Formação médica: novo exame nacional é eficiente? Lançado em abril, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) será obrigatório para todos os concluintes de medicina a partir deste ano. O Conselho Federal de Medicina (CRM) apoia a medida, mas afirma que ela não impede a atuação de médicos mal formados, defendendo a criação de um exame de proficiência. O Ministério da Educação (MEC), porém, é contra a prova de suficiência médica. Especialistas, universidades e estudantes analisam os efeitos do Enamed na qualidade do ensino e no acesso à residência médica no país.