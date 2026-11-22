JP João Pedro de Lara Resende

. - (crédito: Maurenilson)

Os fiscais do Sistema Cofeci-Creci fizeram 520.491 diligências em 2025, segundo a Diretoria Nacional de Fiscalização (Dinaf ) do Cofeci. Pela conta do diretor, Diego Henrique Gama, é uma a cada 61 segundos. Ele considera o número conservador, porque o relatório foi fechado antes de todos os conselhos regionais enviarem os dados. A maior parte das visitas gera autos de constatação (390.743 no ano), que registram o que o fiscal encontrou e podem resultar em orientação, notificação ou auto de infração. O relatório, com dados de 25 conselhos regionais, contabiliza, ainda, 53.010 notificações, 53.488 autos de infração e 10.793 denúncias instauradas, com 4.336 arquivadas. “Nosso objetivo não é punitivista”, afirma Gama.

Em 23.250 situações, os fiscais constataram exercício ilegal da profissão, quando alguém sem inscrição no conselho faz intermediação imobiliária e se apresenta como corretor. Segundo Gama, o conselho reúne as provas e envia o caso ao Ministério Público, que trata a conduta como contravenção penal, prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Pela Lei 6.530/1978, só quem tem inscrição no conselho pode intermediar a compra, a venda, a permuta e a locação de imóveis.

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O corretor inscrito que facilita a atuação de quem não tem registro também é autuado, mas há casos, diz Gama, em que o agente ilegal age sozinho. As penas costumam ser leves, como cesta básica ou serviço comunitário, de acordo com o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva. No DF, o Creci-DF lavrou 760 autos de infração por exercício ilegal entre 1º de janeiro de 2025 e 3 de novembro de 2026.

Na Turma Julgadora do Creci-DF, o corretor Alexandre Langer acompanha processos como o de uma senhora que deu sinal na compra de um imóvel em Santa Maria. O corretor que intermediou o negócio assinou o contrato sem ter poderes para isso, e o imóvel acabou sendo vendido a outra pessoa. Ela entrou na Justiça e, segundo Langer, ainda não recebeu o dinheiro de volta. No conselho, o corretor teve a inscrição cancelada e recorreu ao Cofeci. A turma também julga dezenas de casos de retenção de valores, a maioria de aluguéis, diz ele.

O cliente, afirma Langer, está mais informado, mas “não sabe nos contratar”. As primeiras perguntas de quem quer vender costumam ser se o corretor anuncia o imóvel e quanto cobra, perguntas “muito superficiais, muito frágeis”, na avaliação dele.

Para se proteger, Teodoro re comenda ligar para o conselho regional e confirmar se o corretor está em dia e se há reclamações. O conselho informa se houve queixas, sem detalhá-las. Para ele, anúncio sem o número do Creci é motivo de desconfiança.

A corretora Alinni Santos, da imobiliária Kza, recomenda a quem encontra um profissional pelas redes sociais desconfiar de ofertas boas demais, consultar avaliações da imobiliária na internet, verificar o registro no Creci e buscar referências. “Aqui em Brasília, por exemplo, temos porteiros que trabalham há 20, 30 anos nos mesmos prédios”, diz. “Eles sabem quem trabalha com seriedade, quem cumpre o que promete, quem respeita os moradores.”

A segurança também vale para quem vende. Antes das gravações, a equipe de Alinni retira fotografias de família, documentos e objetos que identifiquem os moradores, e os anúncios informam a quadra, não o endereço completo. “Eu sempre digo que existe uma diferença enorme entre mostrar uma casa e expor a vida de quem mora nela”, resume.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá