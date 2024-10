Os desafios dos pequenos e médios EMPREENDEDORES Mais de 80 milhões de brasileiros têm suas vidas impactadas pelo universo do empreendedorismo, que contribui não só para a economia, mas também para a geração de empregos no país. Segundo pesquisa encomendada pelo Instituto Locomotiva e pelo Itaú Empresas, os desafios enfrentados por esses gestores incluem solidão e sobrecarga, além de falta de tempo para cuidar da saúde e ficar com a família. Por outro lado, a maioria dos PMEs se mostram empolgados com o negócio e têm planos de expandir no próximo ano, indicando que a resiliência e o empenho desses trabalhadores em prol de um propósito maior sobressaem quaisquer obstáculos. Páginas 2 a 4