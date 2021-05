Secretaria de Educação do DF divulga plano de vacinação para professores

AL Ana Luisa Araujo

A imunização já está sendo feita por meio de convocação e continuará assim - (crédito: Álvaro Henrique/SEEDF/Reprodução)

Com início na última sexta-feira (21), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou nesta terça-feira (25), como ocorrerá o restante do Plano de Vacinação para os profissionais de Educação. A imunização se dará por etapas: educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino superior.

A vacinação está sendo feita na Unidade Básica número do Guará e, segundo a SEEDF, continuará sendo cumprida “diariamente até que todos os profissionais da rede pública de ensino e os professores das escolas privadas estejam imunizados contra a covid-19”.

Devido ao trabalho presencial, desde o início da pandemia, os gestores de escolas públicas terão prioridade e serão vacinados na primeira etapa do plano.



Como se sabe, a quantidade de doses é limitada e é desconhecido o número que o Ministério da Saúde irá ceder ao Governo do Distrito Federal, e a partir desse total, quanto irá para os professores. Por isso, a vacinação se dará por unidade escolar, obedecida a ordem crescente de idade do estudante, levando-se em consideração a vulnerabilidade social da área em que a escola funciona e o número de alunos que ali estudam.

Convocação: fique atento

A imunização já está sendo feita por meio de convocação e continuará assim. As listas com os nomes podem ser conferidas no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

A Creche Grãozinho de Ouro não ficou sabendo sobre a convocação e perdeu o prazo. Para que isso não ocorra, a escola precisa ficar atenta ao prazo de envio da lista com os nomes dos profissionais a serem vacinados.

A partir daí, a SEEDF enviará os nomes para a Unidade Básica de Saúde e depois avisará a escola o dia em que os profissionais irão ser vacinados.