); Professor de Língua Portuguesa/Inglesa (1) e Vigia; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos (1); Monitor de Informática; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor Anos Finais (2); Professor de Língua Portuguesa/Inglesa (1); Vigia; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos (1); Monitor de Informática; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor Anos Finais (2); Professor de Língua Portuguesa/Inglesa (1) e Vigia; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3) e Vigia; Auxiliar de Serviços Diversos (2); Inspetor de alunos (1); Monitor de Informática; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor Anos Finais; Professor de Língua Portuguesa/Inglesa e Vigia. Tem outro concurso com 44 vagas para os cargos de: agente administrativo; auxiliar de desenvolvimento infantil (7); assistente social - assistência; assistente social - educação; auxiliar de serviços diversos (3); fonoaudiólogo (1); instrutor de programas especiais - assistência (4); merendeira (4); monitor de ensino - assistência (2); monitor de transporte escolar - assentamento são josé do jatobá; monitor de transporte escolar - cabeceira do rio iguatemi; motorista ii - transporte escolar (3); nutricionista; operador de máquinas; professor - educação infantil; professor - anos iniciais; professor - língua portuguesa/inglesa; professor - matemática; professor - ciências; professor - arte; professor - história; professor - geografia; professor - educação física; psicólogo - sede; psicólogo - educação (1); torneiro mecânico e tratorista. Salário: de R$ 1.056,16 até R$ 5.443,65. Taxa de inscrição: de R$ 25 até R$ 50.



PREFEITURA DE SORRISO – MT

Inscrições até 5 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rF7D . Concurso com 48 vagas para os cargos de: monitor de oficinas - artes visuais (4); monitor de oficinas - contação de histórias (1); monitor de oficinas - teatro (4); monitor de oficinas - canto coral (1); monitor de oficinas - sopro — madeira/flauta transversal/sax/clarinete (1); monitor de oficinas — sopro — metais/trompete/trombonete/tuba (2); monitor de oficinas — flauta doce e musicalidade (1); monitor de oficinas — violão e cordas (4); monitor de oficinas - teclado e acordeon - sanfona/gaita (1); monitor de oficinas - bateria e percussão (2); monitor de oficinas - fanfarra e percussão (2); monitor de oficinas — balé (5); monitor de oficinas — danças regionais (1); monitor de oficinas — danças circenses e acrobáticas (1); monitor de oficinas — capoeira (2); assistente de biblioteca (2); assistente de museu (2); produtor de conteúdos (1); instrutor de oficinas culturais - dança (1); instrutor de oficinas culturais — música (2); instrutor de oficinas culturais - artes visuais (1); instrutor de oficinas culturais - artes cênicas (1); nutricionista (1); monitor de oficinas - artes visuais (1); monitor de oficinas — teatro (1); monitor de oficinas - fanfarra e percussão (1); monitor de oficinas — balé (1) e monitor de oficinas — capoeira (1). Salário: de R$ 2.105,45 até R$ 5.883,33. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS – GO

Inscrições de 7 de janeiro até 4 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFAK . Concurso com 508 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); operador de máquinas (4); pedreiro (7); auxiliar de creche e transporte escolar (80); auxiliar de sepultamento (4); eletricista (2); eletricista de alta tensão (4); guarda patrimonial (74); motorista a/b (6); motorista de transporte escolar (10); agente comunitário de saúde (85); agente de combate às endemias (26); agente fiscal do procon (4); administrativo (11); desenhista-cadista (2); fiscal ambiental (3); fiscal de tributos municipais (5); técnico em agrimensura (1); técnico de auditoria (4); técnico em enfermagem (30); topógrafo (1); analista ambiental (2); analista tributário (3); arquiteto (1); assistente social (6); auditor superior (5); contador (3); educador físico (4); enfermeiro (30); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil orçamentista (2); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (7); nutricionista (7); psicólogo (13); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.320 até R$ 9.696. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



PREFEITURA DE COTRIGUAÇU – MT

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo e-mail: concursopublico@cotriguacu.mt.gov.br . Concurso com 35 vagas para os cargos de: motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora (2); técnico administrativo educacional; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (7); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; professor magistério/ensino médio (1); motorista do transporte escolar; cozinheira/zeladora; técnico administrativo educacional; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (3); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (2); cozinheira/zeladora; professor licenciado em pedagogia; professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora (2); auxiliar do desenvolvimento educacional (1); professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (2); cozinheira/zeladora; professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio. Salário: R$ 1.320 até R$ 3.645,96. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE AMAMBAÍ — MS

Inscrições de 9 até 12 de janeiro de 2024 presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Rui Barbosa, nº 3.608, Vila Primavera, Centro. Concurso com 52 vagas para os cargos de merendeira (17) e servente (35). Salário: R$ 1.320. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE JUTI — MS

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFL7 . Concurso com 36 vagas para os cargos de: agente de apoio administrativo; eletricista; auxiliar de serviços diversos; cozinheiro; motorista I; Motorista II; operador de máquinas pesadas; operador de máquinas leves; pedreiro; fiscal tributário (1); monitor de ensino (4); técnico em enfermagem (17); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (3); agente administrativo; auxiliar de saúde bucal; técnico em radiologia; contador (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental - 1º, 2º e 3º ano (2); professor de ensino fundamental - 4º e 5º ano (2); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de artes (1); analista de recursos humanos; assistente social; enfermeiro; farmacêutico - bioquímico; biomédico; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; médico; médico veterinário; psicólogo. Salário: de R$ 1.320 até R$ 11.940,25. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 150.



PREFEITURA DE ABADIÃNIA — GO

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UIWY . Concurso com 103 vagas para cadastro reserva para os cargos de: agente de manutenção mecânica (1); agente de serviços e obras públicas (2); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (8); auxiliar de serviços gerais (8); condutor de veículos (4); coveiro/zelador de cemitério (4); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (8); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (2); guarda civil municipal (8); monitor escolar (15); assistente administrativo (6); agente municipal de trânsito (3); técnico em enfermagem (2); psicólogo (1); gestor jurídico (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal ambiental (3); auditor de controle interno (1); engenheiro civil (1); biólogo (1); enfermeiro (2) e professor (20). Salário: R$ 1.320 a R$ 4.434,31. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 170.



CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - GO

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKS . Concurso com 15 vagas para analista administrativo - administração (1); analista administrativo - analista de sistemas (1); analista administrativo- arquivologia (1); analista administrativo - comunicação social (1); analista administrativo - direito (2); analista administrativo - enfermeiro do trabalho (1); analista administrativo - letras (1); analista administrativo - pedagogia (1); analista administrativo - psicologia organizacional (1); analista administrativo - relações públicas (1); analista administrativo - web designer (1); assistente administrativo (2); assistente administrativo - técnico de informática (1); analista administrativo - ciências contábeis; analista administrativo - economia; analista de controle interno; assistente de controle interno. Salário: R$3.375,90 a R$5.122,06. Taxa: R$100 a R$130.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM — MS

Inscrições até 11 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6WZ . Concurso com 320 vagas para os cargos de: motorista (8), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de serviços gerais (30), carpinteiro (2), cozinheiro (7), eletricista (2), encanador (2), gari (10), operador de serviços diversos (5), pedreiro (2), pintor (2), vigia (6), zelador (15); inspetor de aluno (2), monitor escolar (2), motorista de transporte escolar (3), agente comunitário de saúde (7), agente de combate às endemias (5); educador infantil (20); assistente administrativo (15), entrevistador social (3), técnico em contabilidade (1), técnico em informática (1), técnico em laboratório (1), visitador domiciliar (3), agente de vigilância sanitária (2), atendente de saúde (4), auxiliar de saúde bucal (3), técnico em enfermagem (7), técnico em saúde bucal (3), técnico em radiologia (1); professor educação infantil (15), professor ensino fundamental i - anos iniciais (67), professor de arte (4), professor de educação física - ed. infantil e ens. fundamental (1), professor de língua portuguesa - ens. fundamental ii (1), professor de apoio - educação especial (10), professor de apoio - at. específico braille e/ou libras (1), professor de educação especial - sala de recursos multifuncional (4); advogado de área (1), assistente social (5), auditor em saúde (1), auditor fiscal (1), biomédico (1), contador i (1), educador físico (1), educador social (1), enfermeiro (5), farmacêutico (2), fiscal de obras e posturas i (2), fiscal de tributos municipais i (2), fiscal de vigilância sanitária (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), nutricionista (1), orientador social (2), psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.361,77 a R$ 5.491,29. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 120.



CÂMARA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKL . O Concurso oferece 32 vagas para agente de controle interno (1); procurador jurídico (1); tradutor e intérprete de libras (1); auxiliar de serviços gerais (4); motorista (1); assistente administrativo (18); arquivista (1); auxiliar técnico de áudio e vídeo (1); técnico segurança do trabalho (1); técnico de informática (1); ouvidor (1); operador de videomonitoramento (1). Salário: R$2.412,37 a R$7.082,15. Taxa: R$130 a R$250.



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR — GO

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rynm . Concurso com 26 vagas para as áreas de: ciências contábeis - contabilidade tributária prática contábil i prática contábil ii (2); direito - todas as áreas do curso de direito (5); medicina veterinária ou zootecnia - piscicultura equinocultura nutrição e alimentação animal nutrição e alimentação de ruminantes (1); medicina veterinária ou zootecnia - epidemiologia veterinária doenças parasitárias dos animais domésticos tecnologia de carnes e derivados inspeção de carnes e derivados inspeção e tecnologia de leite e derivados (1); ginecologia e obstetrícia - habilidades médicas internato (3); tutoria habilidades médicas iesc internato - clínico geral (3); sistemas de informação - redes de computadores administração de banco de dados lógica (1); educação física - dança e expressão corporal desenvolvimento e aprendizagem motora recreação, lazer e jogos (1); educação física - musculação educação física na melhor idade (1); letras - leitura e produção de texto leitura e compreensão de texto (1); enfermagem - iesc tbl tutoria conhecimentos gerais (3); biomedicina - morfofuncional práticas funcionais tutoria tbl conhecimentos gerais (1); medicina - morfofuncional radiologia tutoria (1); medicina - tutoria habilidades médicas internato ambulatório (5); medicina - tutoria habilidades médicas ambulatório (5); medicina - tutoria tutoria ambulatório (1); medicina - tutoria habilidades cirúrgicas (1); licenciatura em letras - libras (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS — GO

Inscrições até 26 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rES2 . Concurso com 656 vagas para nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços diversos - asd (37), auxiliar de serviços gerais educacionais (80), auxiliar de serviços póstumos (2), auxiliar de serviços urbanos (55), borracheiro (1), costureira (2), merendeira (33), operador de máquina pesada (10), pedreiro (9), pintor (2), porteiro escolar (15), trabalhador braçal (28); nível fundamental completo: auxiliar administrativo (15), auxiliar de secretaria escolar (12), carpinteiro (1), eletricista (3), encanador (2), mecânico de máquinas e veículos (1), motorista de veículos leves (2), motorista de veículos pesados (11), motorista escolar (13), serralheiro (1); nível médio/técnico: agente administrativo (28), agente administrativo educacional (1), agente de almoxarifado (4), agente de fiscalização (2), agente de fiscalização ambiental (2), agente de fiscalização de proteção e defesa do consumidor (1), agente de patrimônio (3), assistente previdenciário (1), auxiliar de consultório dentário (5), fiscal de posturas (4), monitor de transporte escolar (15), técnico agrimensor (1), técnico de imobilização ortopédica (2), técnico de enfermagem (4), técnico em radiologia (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de suporte em tecnologia da informação (3); nível superior: administrador de rede e segurança da informação (1), analista administrativo (15), analista ambiental (4), analista de controle interno contábil (1), analista de controle interno engenheiro (1), analista previdenciário (2), arquiteto (2), arquivista (1), assistente social (5), cirurgião dentista - bucomaxilo (1), cirurgião dentista - clínico geral (5), cirurgião dentista - endodontista (1), cirurgião dentista - odontólogo para pacientes com necessidade especiais (1), cirurgião dentista - periodontista (1), designer gráfico (1), enfermeiro padrão (4), enfermeiro especialista em uti - unidade de terapia intensiva (2), enfermeiro especialista em saúde mental (3), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (3), médico (4), médico auditor (1), médico cardiologista (1), médico endocrinologista (1), médico ginecologista/obstetra (1), médico infectologista (1), médico oftalmologista (1), médico ortopedista/traumatologista (1), médico otorrinolaringologista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico radiologista (1), médico ultrassonografista (1), médico veterinário (4), monitor educacional (75), nutricionista (3), professor de 1º fase (60), professor de educação física (8), professor de inglês (4), professor de matemática (2), professor intérprete de libras (2), psicólogo (5), psicopedagogo (2), terapeuta ocupacional (3) . Salário: R$1.320 a R$5.997,93 .Taxa: R$60 a R$140.



