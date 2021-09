Greta Thunberg participa de sessão no Senado sobre mudanças climáticas

E EuEstudante

Os resultados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foram discutidos, nesta sexta-feira (10), no Senado Federal. Mudanças profundas haverão de ser feitas, segundo os painelistas, caso a sociedade queira conter o aquecimento global.

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Jaques Wagner (PT-BA), chama a atenção para o problema que não é mais de esquerda ou direita, segundo ele. "É uma sirene tocando nas nossas mentes, não para que nós paremos de produzir, de crescer e de nos desenvolvermos, mas para que nós entendamos que é preciso mudar a forma como nos relacionamos com o planeta Terra", diz.

Fiona Clouder, embaixadora da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, afirmou na sessão que a mensagem é de urgência no agir. As mudanças climáticas, de acordo com ela, estão acontecendo com impactos devastadores em todo o mundo e também no Brasil.



Greta Thunberg, ativista ambiental sueca, diz que é "vergonhoso o que os líderes do Brasil estão fazendo hoje". Ela ainda cita como vergonhoso o que está sendo feito com os povos indígenas e com a natureza.



"O Brasil, claro, não começou esta crise, mas, sim, acrescentou muito combustível a esse incêndio. O que os líderes do mundo falharam não tem desculpa, o Brasil não tem desculpa para não assumir sua responsabilidade. A Amazônia, pulmão do mundo, agora está no limite, e vemos que está emitindo mais carbono do que consumindo por conta do desmatamento e das queimadas. E isso está acontecendo enquanto nós assistimos. E isso está diretamente sendo alimentado, esse movimento, pelo seu governo, e o mundo não pode arcar com o custo de perder a Amazônia. Nós precisamos alcançar essas metas do Acordo de Paris", alerta a jovem.

