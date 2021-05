Comerciantes da UnB pedem ajuda para continuar com suas vendas

AL Ana Luisa Araujo

Comerciante Chiquinho é bastante conhecido entre os alunos da UnB - (crédito: Gustavo Moreno/ CB/ D.A Press)

Algumas universidades particulares começaram a retomar as atividades recentemente. Mas, as federais ainda têm um futuro incerto quanto ao assunto. Comerciantes que dependiam da movimentação das instituições estão prejudicados com os locais fechados há mais de um ano, esse é o caso de Artur e Chiquinho da Universidade de Brasília.



Na Copiadora do DCE, que pertence ao seu Artur, as impressões e cópias custam R$ 0,15, e quanto mais impressões, maior o desconto, o local está funcionando, apesar de a instituição está fechada para aulas e a entrada é pelo ICC Norte.



Vale-livro



O livreiro Chiquinho está ofertando um vale-livro que funciona da seguinte maneira: você transfere um valor para a conta do comerciante e envia o comprovante para a filha dele, (Bruna Telefone: 98662-2701). Assim que as coisas voltarem ao normal, você pode resgatar o livro ou livros.



A confiança sempre foi a base do negócio do Chiquinho e é necessário reforçá-la nesse momento de dificuldade, no qual ele se encontra sem saída em razão da pandemia.