PREFEITURA DE CAMPO GRANDE — MS

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFAB . Concurso com 323 vagas para professor - educação infantil (82); professor - anos iniciais do ensino fundamental (120); professor - arte (educação infantil ao ensino fundamental) (84); professor - educação física (educação infantil ao ensino fundamental) (10); professor - língua inglesa (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - língua portuguesa (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - matemática (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - geografia (anos finais do ensino fundamental) (4); professor - história (anos finais do ensino fundamental) (4); professor - ciências (anos finais do ensino fundamental) (4). Salário: R$ 3.671,07. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE TURVÂNIA - GO

Inscrições até 16 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rEoQ . Concurso com 165 vagas para agente comunitário de saúde - acs (1); agente de combate a endemias - ace (2); analista de contratos e licitações (1); analista de orçamentos (1); assistente social (3); auditor fiscal municipal de tributos (2); auxiliar administrativo (7); auxiliar de departamento pessoal (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais (14); biomédico (2); borracheiro (1); coveiro (2); cozinheiro geral (7); cuidador de idosos (2); eletricista de autos e máquinas pesadas (1); eletricista de rede elétrica urbana (2); encarregado de almoxarifado (1); encarregado de lavanderia (2); enfermeiro (2); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de posturas (1); gari (14); gari coletor (4); jardineiro (2); mecânico geral (2); médico (2); monitor de alunos (11); motorista ´´d`` ou ´´e`` (16); nutricionista (2); odontólogo (2); operador de máquinas (2); pedagogo (3); pedreiro (3); preparador físico (2); professor de educação física (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental (2); professor de espanhol (1); professor de inglês (1); psicólogo (3); responsável técnico do abrigo de idosos - ilpi (1); técnico de controle interno (1); técnico de enfermagem (2); técnico em informática (2); técnico em radiologia (2); trabalhador braçal (10); tratorista (3); vigia noturno (6); zelador de ginásio de esportes e do estádio de futebol (4). Salário: R$ 1.527,67 a R$8.748 . Taxa: R$ 60 a R$140.



CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS — GO

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rRKx . O Concurso oferece 17 vagas para copeira (1); jardineiro (1); almoxarife (1); auxiliar administrativo (4); fotógrafo legislativo (1); motorista de veículos leves (4); analista administrativo (1); analista legislativo (1); arquivista (1); contador (1); jornalista (1). Salário: R$1.715,92 a R$3.946,94. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE RUBIATABA – GO

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKg . O Concurso oferece 83 vagas para operador de máquinas - iii (2); agente comunitário de saúde - psf 01 zonal rural - bragolândia (1); agente comunitário de saúde - psf 06 zona rural - fundão (1); agente comunitário de saúde - psf 06 zona rural - baixa verde (1); agente de apoio educacional (18); almoxarife (1); avaliador de imóveis (1); aux. administrativo - iii (3); assistente administrativo educacional (20); fiscal de edificações e posturas (4); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de tributos- ii (4); fiscal sanitarista (2); motorista (3); profissional de apoio e supervisão pedagógica (20). Salário: R$1.320 a R$2.640. Taxa: R$80 a R$100.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO (CRQ -12)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TJVg . Concurso com dez vagas para técnico administrativo (5), técnico administrativo - mensageiro, agente fiscal (3), analista administrativo, analista de t.i. (1) e analista de compras (1). Salário: R$2.039,47 a R$6.039,76. Taxa: R$58 a R$61.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SANTA CATARINA – CRP/SC

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TJXq . Concurso com 85 vagas para auxiliar administrativo (nível médio); e para o cargo de psicóloga(o) assistente técnica(o) (nível superior). Salário: R$3.171 a R$5.285 . Taxa: R$65 a R$85 .



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS — 2º Região

Inscrições de 2 até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rPJo . Concurso com 24 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: de R$ 1.980 até R$ 3.700. Taxa: R$ 45 até R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF)

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwPN . Concurso com três vagas para: agente administrativo (1); assistente de tecnologia da informação - suporte (1). Salário: R$ 3.349,31 a R$ 4.918,56. Taxa de inscrição: R$ 57,10.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU — PE)

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwPj . Concurso com três vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: R$ 2.400 a R$ 7.920. Taxa de inscrição: R$ 68 a R$ 73.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS GERAIS DA 6ª REGIÃO (CRESS — MG)

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rR2t . Concurso com 15 vagas para assistente administrativo (12) e assistente social (3). Salário: R$ 2.112 até R$ 5.492. Taxa: R$ 70 a R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 15ª REGIÃO (CRP —15)

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRQ7 . O Concurso oferece dois vagas para auxiliar administrativo (1) e psicólogo (1). Salário: R$1.922,09 a R$4.524,49. Taxa: R$75 a R$85.



LOCAIS — ESTADUAIS

SECRETARIA DA FAZENDA - AC

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNYw . Concurso com 164 vagas para os cargos de auditor da receita estadual (48); contador (9); especialista da fazenda estadual (47) e técnico da fazenda estadual (60). Salário: de R$ 3.252,15 até R$ 19.952,09. Taxa: de R$ 90 até R$ 247.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS — (ALE — TO)

Inscrições de até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TpwP . Concurso com 67 vagas para: auditoria e controle interno (2), ciências contábeis (2), ciências econômicas (2), cerimonial (2), direito (6), enfermagem (1), análise de sistema (2), análise de suporte em informática (2), suporte técnico em informática (3), desenvolvimento de sistema (2), web designer (2), jornalismo (5), medicina (2), pedagogia (1), psicologia (1), publicidade (2), relações públicas (2), revisão (10), engenharia (1), arquitetura (1), técnico jurídico (2), administração (2); técnico legislativo nas áreas de: assistência administrativa (18), audioeditoração (8), cinegrafia (1), fotografia (2), técnico em áudio (2), técnico em enfermagem (2), técnico em segurança do trabalho (2), tradutor e intérprete de libras (2), técnico em design gráfico (2). Salário: entre R$ 3.847,65 a R$ 5.684,72. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 125.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE AMAZONAS - AM

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNYa. Concurso com 200 vagas para o cargo de Técnico Municipal I - Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMSEG. Salário: R$ 2.689,78. Taxa: R$ 110.



