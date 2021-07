IESB publica nota de pesar sobre falecimento de João Claúdio Todorov

E EuEstudante

(crédito: Instagram/Reprodução)

Centro Universitário IESB publicou, nesta quarta-feira (7), nota de falecimento do professor e pesquisador doutor João Claúdio Todorov, ex-reitor da Universidade de Brasília. Ele era um dos responsáveis pela introdução da Análise do Comportamento no Brasil, criador e primeiro coordenador do curso de Psicologia do IESB.

Confira nota na íntegra:

Sua importância para a Educação Brasileira será sentida e seu legado no ensino superior é reconhecido por todos que acreditam na força transformadora da Educação.

Inovador e marcado pela característica de compromisso com o bem social, Dr. Todorov foi o responsável pela criação do curso de Psicologia do Centro Universitário IESB, no qual foi coordenador de 2004 a 2010. Em 2015, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pelo IESB, devido ao seu excelente trabalho desenvolvido no curso de Psicologia do Centro Universitário, pela importante atuação como educador e pesquisador na área de análise comportamental e pelo empenho na busca do entendimento entre os povos.

Em nota de pesar, os mantenedores do Centro Universitário IESB, professora Dra Eda Machado, professora Liliane Barbosa e professor Edson Machado de Sousa, e o reitor, o professor Dr. Luiz Cláudio Costa, prestam homenagem ao grande pesquisador e destacam o legado do emérito.

O velório do professor João Claudio Todorov será realizado nesta quinta-feira (8), das 13h às 15h, na Capela 06 do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.