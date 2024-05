Agências e empresas oferecem 362 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Itaú Unibanco

Emprego

O Itaú Unibanco anunciou a abertura de vagas para trabalho home office, oferecendo um salário inicial de R$ 3.416,00, além de diversos benefícios. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais de todo o Brasil que buscam novas oportunidades de carreira. Os interessados podem participar do processo seletivo seguindo as instruções disponíveis no site oficial do banco: shre.ink/8bvs . A modalidade de trabalho remoto permite maior flexibilidade e comodidade, sem a necessidade de deslocamento diário para o escritório. Os selecionados terão a oportunidade de integrar uma equipe dinâmica e inovadora, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do banco.

Ministério da Gestão Pública

200 vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu processo seletivo para contratar 200 especialistas. As inscrições têm taxa de R$ 60 e podem ser feitas até 20 de maio, no site: shre.ink/8M07. Os contratos terão duração de até quatro anos e o salário será de R$ 8.300,00. É necessário ter ensino superior para concorrer. As áreas contempladas são: análise de processos de negócios, ciência de dados, desenvolvimento de software, experiência do usuário (UX), gestão de projetos, infraestrutura de tecnologia da informação, segurança da informação e proteção de dados. O processo seletivo inclui prova objetiva, procedimento de heteroidentificação, perícia médica e prova de títulos, certificações e experiência profissional.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO GAMA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ARMAZENISTA 25 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCONISTA 1 R$ 1.412+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 2 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 6 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 6 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 2 R$ 450/QUINZENA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN ASA NORTE 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA ASA NORTE 12 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 18 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.412,35+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.494,97 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.483,05 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.908,05 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 12 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE PARTIDA 2 R$ 3.544,23 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 10 R$ 1.541 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 8 R$ 2.157,78 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

CUMIM 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 130

ESTOQUISTA 2 R$ 1.433,92 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 18 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 8 R$ 1.513 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 5 R$ 1.494,97 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 5 R$ 2.028,69 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 5 R$ 1.483,05 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 8 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS 3 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 2.405 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

MAÎTRE DE RESTAURANTE 2 R$ 4.121,55 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DIESEL 1 R$ 2.532 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.706,83 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 150

OPERADOR DE CAIXA 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PASTELEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.629 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste