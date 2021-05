Ministério da Saúde determina início da vacinação de profissionais da Educação

AL Ana Luisa Araujo

A antecipação da vacinação deste grupo diz respeito aos importantes impactos sociais ocasionados pela pandemia na educação infantil - (crédito: Pexels/Reprodução)

O Ministério da Saúde declarou nesta sexta-feira (28), por meio de uma nota técnica, que os professores devem começar a ser vacinados. Reunião para definir parâmetros da campanha aconteceu nesta última quinta-feira (27) e levou em consideração o avanço da imunização dos grupos de maior risco para formas graves da covid-19 (idosos e pessoas com comorbidades). O Distrito Federal, bem como outras unidades federativas, já haviam iniciado a vacinação da categoria.

Segundo a pasta, a justificativa para a antecipação da vacinação deste grupo diz respeito aos importantes impactos sociais ocasionados pela pandemia na educação infantil e, por isso, há a necessidade da às aulas presenciais.

“Estes impactos seguramente estão sendo mais importantes justamente nos grupos sociais menos favorecidos e que tem por exemplo dificuldade ou mesmo inviabilidade para uma adesão ao ensino a distância”, declara o ministério por meio da nota.

As creches e escolas contribuem não apenas para a educação, de acordo com o texto. A segurança alimentar das crianças está em risco e as instituições também têm outras atribuições sociais importantes.

“O ambiente escolar traz, no entanto, elevado risco de exposição a vírus respiratórios aos trabalhadores da educação tendo em vista que crianças são habitualmente peças chaves na transmissão destes vírus, o que justifica a vacinação deste grupo de trabalhadores”.

O ministério ainda informou que após finalizar a vacinação dos grupos que estão agora aguardando (pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade e trabalhadores da educação) será dado seguimento à vacinação dos demais trabalhadores dos serviços essenciais. Entretanto, de maneira concomitante será iniciada a vacinação da população geral (18 a 59 anos), por faixa etária em ordem decrescente.