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA— PB

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNs0. Concurso com 300 vagas para os cargos de guarda civil municipal (200) e agente de mobilidade urbana (100). Salário: R$ 1.500 até R$ 3.297,95. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE TAPIRA — PR

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rEm1 . Concurso com 59 vagas para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino (8); Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino (4); Gari (1); Motorista (10); Operador de Máquinas (2); Pedreiro (1); Vigia; Técnico em Enfermagem (4); Técnico em Informática (1); Agente de Combate de Endemias (3); Agente de Vigilância Sanitária (1); Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Enfermagem (5); Eletricista (1); Assistente Social (1); Cirurgião Dentista (1); Engenheiro Civil (1); Fisioterapeuta (1); Médico (2); Médico Veterinário (1); Professor (2); Professor de Educação Infantil (2); Psicólogo (2) e Agente Comunitário de Saúde (3). Salário: R$ 3.781,12. Taxa: R$ 80 até R$ 120.



PREFEITURA DE BARROQUINHA — CE

Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rNsv . Concurso com 322 vagas para os cargos de: Agente Administrativo (6); Agente Comunitário de Saúde - Área I (7); Agente Comunitário de Saúde - Área II (5); Agente Comunitário de Saúde - Área III (2); Agente de Endemias (3); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Agente de Licenciamento Ambiental (1); Assistente Social (5); Auxiliar de Consultório Dentário - Área I (1); Auxiliar de Consultório Dentário - Área II (2); Auxiliar de Consultório Dentário - Área III (1); Auxiliar de Secretaria - Área I (2); Auxiliar de Secretaria - Área II (1); Auxiliar de Secretaria - Área III (1); Auxiliar de Serviços Gerais - Área I (15); Auxiliar de Serviços Gerais - Área II (4); Auxiliar de Serviços Gerais - Área III (8); Cuidador Escolar - Área I (19); Cuidador Escolar - Área II (8); Cuidador Escolar - Área III (11); Dentista - Área I (4); Dentista - Área II (2); Dentista - Área III (2); Digitador (5); Educador Físico (3); Enfermeiro - Área I (7); Enfermeiro - Área II (2); Enfermeiro - Área III (2); Farmacêutico (1); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Tributos (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (5); Médico Clínico Geral (5); Médico Ginecologista (1); Médico Psiquiatra (2); Merendeira - Área I (6); Merendeira - Área II (3); Merendeira - Área III (3); Monitor de Transporte Escolar - Área I (8); Monitor de Transporte Escolar - Área II (6); Monitor de Transporte Escolar - Área III (7); Motorista "B" - Área I (3); Motorista "B" - Área II (3); Motorista "B" - Área III (3); Motorista "D" - Área I (6); Motorista "D" - Área II (2); Motorista "D" - Área III (1); Nutricionista (6); Operador de Máquinas (3); Procurador Jurídico (1); Professor de Educação Básica I - Área I (6); Professor de Educação Básica I - Área II (6); Professor de Educação Básica I - Área III (11); Professor de Educação Básica II - Área I nas disciplina de: Educação Física (1); Inglês (1); Matemática (1) e Português (2); Professor de Educação Básica II - Área III - nas disciplinas de: Ciências (2); Educação Física (1); História e Geografia (1); Inglês (1); Matemática (2) e Português (3); Psicólogo (9); Psicopedagogo (4); Recepcionista (5); Técnico de Enfermagem - Área I (6); Técnico de Enfermagem - Área II (4); Técnico de Enfermagem - Área III (4); Terapeuta Ocupacional (2); Veterinário (1); Vigia - Área I (14); Vigia - Área II (9); Vigia - Área III (9); Visitador Sanitário - Área I (4) e Visitador Sanitário - Área III (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 8.045. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE CACAULÂNDIA — RO

Inscrições até 11 de janeiro de 2024 por meio do site da Prefeitura Municipal: https://shre.ink/ry9Y . Concurso com 26 vagas para os cargos de Psicólogo (1); Supervisor (2); Psicopedagogo (1); Professor Educação Infantil (6); Professor Anos Iniciais (9); Professor de Ciências Biológicas (1); Professor de AEE (1); Professor de Inglês (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Geografia (1); e Professor de Matemática (1). Salário: entre R$ 2.884,22 a R$ 4.614,76. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE CAMETÁ — PA

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rN4g . Concurso com 35 vagas para guarda municipal para seo feminino (9) e masculino (26). Salário: Não informado. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO — MG

Inscrições até 18 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOdV . Concurso com 35 vagas para: agente comunitário de saúde (20) e agente de combate às endemias (15). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA DE CABEDELO — PB

Inscrições até 21 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNsi . Concurso com 140 vagas para os cargos de: Assistente social (6); Assistente Social PSF (2); Fiscal De Tributos (3); Biomédico (2); Bombeiro Civil (2); Cirurgião Dentista PSF (2); Condutor Socorrista (2); Educador Físico (2); Enfermeiro (10); Enfermeiro Intensivista (3); Enfermeiro Intensivista Neonatologista (3); Enfermeiro PSF (4); Farmacêutico (4); Fiscal De Postura (1); Fisioterapeuta (4); Fisioterapeuta Especialidade em Quiropraxia (1); Fisioterapeuta PSF (2); Fisioterapeuta UTI Adulto (3); Fisioterapeuta UTI Neonatologista (2); Fonoaudiólogo (3); Fonoaudiólogo PSF (1); Médico Cirurgião Geral (3); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico Infectologista (1); Médico Intensivista (5); Médico Nefrologista (1); Médico Intensivista Neonatologista (2); Médico Neurologista (1); Médico Neurologista Infantil (1); Médico Proctologista (1); Médico Psiquiatra (2); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (2); Nutricionista PSF (2); Professor De Ensino Religioso (4); Psicólogo (9); Psicólogo Infantil (1); Psicólogo PSF (5); Técnico De Enfermagem Intensivista (10); Técnico De Enfermagem UTI Neonatologista (2); Técnico Em Enfermagem (10); Técnico Em Enfermagem PSF (8); Técnico Em Laboratório (2); Terapeuta Ocupacional UTI (1). Salário: de R$ 1.333,20 a R$ 1.811,08. Taxa: R$ 40 até R$ 78.



PREFEITURA DE FEIRA GRANDE — AL

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rNsv . Concurso com 110 vagas para os cargos de: Agente de Limpeza: Gari (2); Agente de Serviços Públicos (4); Agente de Vigilância Escolar (7); Analista de Sistema - Programa (1); Assistente Jurídico - Saúde (1); Assistente Jurídico Educação (1); Assistente Social (3); Auditor de Controle Interno (3); Auxiliar de Eletricista (1); Auxiliar de Encanador (2); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Auxiliar de Serviços Gerais (9); Contador (2); Cuidador (4); Educador Físico (1); Enfermeiro (4); Enfermeiro Saúde Mental (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Gestor de Recursos Humanos (1); Intérprete De Libras: (1); Médico (1); Médico Psiquiatra (1); Merendeira (4); Monitor de Ônibus (3); Motorista (1); Motorista De Máquinas Leves (1); Motorista de Ônibus (3); Motorista Para Máquina Pesada (1); Pintor (1); Procurador (1); Prof. de Ensino Religioso (1); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Infantil (4); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Inglês (3); Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Matemática (3); Professor do 1º ao 5º ano - Ensino Fundamental (7); Professore de Artes (1); Psicóloga Infantil (1); Psicólogo (5); Psicopedagogo (2); Recepcionista (1); Recreador (2); Servente de Pedreiro (2); Técnica de Enfermagem (3) e Terapeuta Ocupacional (3). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.011,20. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 120.



PREFEITURA DE VEREDA — BA

Inscrições até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TOdV . Concurso com 103 vagas para os cargos de: Lavadeira (2); Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Combate a Endemias (3); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Odontólogo (2); Psicólogo (1); Farmacêutico (1); Assistente Social (1); Médico (3); Auxiliar Administrativo (12); Recepcionista (4); Secretário (4); Fiscal de Obras e Postura (1); Fiscal de Tributos (1); Advogado (1); Mecânico (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Motorista (3); Eletricista (2); Pedreiro (2); Zelador (5); Cozinheira (2); Coveiro (2); Auxiliar de Serviços Gerais (12); Jardineiro (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Professor PI (10); Professor PII - Educação Física (1); Secretário Escolar (2); Auxiliar de Ensino (2); Assistente Administrativo Escolar (1); Agente de Alimentação Escolar (1); Agente de Vigilância Escolar (2); Agente de Serviço Escolar (3) e Motorista Escolar D (4). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.000. Taxa de inscrição: de R$ 66 até R$ 250.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAGEM DA LAPA — MG

Inscrições de 11 de janeiro até 22 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOvF . Concurso com 138 vagas para: Advogado Assistencialista (1); Assistente Social (3); Assistente Social - Educação (1); Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana (15); Auxiliar de Serviços Gerais - Hospital (4); Auxiliar de Serviços Gerais - Sede Administrativa (1); Enfermeiro - Hospital (4); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal Municipal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico (4); Médico Veterinário (1); Motorista de Veículos Leves (2); Motorista de Veículos Pesados (4); Nutricionista (2); Operador de Maquina Pesada (2); Operador de Máquina Categoria Especial (1); Operador de Betoneira (1); Operador do Sistema de Esgotamento de Estações Elevatória de Reversão (4); Especialista de Educação (3); Pedreiro (2); Professor Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (2); Professor de História (2); Professor de Ciência (2); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Artes (1); Professor de Interprete de LIBRAS (1); Professor de Apoio Aluno Com Necessidades Especiais (1); Profissional de Informática - Lecionar/Manutenção (1); Profissional de Educação Física (1); Psicólogo (2); Psicólogo Educação (1); Servente Escolar (8); Técnico Administrativo (5); Técnico em Enfermagem (7); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Radiologia (1); Professor I (25) e Vigilante (8). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r4Di . O Concurso oferece 74 vagas para assistente de serviços urbanos (28), agente de saúde (4), agente comunitário de estratégia de saúde da família (1), agente fiscal (1), cuidador social (4), facilitador de oficinas (1), professor de música (1), orientador social (1), técnico de programa social (1), técnico médio da educação básica (2), assistente médio de saúde (5), médico de estratégia de saúde da família (5), procurador (2), professor da educação básica (5), técnico superior de saúde (2), técnico superior (10) e especialista da educação básica (1). Salário: de R$ 1.336,50 até R$ 15.230,68. Taxa: R$ 50 até R$ 80.



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r4Dp . Concurso com 64 vagas para assistente social clínico (1); assistente social - cras (1); agente de controle interno (1); bibliotecário (1); enfermeiro plantonista (6); educador físico (1); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (3); farmacêutico (2); nutricionista clínico (1); procurador jurídico (2); psicólogo clínico (1); psicólogo - cras (1); tesoureiro (1); terapeuta ocupacional (1); agente administrativo (8); fiscal sanitário (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem plantonista (8); operador de máquinas pesadas e leves - CNH "c" (5); motorista - cnh "d" (16). Salário: R$ 2.016 a R$ 7.424,17. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



CÂMARA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNdm . Concurso com três vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (2) e Motorista B (1). Salário: R$ 1.320. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE URUÇUÍ - PI

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNWX . Concurso com 225 vagas para os cargos de Analista Ambiental (1); Arquiteto e Urbanista (2); Assistente Social (7); Biólogo (1); Cirurgião Dentista (5); Educador Físico (2); Enfermeiro (6); Engenheiro Agrônomo (2); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fiscal de Inspeção Sanitária (8); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (2); Médico Neurologista (1); Médico PSF (2); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (5); Psicólogo (5); Terapeuta Ocupacional (2); Psicopedagogo (5); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (4); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Educação Física (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia (2); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (3); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (1); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (7); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (1); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (9); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História (3); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Inglesa (2); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (3); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (11); Professor para Atendimento Educacional Especializado - AEE (1); Professor de Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano - Ciências (2); Agente Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Endemias (4); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Auxiliar Administrativo (35); Cuidador / Profissional de Apoio Escolar (17); Fiscal de Obras (5); Fiscal de Tributos (3); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (13); Técnico em Informática (3); Técnico em Meio Ambiente (1) e Procurador Municipal (1). Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 8.150,30. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ - FEMAR

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r69d . O Concurso oferece 568 vagas para agente comunitário de saúde (426); agente de combate as endemias (142). Salário: R$2.640. Taxa: R$100.



PREFEITURA DE SERRA - ES

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6HX . O Concurso oferece 390 vagas para agente comunitário de saúde - acs (178) e agente de combate de endemias- ace (212). Salário: R$ 2.792,60. Taxa: R$ 55.



