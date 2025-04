10ª edição do ProLíder: formação de líderes com inscrições até 13/4

JC Júlia Christine

O ProLíder celebra uma década de existência neste ano, consolidando-se como um dos mais importantes programas de formação de lideranças do Brasil - (crédito: Divulgação)

O ProLíder tem como objetivo criar negócios de transformação. Nesta edição, o programa será híbrido, com 14 formações realizadas entre maio e dezembro de 2025. O objetivo é proporcionar vivências e colaborativas que estimulem o desenvolvimento de soluções para os desafios do país. A iniciativa é destinada a jovens entre 18 e 35 anos e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://l1nq.com/v5B2U.

Todo o processo seletivo envolve três etapas, incluindo a produção de um vídeodepoimento e entrevistas detalhadas para avaliar se o candidato possui os valores do programa. Além disso, a iniciativa oferece duas trilhas distintas: a Escola Four de Empreendedorismo e a Escola Four de Lideranças Públicas. A carga horária total do programa é de 420 horas, incluindo debates, elaboração de diagnósticos e desenvolvimento de soluções.

O destaque do programa é o módulo internacional. O custo integral dessa formação será financiado pela instituição, incluindo transporte, estadia e custos relacionados às atividades no exterior. Dividido em três fases, o módulo inclui uma preparação em São Paulo, a imersão internacional propriamente dita e, por fim, um debate pós-retorno também realizado no Brasil. Durante o ensino, os participantes terão acesso a aulas, workshops e palestras.

Outro aspecto relevante é o suporte oferecido pelo Instituto Four aos jovens que enfrentam desafios financeiros. Além do apoio integral do módulo internacional, o programa prevê auxílio-transporte intermunicipal até São Paulo durante as formações presenciais. Ao final, os participantes que cumprirem as atividades receberão um certificado e, tendo cumprido os requisitos estabelecidos, poderão participar de uma seleção para integrar a Comunidade de Fellows do Instituto Four.

Confira o edital.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá