Secretaria de Educação do DF publica convocação de 955 profissionais

Nesta segunda-feita (28/9), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SE-DF) anunciou a convocação para 955 profissionais da rede pública aprovados em curso feito em 2016. São 735 profissionais de assistência à educação, 185 professores e 35 analistas. A pasta informou que entre os 821 docentes efetivos convocados este ano, 185 não se apresentaram. As nomeações destes que não tomaram posse serão tornadas sem efeito para que outros possam ocupar os cargos.

De acordo com a secretaria, o ato de nomeação será enviado para análise da Secretaria de Economia nesta terça (29/9), contudo o governo não deu previsão de data para publicação da medida.

As vagas convocadas são para preencher vacâncias. Elas já existem, mas não estão preenchidas por motivos como aposentadorias de servidores. Portanto, os aprovados no concurso poderão ser nomeados durante as restrições e regras sanitárias impostas pela pandemia.

Durante live nas redes sociais, o secretário Leandro Cruz fez o anúncio das convocações, e também afirmou que até fim do ano que vem a pasta abrirá um novo concurso para educadores. A transmissão também contou com a participação do secretário executivo, Fábio Sousa, e o subsecretário de Gestão de Pessoas (Sugep), Idalmo Santos.





Temporários



O secretário Leandro Cruz informou também que o processo seletivo para professores temporários deve ocorrer em janeiro. Para este certame, não há número certo de vagas. Os aprovados passam a fazer parte de um banco e são chamados para substituições temporárias. Estes podem ser de apenas um período de aula, como para turnos mais longos, como licença-maternidade e afastamento para estudos.

Carreira Assistência



Ademais, nesta terça-feira (29/9), será enviada à Secretaria de Economia a solicitação para a nomeação de 770 servidores da carreira assistência à educação, também aprovados no concurso público de 2016.

São 35 vagas para nível superior, incluindo 24 psicólogos. As demais são para aprovados de nível médio: 97 monitores, 553 apoios administrativos e 85 secretários escolares.