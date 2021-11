Febran realiza concurso de educação financeira com prêmios de R$20 mil

EE Eu Estudante

(crédito: foto ilustrativa)

A Semana Nacional de Educação Financeira, iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (Febef), começou na segunda-feira (8), junto com o concurso cultural Quem Sonha Poupa, realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Serão escolhidos 10 ganhadores, dois por região do país. Cada um receberá uma bolsa de estudos no exterior no valor de R$ 20 mil. Para quem deseja participar, as inscrições ainda podem ser feitas até o dia 14/11, o último dia do evento, no link https://quemsonhapoupa.com.br/#participe.

A iniciativa é voltada a jovens entre 18 e 28 anos e tem como objetivo estimular o conhecimento, a reflexão e a conscientização sobre a importância de criar, desde cedo, o hábito de poupar. O diretor de cidadania financeira do Febraban, Amaury Oliva, explica que quanto mais cedo uma pessoa aprende a guardar dinheiro, menos esforço terá de fazer no futuro para realizar projetos de vida e conquistar independência financeira.“Por isso a ação Quem Sonha Poupa tem como foco jovens que estão iniciando suas carreiras profissionais e começam a receber seus primeiros salários", afirma.

Essa é a terceira edição do concurso, em 2020, a ação movimentou mais de 38 milhões de pessoas por meio do site, redes sociais e YouTube. Foram registrados 262 mil visitantes para acessar os conteúdos educativos disponibilizados. Para poder realizar o cadastro da inscrição no site Quem Sonha Poupa, é necessário, primeiro, realizar cadastro no site https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/, descobrir o índice financeiro e informá-lo na hora da inscrição.

Nesta primeira etapa, o participante deverá responder a um quiz com 20 questões com o tema Poupança no Cotidiano. O questionário tem como objetivo medir o nível de conhecimento do participante e estimular o aprendizado sobre o tema. O resultado será divulgado no dia 16/11 e serão selecionados 50 participantes para a próxima fase. Os escolhidos para a segunda etapa terão até o dia 28/11 para enviar um vídeo de até dois minutos com um depoimento pessoal.

Etapas



Estudo: Serão disponibilizados no hotsite do Concurso Cultural Quem Sonha Poupa vídeos, e-book, artigos e outros materiais com conteúdo de educação financeira para estudo. O jovem é incentivado a buscar informações complementares em outras fontes seguras (Banco Central, CVM, Anbima, B3, Susep e outros órgãos), além da mídia especializada.

Quiz: O jovem inscreve-se no hotsite, estuda e reponde a um questionário que busca avaliar seu conhecimento e estimular o aprendizado sobre o tema. Os 50 mais bem colocados, sendo 10 por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), conforme as regras do Regulamento, serão classificados para a etapa seguinte.

Vídeo: Os 50 selecionados enviam um vídeo inédito de 2 minutos com um depoimento pessoal. Os vídeos serão avaliados por integrantes da Comissão de Cidadania Financeira e pela Comissão Organizadora.

Premiação

As bolsas de estudo dão direito à realização de um curso de língua inglesa semi-intensivo, com quatro semanas de duração, realizado em instituição de ensino no exterior, de comum acordo entre o participante ganhador e a Febrafan, observado o valor previsto da premiação.

O valor de cada bolsa engloba gastos relacionados à viagem e ao curso de língua inglesa, incluindo o pagamento da matrícula e do curso de inglês na instituição de ensino onde o curso será realizado; passagens aéreas de ida ao exterior e de volta ao Brasil; hospedagem em casa de família no período de realização do curso, com café da manhã e jantar inclusos oferecidos pela família; e seguro-viagem.