PREFEITURA DE PRATINHA - MG

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6cP . Concurso com 58 vagas para ajudante de serviços gerais (3); almoxarife (1); assistente administrativo (1); assistente de administração (1); auxiliar de serviços gerais (4); coveiro (1); cozinheira (2); eletricista (1); enfermeiro (2); faxineira (3); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); gari (3); instrutor de educação infantil - i (3); jardineiro (1); lavador de veículos e maquinas (1); monitor de informática (1); motorista (8); nutricionista (1); oficial de administração (1); operador de máquinas (2); pedreiro (1); professor de educação física (1); professor de educação infantil - nível ii (1); professor dos anos iniciais do ensino fundamental peb i - nível ii (4); psicopedagogo (1); recepcionista (1); soldador (1); técnico em enfermagem (1); trabalhador braçal (4) e vigia (1). Salário: R$1.333,20 a R$3.738,60. Taxa: R$66 a R$131.



PREFEITURA DE ITAPOÁ - SC

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r62V . Concurso com 24 vagas para agente de endemias (2); operador de máquinas pesadas e automatizadas (4); analista jurídico i (3): auditor i (1); controlador interno (1); engenheiro civil i (4); farmacêutico bioquímico (1); médico pediatra (1); procurador municipal i (2) e terapeuta ocupacional (1); agente de ordem pública (4). Salário: R$2.307,87 a R$4.239,04. Taxa: R$42,50 a R$81,50.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

Inscrições até 5 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6Ti . Concurso com 20 vagas para operador de máquinas pesadas (4); operador de motoniveladora (2);auxiliar de biblioteca (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); monitor escolar (5); coordenador pedagógico (1); farmacêutico (1). Salário: R$1.445,52 a R$5.188,77 a R$ . Taxa: R$75 a R$120.



PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6W7 . Concurso com 68 vagas para auxiliar de limpeza e reciclagem (2); auxiliar de serviços gerais (6); auxiliar de serviços públicos (4); lavador de veículos e borracheiro (1); motorista (5); operador de máquinas pesadas (1); operador de trator agrícola (1); operário (6); pedreiro (2); vigia (1); zelador de cemitério (1); auxiliar de serviços escolares (4); auxiliar em saúde bucal - esf (2); agente de combate às endemias (1); agente de defesa civil (1); atendente de saúde (2); auxiliar administrativo (2); fiscal de vigilância sanitária e epidemiológica (1); monitor educacional (5); secretário escolar (1); técnico de enfermagem (1); terapeuta ocupacional (1); assistente social da educação básica (1); educador físico do esporte (1); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); professor de educação básica (4); professor de educação física (1); professor de inglês (1); psicólogo (1); psicólogo da educação básica (1); psicólogo da média e alta complexidade (1); técnico administrativo (2). Salário: R$1.377,39 a R$3.432,53.Taxa: R$55 a R$137.



PREFEITURA DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG

Inscrições até 3 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6Ws . Concurso com 130 vagas para agente de reparação e conservação; auxiliar de serviços (15); coveiro (1); mestre de obras; oficial de manutenção: armador; oficial de manutenção: bombeiro; oficial de manutenção: calceteiro; oficial de manutenção: carpinteiro; oficial de manutenção: cocheiro; oficial de manutenção: eletricista; oficial de manutenção: marceneiro; oficial de manutenção: pedreiro; oficial de manutenção: pintor; oficial de manutenção: serralheiro; oficial de manutenção: soldador; operador de máquinas (2); servente de caminhão de entulho; servente de capina e poda (1); servente de coleta e transporte de lixo - gari; servente de obras (1); servente de produção de asfalto; servente de saneamento; servente de varrição e coleta; vigia patrimonial e zelador; agente de computação (1); agente de vigilância de saúde; atendente i; atendente ii (2); auxiliar administrativo; auxiliar de consultório dentário/esf; motorista (10); telefonista; agente administrativo (5); agente administrativo em gestão pública (2); agente comunitário de saúde (9); agente de endemias e zoonoses; agente de trânsito; arquivista (1); assistente esportivo e cultural; auxiliar de enfermagem; facilitador social; fiscal de tributos (1); monitor; orientador social; técnico agrícola; técnico de higiene dental/esf; técnico de vigilância de saúde; técnico em alimentos; técnico em enfermagem (3); técnico em enfermagem esf (2); técnico em laboratório e técnico em segurança do trabalho (1); auxiliar de educação (15); advogado (4); analista de gestão pública (3); analista de tecnologia da informação; arquiteto (1); assistente social (1); bibliotecário; bioquímico; contador (2); dentista; educador social; enfermeiro (2); enfermeiro esf; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil (2); engenheiro eletricista; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; especialista de educação: orientador educacional; especialista de educação: supervisor educacional (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico esf (3); médico especialista: angiologista (1); médico especialista: cardiologista (1); médico especialista: dermatologista (1); médico especialista: endocrinologista; médico especialista: geriatra; médico especialista: ginecologista (1); médico especialista: homeopata; médico especialista: neurologista (1); médico especialista: oftalmologista; médico especialista: ortopedista (1); médico especialista: otorrinolaringologista; médico especialista: pediatra (1); médico especialista: pneumologista (1); médico especialista: psiquiatra (2); médico especialista: ultrassonografista; médico especialista: urologista (1); médico veterinário; nutricionista; nutricionista - educação (1); pebii-a arte (1); pebii-a ciências; pebii-a educação física; pebii-a ensino religioso; pebii-a geografia; pebii-a história; pebii-a informática; pebii-a inglês; pebii-a matemática; pebii-a português; professor de apoio; professor de educação básica ii - pebii (15); psicólogo (1); psicopedagogo (1); e terapeuta ocupacional. Salário: R$1.365,00 a R$14.415,61. Taxa: R$70 a R$120.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANA - AL

Inscrições até dia 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/ry1y . Concurso com 90 vagas para Agente Administrativo (1); Guarda Municipal (5); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Analista de Sistema (1); Agente de Limpeza: Gari (4); Procurador (1); Controlador (1); Contador (1); Agente Adm. Educacional (11); Agente de Vigilância Escolar (5); Assistente Jurídico - Educação (1); Auxiliar de Sala (6); Nutricionista (1); Merendeira (6); Motorista (1); Professor de Educação Física (1); Professor de História (1); Professor de Geografia (2); Professor de Artes (1); Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Ciências (1); Professor de Inglês (2); Professor de Matemática (3); Prof. de Ensino Religioso (1); Professor de Educação Infantil (6); Professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE (2); Professor do 1º ao 5º Ano (7); Secretário Escolar (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Odontólogo (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro Obstetra (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Técnico em Enfermagem (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Psicólogo (2); Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Agente de Vigilância (2); Motorista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Fonoaudiólogo (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 3.867,98. Taxa: de R$ 60 até R$ 120.



