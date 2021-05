Edital de repescagem da OAB foi publicado nesta quinta-feira

E EuEstudante

Valor da prova é de R$ 130 - (crédito: Reprodução/Site do Blog do Exame da Ordem)

Candidatos da 2ª fase do XXXI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já podem acessar o edital de repescagem. As inscrições irão das 14h do dia 27 de maio às 17h do dia 03 de junho.

A repescagem é para aqueles que passaram na 1ª fase do exame e reprovaram a 2ª, ou para aqueles que faltaram a 2ª fase e conseguiram, por meio de requerimento, realizar a repescagem. O examinando deverá efetuar o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 130.

Os ausentes na 2ª fase do XXXI Exame de Ordem, assim como os reprovados, poderão trocar de local de prova e de disciplina também.