Oportunidades — 18/10

Correio Braziliense

Senac-DF

Vagas de emprego

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu processo seletivo para cargos de níveis médio e superior — analista de suporte à gestão jr. (treinamento e desenvolvimento / recrutamento e seleção), cabeleireiro e atendente de lanchonete —, com remunerações que variam de R$ 2.183,74 a R$ 5.908,42 para uma jornada de 40 horas semanais. Exige-se escolaridade correspondente ao cargo e experiência mínima de seis meses, oferecendo-se um pacote completo de benefícios que abrange assistências médica e transporte, auxílios variados e credenciamento no Serviço Social do Comércio (Sesc). As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente online até o dia 20 de outubro por meio do site bit.ly/4zARXy2.



SUS-SP

Residência médica

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) abriu seleção para 1.385 vagas de residência médica em 61 instituições, com ingresso em 2027. Organizado pela Fundação Vunesp, o processo terá prova objetiva como única etapa. A taxa de inscrição é de R$ 120, com pedidos de isenção ou redução previstos para 20 e 21 de outubro. Os candidatos devem comprovar a conclusão da graduação e dos pré-requisitos exigidos até 28 de fevereiro de 2027. As inscrições devem ser feitas pelo site bit.ly/4yhrFQc.

Governo do Estado de Goiás

Residência Médica

O Governo do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Verbena/UFG, abriu processo seletivo com 319 vagas para programas de Residência Médica (219) e Multiprofissional (100) com início em março de 2027, oferecendo bolsa mensal de R$ 4.106,09. As oportunidades abrangem diversas especialidades médicas e áreas da saúde, com cotas reservadas e etapas de seleção que incluem prova objetiva em novembro e dezembro de 2026, além de análise curricular para a área médica. As inscrições para ambas as seleções podem ser feitas até 3 de novembro por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG bit.ly/4evA6A9.