PREFEITURA DE FEIRA GRANDE - AL

Inscrições até dia 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0ZE . Concurso com 112 vagas para agente de limpeza: gari (2); agente de serviços públicos (4); agente de vigilância escolar (7); analista de sistema - programa (1); assistente jurídico - saúde (1); assistente jurídico educação (1); assistente social (3); auditor de controle interno (3); auxiliar de eletricista (1); auxiliar de encanador (2); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais (9); contador (2); cuidador (4); educador físico (1); enfermeiro (4); enfermeiro saúde mental (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); gestor de recursos humanos (1); intérprete de libras: (1); médico (1); médico psiquiatra (1); merendeira (4); monitor de ônibus (3); motorista (1); motorista de máquinas leves (1); motorista de ônibus (3); motorista para máquina pesada (1); pintor (1); procurador (1); prof. de ensino religioso (1); professor de ciências (1); professor de educação infantil (4); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (3); professor de língua portuguesa (2); professor de matemática (3); professor do 1º ao 5º ano - ensino fundamental (7); professore de artes (1); psicóloga infantil (1); psicólogo (5); psicopedagogo (2); recepcionista (1); recreador (2); servente de pedreiro (2); técnica de enfermagem (3) e terapeuta ocupacional (3). Salário: R$ 1.320 a R$ 5.011,20. Taxa: R$ 60 a R$ 120.



PREFEITURA DE SANTO AMARO DO MARANHÃO — MA

Inscrições até 4 de janeiro pelo site: https://shre.ink/ry1x . Concurso com 100 vagas para os cargos de: auxiliar operacional de serviços - aosd (10); vigia (6); agente administrativo (3); agente de endemias (2); auxiliar em saúde bucal (1); digitador do cadastro único (1); entrevistador do cadastro único (1); fiscal ambiental (2); guarda municipal (7); motorista (3); técnico de enfermagem (2); técnico de laboratório (1); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor de educação infantil (10); professor de educação especial (10); professor de educação física (4); professor i - 1º ao 5º ano (8); professor ii de 6º ao 9º ano, nas disciplinas de: ciências biológicas (3); geografia (1); história (1); língua inglesa (3); língua portuguesa (5); matemática (5); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.750. Taxa: R$ 58 a R$ 80.



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE — CE

Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://shre.ink/ry1p . Concurso com 14 vagas para os cargos de: agente de trânsito (8); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e postura (2); fiscal tributário (1); fiscal sanitário (1); auditor de controle interno (1). Salário: de R$ 1.980 até R$ 3.960. Taxa: de R$ 100 até R$130.



PREFEITURA DE JUTAÍ - AM

Inscrições até 9 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0i8 . Concurso com 359 vagas para auxiliar de serviços gerais (32); auxiliar de serviços gerais - área rural (10); gari (10); guarda municipal (20); merendeiro (16); merendeiro - área rural (21); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); motorista fluvial (2); operador de máquinas pesadas - tratorista (1); recepcionista (1); vigia (14); vigia - área rural (6); agente administrativo (4); agente educacional ii (6); agente educacional ii - área rural (2); digitador (6); digitador - área rural (2); fiscal de vigilância sanitária (4); guarda municipal (20); microscopista (3); técnico ambiental (4); técnico de enfermagem (8); técnico de pesca (4); técnico em agropecuária (6); técnico florestal (2); assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de pesca (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (3); pedagogo (4); professor - anos finais - artes (2); professor - anos finais - artes - área rural (2); professor - anos finais - ciências (2); professor - anos finais - ciências - área rural (2); professor - anos finais - educação física (4); professor - anos finais - educação física - área rural (4); professor - anos finais - ensino religioso (2); professor - anos finais - ensino religioso - área rural (2); professor - anos finais - geografia (2); professor - anos finais - geografia - área rural (2); professor - anos finais - história (2); professor - anos finais - história - área rural (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa - área rural (2); professor - anos finais - língua portuguesa (4); professor - anos finais - língua portuguesa - área rural (3); professor - anos finais - matemática (4); professor - anos finais - matemática - área rural (3); professor - educação infantil (32); professor - educação infantil - área rural (14); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano (24); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano - área rural (20); psicólogo (4) e tecnólogo em alimentos (4). Salário: R$ 1.320 até R$ 10.401,52. Taxa: R$ 39,60 até R$ 60.



PREFEITURA DE HUMAITÁ - AM

Inscrições até 4 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0FC . Concurso com 173 vagas para fundamental incompleto: manipulador de alimentos (merendeiro) - campo (3), manipulador de alimentos (merendeiro) - urbano (5); ensino médio técnico: secretário escolar - urbano (10); superior completo: professor ii - campo - educação infantil e/ou primeiras séries do ensino fundamental (18), professor ii - campo - ciências naturais e biológicas (5), professor ii - campo - educação física (6), professor ii - campo - geografia (5), professor ii - campo - história (5), professor ii - campo - língua portuguesa (11), professor ii - campo - matemática (11), professor ii - campo - educação especial (3), professor ii - urbano - educação infantil e/ou primeiras séries do ensino fundamental (26), professor ii - urbano - ciências naturais e biológicas (4), professor ii - urbano - educação física (5), professor ii - urbano - geografia (4), professor ii - urbano - história (4), professor ii - urbano - língua portuguesa (5), professor ii - urbano - matemática (5), professor ii - urbano - educação especial (5), professor ii - indígena - educação infantil e/ou primeiras séries do ensino fundamental (7), professor ii - indígena - língua portuguesa (2), professor ii - indígena - matemática (2), pedagogo (10), psicólogo (2), assistente social (2), fonoaudiólogo (2), administrador - urbano (1), analista de tecnologia da informação - urbano (1), contador - urbano (1), intérprete de libras - urbano (1), técnico em assuntos educacionais - urbano (1), técnico em logística - urbano (1). Salário: R$ 1.320 até R$ 5.072,68 . Taxa: R$ 63 até R$ 83.



PREFEITURA DE TIMBAÚBA - PE

Inscrições até 1º de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNWs . Concurso com 155 vagas para os cargos de: Auxiliar de Saúde Bucal (7); Citotécnico (1); Monitor Escolar (17); Socorrista (2); Técnico em Análises Clínicas (1); Técnico de Enfermagem (19); Técnico em Radiologia (2); Biomédico (1); Dentista (8); Educador Físico (1); Enfermeiro (14); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Intérprete de Libras (3); Instrutor de Libras (3); Médico Cardiologista (1); Médico Citopatologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Ecocardiografia (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Plantonista (5); Médico Psiquiatra (1); Médico do Trabalho (1); Nutricionista (3); Pedagogo (4);Professor I (33); Professor II - Artes; Professor II - Ciências; Professor II - Educação Física; Professor II - Geografia (1); Professor II - História (1); Professor II - Língua Portuguesa (1); Professor II - Matemática (1); Professor II - Artes; Professor II - Ciências; Professor II - Educação Física; Professor II - Geografia (1); Professor II - História (1); Professor II - Inglês; Professor II - Língua Portuguesa (1); Professor II - Matemática (1); Psicólogo (4); Psicólogo Escolar (3); e Terapeuta Ocupacional (2). Salário: de R$ 1.312 até R$ 6.161,72 ou R$ 500 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 110 a R$ 135.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo postal: Secretaria Geral da Escola de Veterinária da UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP 31.270—901. Concurso com uma vaga para professor adjunto na carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$215,99.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 16 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rymj . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas Videoconferências, habilidades I, II e III, Internato Médico com Ênfase em Urgência e Emergência (1); Computação Teórica e Algoritmo (1). Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 5.606,46. Taxa de inscrição: R$ 100 até R$ 200.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 21 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rR7Q . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de ciências. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 124.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rwkD . O Concurso oferece 24 vagas para banco de dados e programação de computadores (1); controle e automação (1); economia mineral e planejamento de lavra (1); geologia de mina (1); mapeamento geológico e geofísica (1); mecânica dos sólidos (1); estágio supervisionado e suas interfaces na educação básica (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: estudo do texto e do discurso (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: história, descrição e análise de línguas (1); ensino de física (1); matemática (2); engenharia agrícola aplicada à agronomia com ênfase em agricultura familiar (1); história da amazônia (1); biologia vegetal (1); proteção florestal (1); construção civil, projetos elétricos, hidrossanitários e conteúdos básicos (1); doutorado em engenharia civil ou áreas afins, com bacharelado em engenharia civil (1); construção, gerenciamento, planejamento e conteúdos básicos (1); geotecnia e conteúdos básicos (1); auditoria; controladoria; gestão financeira e orçamentária; orçamento empresarial (1); contabilidade tributária, contabilidade comercial (1); estrutura das demonstrações contábeis; contabilidade ambiental; gestão empreendedora (1); perícia, contabilidade atuarial e ética profissional (1); telejornalismo (1). Salário: R$7.312,77 a R$10.481,64. Taxa: R$120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rwkc . Concurso com 18 vagas para técnico em tecnologia da informação - suporte e redes (9); técnico em tecnologia da informação - sistemas (9). Salário: R$2.667,19. Taxa: R$100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rwTD . O Concurso oferece 13 vagas para ciências da saúde/nutrição (1) e multidisciplinar (1);ciências exatas ou da terra ou engenharias (1); ciências da saúde/enfermagem /saúde pública (1); ciências da saúde/ ciências farmacêuticas/saúde coletiva (1); ciências sociais aplicadas ou ciências humanas ou linguística, letras e artes/letras ou ciência exatas e da terra/matemática e estatística (1); ciências biológicas/biotecnologia ou ciências humanas/geografia (1); ciências biológicas/ciências da saúde (1); ciências humanas/ linguística, letras e artes (1); ciências da saúde/saúde coletiva/medicina (1); produção cultural/gestão cultural (1); ciências da saúde/ciências da motricidade/educação física (1); ciências da saúde (1); ciências da saúde/nutrição (1) e multidisciplinar (1). Salário: R$14.468,14. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IF BAIANO)

Inscrições de 3 de janeiro até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/ry10 . Concurso com 96 vagas para os cargos de: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Atendimento Educacional Especializado - AEE (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Arte (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Biologia (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Educação Física (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Filosofia (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Física (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - História (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Informática (6); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Língua Estrangeira Moderna: Inglês (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Letras/ Língua Portuguesa e Literatura (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Matemática (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Medicina Veterinária (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Meio Ambiente (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Música (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Química (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Zootecnia (2); Assistente de Aluno (7); Assistente em Administração (17); Técnico em Agropecuária (2); Técnico em Contabilidade (3); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Laboratório de Agroindústria/Alimentos (2); Técnico em Laboratório de Informática (1); Técnico em TI (4); Analista de Tecnologia da Informação (4); Assistente Social (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Médico Veterinário (1); Pedagogo (1) e Tecnólogo em Gestão Pública (2). Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 20 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato com título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato portador do título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 3 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga destinada à contratação de professor titular, a fim de ministrar aulas na área de geofísica, com lotação no departamento de geofísica. Salário: R$ 21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ . Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO ARAXÁ (IPREMA) — (MG)

Inscrições até 17 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UMyE . Concurso com 12 vagas para os cargos de: Agente de Serviços Gerais (2); Agente de Serviços Previdenciários Administrativos (3); Agente de Serviços Previdenciários Contábeis (1); Analista Administrativo (1); Analista de Gestão de Recursos Humanos (1); Analista Contábil (1); Analista de Serviços Previdenciários (1); Analista de Serviço Social (1); e Procurador Autárquico (1). Salário: R$ 1.371 até R$ 4.750. Taxa: R$ 50 até R$ 70.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ (IPREMA)

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rwfS . O Concurso oferece 12 vagas para agente de serviços gerais (2); agente de serviços previdenciários administrativos (3); agente de serviços previdenciários contábeis (1); analista administrativo (1); analista de gestão de recursos humanos (1); analista contábil (1); analista de serviços previdenciários (1); analista de serviço social (1); e procurador autárquico (1). Salário: R$1.371 a R$4.750. Taxa: R$50 a R$70.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rwfe . O Concurso oferece 34 vagas para sociologia (1), agronomia (3); biologia (3); biotecnologia (1); educação especial (2); educação física (1); física (3); engenharia cartográfica (1); engenharia da computação (1); engenharia de alimentos (1); engenharia de produção (1); engenharia elétrica (2); informática (5); manutenção de aeronaves (1); matemática (2); português/espanhol (1); português/inglês (1); português/literatura (1); zootecnia (2). Salário: R$5.533,18 a R$11.139,64. Taxa: R$160.