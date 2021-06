Governo japonês oferece bolsas de estudo para brasileiros

E EuEstudante

Inscrições vão até o dia 25 de junho - (crédito: Fabíola Góis/Especial para o Correio)

A Embaixada do Japão em Brasília recebe, até 25 de junho, inscrições para os programas de bolsas de estudos de 2022 do Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia do país (MEXT). Promovidas anualmente pelo governo japonês, as bolsas MEXT são uma oportunidade de prestígio concedida a estrangeiros que desejam continuar seus estudos e se aprimorar profissionalmente em uma instituição de ensino do Japão.



As bolsas de Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante são divididas de acordo com a área de estudo escolhida e têm duração de cinco, quatro e três anos, respectivamente. Os bolsistas selecionados receberão auxílio integral, na forma do pagamento de passagem aérea, isenção de taxas escolares e ajuda de custo mensal para despesas.



As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (1º), e vão até o dia 25 de junho. Para concorrer, é necessário ter no máximo 24 anos de idade, além de conhecimento avançado da língua inglesa ou japonesa. Serão aceitas inscrições de alunos com ensino médio completo ou previsão de formatura até março de 2022.



No processo seletivo terá avaliação documental, prova escrita e fase de entrevistas, para os candidatos aprovados nas primeiras etapas. Caso as condições de contágio da pandemia de Covid-19 impeçam a realização de provas presenciais em segurança, esta fase poderá sofrer alterações.

Para mais informações consulte o site da Embaixada do Japão.