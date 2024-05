Relembre o primeiro concurso aplicado em Brasília

YR Yasmin Rajab

Matéria publicada no Correio Braziliense sobre o primeiro concurso de Brasília - (crédito: Acervo do Correio Braziliense/Cedoc)

Há 62 anos foi anunciada a realização do primeiro concurso público na capital federal. Em junho de 1961, o então presidente, João Goulart, solicitou o certame. O órgão escolhido para receber os funcionários deste primeiro concurso na capital foi a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) — os convocados seriam lotados no Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos (DTUI).

Conforme noticiado pelo Correio Braziliense na época, foi solicitada a publicação do edital no prazo de, no máximo, dez dias. "Tal providência advém da necessidade daquele departamento, tendo em vista as funções que o mesmo vem exercendo no campo das comunicações, e, sobretudo, visando a expansão dos seus serviços", dizia um trecho da matéria.

Em 3 de julho foi publicado o edital, destinado ao preenchimento de sete vagas para engenheiros de telecomunicações, um advogado, 30 auxiliares técnicos, 12 auxiliares de escritório, 18 auxiliares administrativos, sete assessores administrativos e cinco contadores.

As inscrições ficaram abertas por 15 dias, no período entre 10 a 25 de julho daquele ano. Para se candidatar, os interessados tiveram que se dirigir, pessoalmente, à comissão de concursos do DTUI, situado na Superquadra 408, em Brasília.

Em 18 de agosto de 1961, saiu o resultado final do primeiro concurso de Brasília. Ao todo, 379 interessados participaram da seleção. Desse número, apenas dez foram convocados, sendo apenas uma mulher. Confira os dados detalhados:

Primeiro concurso da magistratura no Distrito Federal

Segundo informações do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o órgão foi pioneiro em concursos da magistratura em Brasília. O certame foi realizado em 1961 e nomeou três pessoas ao cargo de juiz de direito substituto.

Os três foram carinhosamente apelidados de "Os Três Mosqueteiros", em referência à obra literária de Alexandre Dumas. O trio foi formado por Mário Dante Guerrera, Waldir Meuren e Jorge Duarte de Azevedo.

Além da aprovação, eles compartilhavam outras curiosidades em comum. Os três nasceram no Rio de Janeiro e se formaram na antiga Universidade do Brasil, hoje chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Concurso do TCDF

Em setembro de 1961, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) anunciou a necessidade de um concurso para preencher o quadro de vagas do órgão. Na época, foram abertas três oportunidades para auditor (conselheiro substituto), uma para procurador adjunto e 32 para auxiliares do Tribunal, em várias áreas.

No entanto, o certame ocorreu apenas um ano depois, em 1962. O então ministro Cyro dos Anjos foi quem organizou o concurso.









Resultado final do primeiro concurso de Brasília

Cargo Candidatos inscritos Candidatos aprovados

Assessor administrativo 106 2

Auxiliar administrativo 94 5

Auxiliar de escritório 167 3

Contador 12 0