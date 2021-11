Itaú Unibanco celebra Dia do Design com talks e workshops gratuitos

EE Eu Estudante

(crédito: Instagram itaudesignteam)

A instituição Itaú Unibanco promove a Semana do Design Itaú'21. O evento on-line e gratuito reúne líderes, gestores de experiência e empreendedores criativos de diferentes áreas em mesas redondas e workshops para abordar tendências do mercado criativo. O primeiro dia da Semana do Design é nesta sexta-feira (5), às 10h, as inscrições ainda podem ser feitas no link https://live.popcast.com.br/semanadodesignitau21/.

O evento é voltado para profissionais, estudantes e interessados na área, a programação será entre os dias 5, 10, 11 e 12 deste mês. Esta já é a terceira edição da iniciativa e traz a temática "Conexões entre o eu, o outro e o mundo". A ideia é apresentar as evoluções e aprendizados do mercado em 2021 a partir de diferentes perspectivas. Os encontros também contarão com a presença de de profissionais de marcas como Natura, Magalu, Amazon Web Services (AWS) e Twitter.

As conversas serão divididas em três painéis principais: Design em Conexão com o eu — olhar para quem faz design; Design em conexão com o outro — olhar para o humano e comportamento; e Design em Conexão com o Mundo — Olhar para a sociedade e o impacto do design através do tempo. Entre os cases que serão apresentados estão o app Iti e o app Itaú, além das masterclasses sobre Leis da psicologia aplicadas a UX e Processos de investigação para produtos digitais, entre outras apresentações.

SERVIÇO

Semana do Design Itaú’21

Data: 5, 10, 11 e 12 de novembro.

Gratuito, on-line e ao vivo. Para participar se inscreva aqui

PROGRAMAÇÃO

10h_ abertura (design em conexão)

Alexander Guazzelli, Superintendente de CX | Itaú Unibanco

Clayton Caetano, Superintendente de Design | Itaú Unibanco

Eduardo Maia, Superintendente de CX |

11h00_design em conexão com o eu (olhar para quem faz design)

Stéphane Méheux , CX & Design Director | Workally

Koji Pereira , Product Design Manager | Twitter

Márcio Leite , Head de Learning Design | Echos - Innovation Lab

15h00_ design em conexão com o outro (olhar para o comportamento humano)

Clarissa Biolchini , Service Designer | Archipelago - Consultoria de inovação & estratégia criativa

Robson Santos , Gerente de P&D | Magalu

Julia Haiad , Designer | DASA

16h00_ design em conexão com o mundo (olhar para sociedade e seu impacto)

Renato Winning, Global Head of Branding & Creative Direction | Natura

Clara Bidorini, Startup BD Manager | Amazon Web Service (AWS)

Erico Fileno, Designer | Service Design Network