O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP), abriu inscrições para as vagas remanescentes da turma 2026 do MBA em Ciências de dados. . Interessados podem se inscrever até 18 de janeiro e garantir uma formação de excelência em uma área estratégica e em alta demanda. Faça sua inscrição no site https://uspdigital.usp.br/. O MBA é voltado a profissionais de diferentes áreas que desejam aprofundar sua formação em ciências de dados, combinando fundamentação teórica sólida, ministrada por corpo docente 100% USP, com uma abordagem prática orientada à solução de problemas reais do mercado. O início das aulas está previsto para 24 de janeiro de 2026, em formato totalmente on-line. O MBA em Ciências de dados é oferecido integralmente a distância, por meio de uma plataforma exclusiva. A carga horária total é de 460 horas, sendo 440 horas obrigatórias e 20 horas optativas. Cada disciplina tem duração de nove semanas. Aos sábados, os alunos recebem o conteúdo semanal, que inclui videoaulas, slides, materiais complementares, exercícios e avaliação. De segunda a quinta-feira, das 20h às 21h30, são realizados plantões de dúvidas on-line com a equipe de apoio, além de fóruns semanais para interação e esclarecimento de questões. Eventualmente, são oferecidas tutorias extras aos sábados, voltadas a temas avançados. Desde o início do curso, os estudantes desenvolvem o Projeto Final, que corresponde ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Após cerca de dois meses de aulas regulares, há um intervalo de 15 dias dedicado à disciplina de metodologia de projetos, período no qual os alunos podem trabalhar com um problema real de sua organização. Nesse mesmo momento, é oferecida a disciplina de Gestão de Projetos em Ciência de Dados.

O Ministério da Cultura, em parceria com a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural (Escult), abriu inscrições para o curso gratuito de animação digital. O conteúdo é disponibilizado digitalmente e fica disponível para acesso dos estudantes a qualquer momento, com 60 horas de duração e objetivo de preparar estudantes e profissionais da área da cultura para atuar no mercado audiovisual e digital. Para realizar o programa, os estudantes devem ter o ensino fundamental completo. O curso foi disponibilizado dia 8 de outubro e se encerra dia 8 de fevereiro, as inscrições ainda seguem disponíveis até o dia 8 de janeiro por meio do site: https://escult.cultura.gov.br/enrol/index.php?id=11.

A Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) abre edital para preenchimento de 17 vagas no Programa de Residência Médica em 2026. O processo seletivo será realizado em fase única por meio de uma prova objetiva. A taxa de inscrição custa R$ 500,00 para uma especialidade, R$ 400,00 por opção para duas e R$ 300,00 por opção para três ou mais, sendo isentos os candidatos do Cadastro Único ou com renda familiar de até três salários mínimos (ou individual de até dois). Caso a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) aprove mais vagas durante o processo, elas poderão ser preenchidas pelos candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação. As inscrições ocorrem até as 17h de 19 de janeiro pelo site: www.institutoverbena.ufg.br.

