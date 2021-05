Aulas presenciais começarão em agosto, segundo Ibaneis

AL Ana Luisa Araujo

5 mil doses serão aplicadas nos profissionais de educação ao longo da semana que vem - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta quinta feira (20), o governador Ibaneis Rocha afirmou que as aulas irão retornar em agosto. O anúncio foi dado em uma cerimônia que nomeou os aprovados em um concurso da Secretaria de Educação.



O plano do governador é fazer com que os profissionais da área voltem a trabalhar vacinados, por isso priorizou que a categoria fosse imunizada em concomitância àqueles que têm comorbidades. A vacinação dos professores teve início nesta sexta-feira (21).



Mil e dez doses serão aplicadas ao longo do dia, no entanto, a partir de segunda-feira serão usadas as restantes das cinco mil previstas. O primeiro público a ser vacinado foram os profissionais que atuam em creches, quem definiu o plano de vacinação foi a Secretaria de Educação, segundo a pasta, neste nível, há um contingente de nove mil pessoas.



Para a diretora do Sindicato dos Professores no Distrito Federal Rosilene Corrêa, o início da vacinação dos profissionais da Educação do DF é um respiro em meio ao caos que assola o Brasil inteiro.



Segundo Rosilene é necessário alertar que o caminho para o controle da pandemia só se dará com pelo menos 70% da população imunizada. “É por isso que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, a luta do Sinpro-DF é sim por vacina para a educação voltar, mas é também por vacina para todas e todos já. Para uma doença que não tem nenhum tipo de tratamento precoce, não há outra saída além da imunização de toda a sociedade”.