Agências e empresas oferecem 205 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Programa de trainee

O Jovens de Valor - Programa de Talentos Seara 2024, empresa do grupo JBS, está com inscrições abertas até 21/01. O programa busca desenvolver novos talentos a partir de trilhas pensadas para fortalecer a Cultura JBS e promover um modelo focado em resultados, abordando aspectos de gestão, conhecimento e liderança. Entre os pré-requisitos para participar da seleção está a formação entre dezembro/2019 a dezembro/2023 nos cursos de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e áreas afins. Durante os 12 meses de programa, os tainees vão atuar nas áreas de produção, manutenção, agropecuária e qualidade. As vagas disponíveis são para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. Além do salário, os selecionados terão direito a assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras, restaurante interno, seguro de vida e vale-transporte. Para se candidatar, acesse: https://shre.ink/rZqx.

CIELO

Trabalho remoto

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, está com quatro vagas abertas nas áreas de finanças e tecnologia da informação, em modelo de trabalho 100% remoto, para profissionais de todo Brasil. As oportunidades são para analista de estratégia e performance sênior; full stack sênior; desenvolvedor java sênior; e desenvolvedor dot net/backend sênior. Com exceção deste último cargo, os contratos de trabalho serão firmados em regime CLT. Todos os profissionais selecionados contarão com os benefícios de assistência médica e odontológica, remuneração variável anual (PPR), auxílio-refeição e alimentação, auxílio trabalho remoto, seguro de vida, previdência privada, canal de apoio à especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia etc), Edupass (plataforma de estudo), Gympass, licença-maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, sexta-curta e horário de almoço estendido (1h30). Para concorrer, é preciso se inscrever pelo site: https://shre.ink/rZ6W.

PRECISA-SE

AGENTE DE PORTARIA 12 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE NEGÓCIOS 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ANALISTA FINANCEIRO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALÇÃO 8 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 1 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 9 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE LOJA 3 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR EXECUTIVO 2 VAGA COMISSIONADA

COSTUREIRO EM GERAL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.425,60 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CUMIM 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR A MÃO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 4 R$ 1.500 A R$ 1.800

ESTOQUISTA 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE DEPÓSITO 10 R$ 1.522 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 10 R$ 1.602,89 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 3 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.654 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 9 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 16 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PSICOLOGO SOCIAL 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR — EM SUPERMERCADOS 17 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 1 R$ 3.400 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 3 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 10 COMISSÃO

VENDEDOR PRACISTA 31 R$ 1.412 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste