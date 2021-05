"Gil do vigor" anuncia que vai fazer PhD na Universidade da Califórnia

E EuEstudante

(crédito: Reprodução/ Instagram)

O participante do reality show Big Brother Brasil 21 da Rede Globo Gilberto Nogueira confirmou ao portal hugogloss.com, nesta sexta-feira (7/5), que fará o pós-dotourado (PhD) em economia na University of California, Davis (Universidade da Califórnia).

Na quinta-feira (6/5), o professor da Univertity of British Columbia e economista, Claudio Ferraz, havia publicado em seu perfil no Twitter a decisão do ex-BBB. O anuncio foi após uma conversa com Gilberto em que ele queria saber quais seriam os planos de Gil com o fim do Big Brother Brasil.

Reunião importante da semana com o agora famoso @gilnogueiraofc me contando que vai fazer seu PhD em @UCDavisEcon sim, que quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e que quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança #Orgulhodeprofessor pic.twitter.com/ZY2osIcbj2 — Claudio Ferraz (@claudferraz) May 6, 2021

Gilberto é formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também faz o doutorado desde 2019. Durante o confinamento, foi anunciado que ele havia sido aprovado para fazer o seu PhD na UC Davis, na Califórnia, e na University of Texas (Universidade do Texas).

Big Brother Brasil



Gilberto foi o quarto colocado na edição de 2021 do programa da Rede Globo. Além do carisma e bordões como “Tchaki Tchaki”, ele conquistou o carinho do público com o apelido de “Gil do Vigor” e, atualmente, acumula mais de 12 milhões de seguidores em seu Instagram. Ele foi eliminado no último paredão da edição, enfrentando a campeã Juliette Freire e a vice Camilla de Lucas, com 50,87% dos votos.



