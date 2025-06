5 dicas atualizadas para começar uma carreira em compliance

Prepare-se! Estude e conquiste credenciais técnicas: há muita sopções de cursos no mercado. Algumas dicas de cursos gratuitos podem ser encontradas num artigo que publiquei no Linkedin1. Acompanhe webinars, podcasts e perfis especializados nas redes sociais, vá em eventos, leia artigos em páginas e blogs especializados. Participe de grupos no whatsapp. Busque certificações e mantenha o currículo atualizado, inclusive, com as temáticas do momento: combate ao assédio, NR-01, ISO37.001, empresa Pró-Ética, CVM193, etc. E atente-se para a relevância cada vez maior da análise de dados e conhecimento de uso aplicado de IA.