Inep divulga resultados da primeira etapa do Revalida 2021

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag..ncia Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta (27) os gabaritos das provas objetivas e resultados provisórios das provas discursivas da primeira etapa do Revalida 2021. O resultado final da prova discursiva será divulgado somente em 19/11. Os participantes podem conferir o resultado no portal do Inep.

O programa Revalida tem objetivo de financiar a revalidação de diplomas de graduação em medicina que foram expedidos no exterior. O exame avalia as habilidades, competências e conhecimentos precisos para o exercício da profissão no Brasil de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa tem duas etapas, a teórica e a prática, que abordam as áreas clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e saúde coletiva.

Os participantes que desejarem apresentar recurso referente ao resultado provisório da prova discursiva, terão até 1º de novembro, por meio do Sistema Revalida. Os argumentos devem ser baseados apenas para os padrões de respostas, a banca examinadora irá analisar todos as solicitações e o resultado deve sair também no dia 19/11.

O participante será considerado aprovado na primeira etapa do exame se tiver alcançado o mínimo de 90 pontos, de um total de 150. Só serão aprovados para a prova de habilidades, a segunda etapa, os participantes aprovados na primeira.