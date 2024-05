Mais de 2 milhões de brasileiros farão o CNU neste domingo

YR Yasmin Rajab

Kalil Veiga, de 20 anos, tem grandes expectativas para seu primeiro concurso público - (crédito: Arquivo pessoal)

Após meses de espera, chegou o dia do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Neste domingo, 2,1 milhões de brasileiros de 228 municípios do país farão a prova do certame. Os participantes vão concorrer às 6.640 vagas abertas, divididas entre 21 órgãos públicos da administração pública federal. A aplicação ocorrerá durante a manhã e a tarde. Ao todo, foram definidos 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas pelo Brasil. Para garantir a segurança, mais de 215 mil trabalhadores vão atuar durante o exame.

No Distrito Federal, 261 mil pessoas se candidataram. A capital do país ficou em terceiro lugar no ranking das unidades da Federação (UFs) com maior número de participantes. As provas serão aplicadas em 264 locais e 6.330 salas no DF. Para garantir o deslocamento dos participantes, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) ampliou o funcionamento do serviço no dia da prova. Com a mudança, as estações estarão abertas para embarque e desembarque das 6h às 20h. O horário normal aos domingos é das 7h às 19h.

Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovacão em Serviços Públicos (MGI), o CPNU oferta chances de níveis médio e superior, divididas em oito blocos, sendo eles: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Intermediário.

O certame é um novo modelo que consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados e no DF.

Rotina de estudos intensa

A estudante Nathalia Pains, de 24 anos, está estudando há meses para o Concurso Unificado por meio de uma plataforma. Apesar do bom desempenho, o nervosismo na véspera da prova ainda está presente. "Contudo, a mentoria que faço inclui suporte psicológico, o que é um grande diferencial na vida de um estudante, principalmente nessa reta final. Além disso, não ter que me preocupar com o planejamento diário dos estudos aliviou significativamente minha carga mental, permitindo que eu avançasse, em meses, o que eu não havia avançado em anos de preparação", conta.

Kalil Veiga, de 20 anos, é estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fará o Concurso Unificado hoje. Ele está concorrendo ao cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cargo de nível médio. O estudante conta que vem se preparando desde dezembro do ano passado, através de conteúdos on-line, e tem grandes expectativas para a prova, já que é sua primeira vez participando de um concurso público.

"Meus pais sempre me disseram para prestar um concurso público, mas sempre adiei. Quando o governo anunciou o CNPU, me animei, tanto pela quantidade de vagas como pela forma que será feito, parecido com o ENEM, que já estou acostumado. Considero que essa é uma grande oportunidade de aprender como funciona uma seleção pública e, possivelmente, me preparar para as próximas", diz.

Ele também acredita que será exaustivo fazer todas as etapas da prova no mesmo dia, destacando que a rotina é mais complicada para quem mora longe dos locais de aplicação: "A ideia de haver um intervalo entre as provas é admirável, mas pessoas que moram longe do local de aplicação, provavelmente, terão que arcar com o custo de almoçar na rua ou levar um lanche mais reforçado".

Ansiedade no dia da prova

Durante a prova do Concurso Unificado, é comum que os candidatos sintam sintomas de ansiedade e estresse. Apesar do desconforto, especialistas explicam que os sentimentos são normais e dão orientações para aliviá-los. A neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner orienta que o primeiro passo é normalizar a ansiedade. "Acredite, a ansiedade é normal. Todas as pessoas sentem, principalmente frente a um concurso público. A ansiedade é um sinal do organismo para que você fique em alerta, portanto, é uma reação biologicamente programada."

De acordo com a especialista, para aliviar os sintomas, que incluem sudorese, taquicardia e formigamento, é preciso controlar a respiração, inspirando pelo nariz, segurando o ar no diafragma e expirando pela boca. "A respiração consciente é um excelente regulador do nosso organismo. Nosso cérebro é extremamente plástico, portanto treinável", finaliza.