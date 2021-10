Alunos da UnB abrem exposição sobre comunicação, cuidado e tecnologia

EE Eu Estudante

(crédito: ERROR Exposição Virtual)



Alunos do curso de Comunicação Organizacional da Faculdade de Comunicação da UnB (FAC/UnB), apresentarão nesta quinta (28) uma exposição virtual apresentando um mix de colagens e textos críticos sobre as influências da tecnologia nos comportamentos individuais e sociais contemporâneos. O lançamento da Exposição Virtual ERROR será às 19 horas, no link https://errorhttp.wixsite.com/error.

O evento evidencia o 2° lugar do Brasil no ranking de países mais viciados em

internet do mundo, apontado pelo relatório Digital 2019. Segundo o estudo,

realizado pela Hootsuite, em parceria com a We Are Social, os brasileiros passam,

em média, mais de um quarto da vida on-line. As obras consideram o contexto da Cibercultura, com elementos surrealistas e vaporwave.

Os textos relacionam a vida humana com os erros de servidor HTTP e

trazem reflexões sobre os conceitos de servidão digital voluntária, economia da

atenção, cibervício e captologia.O projeto foi inspirado durante as aulas de Assessoria e Consultoria em Comunicação, ministradas pelas professoras Fabíola Calazans, Liziane Guazina e Tatiana Lionço. O grupo de futuros comunicólogos inclui os estudantes Lucas Modesto, Marina Rodrigues, Mila Guimarães, Vitor Gabriel, Victor Siqueira e Tamara

Tavares.

Não perca

Exposição ERROR, disponível em plataforma de realidade virtual.

Data; 28/10/2021

Horário: ÀS 19 horas