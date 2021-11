Jovem trabalhou como pedreira para pagar a faculdade

EE Eu Estudantes

(crédito: Arquivo pessoal/ Instagram)

O caso aconteceu no em San Estanislao, no norte do Paraguai, a jovem Magalí Giménez, 24 anos, teve que trabalhar como pedreira para pagar as mensalidades da faculdade de Direito. Magalí conseguiu se graduar no início deste mês. Devido a origem humilde de sua família, não podia arcar com os gastos dos estudos na facudade, por isso teve que trabalhar em obras de construção para poder pagar as despesas acadêmicos.



Foram seis anos de estudos e trabalho até obter o diploma. A recém-graduada usou as redes sociais para contar essa história, que viralizou. No post, Magalí diz que “há seis anos isso parecia algo inalcançável. Muita gente, inclusive, chegou a me dizer que eu não ia conseguir. Apesar disso, como muitos jovens, decidi não me render e ser perseverante”, escreveu em sua conta do Instagram. O texto continuou com Magalí dizendo que “sempre me lembro daquele dia em que tivemos que pagar a primeira parcela da minha matrícula e não sabíamos como iríamos conseguir pagar essa conta”, revela.

Magalí Giménez também usa as redes sociais para lutar pelos direitos sociais, das mulheres e adolescentes. Ela é membro de pelo menos três instituições ativistas do Paraguai. (foto: Arquivo pessoal @magali.oficialpy)

Em fevereiro deste ano, Magalí Giménez também foi destaque na mídia paraguaia por uma foto, estudando para o último exame da faculdade, em um local construído improvisado pelo seu pai, que também é pedreiro. Na foto, desta vez postada no Facebook, a jovem disse que era “um dia chuvoso. Seis anos de luta, demonstrando que não existe obstáculo para quem sonha e persiste. Hoje, quero mostrar o meu lugar (o único lugar da minha casa onde tinha sinal) (meu pai fez essa casinha para eu não me molhar enquanto chovia). E diante desse agradecimento, obrigada ao maior por me permitir chegar a minha meta. Obrigada, meu Deus, por tanto”, agradeceu.

Magalí Giménez também usa as redes sociais para lutar pelos direitos sociais, das mulheres e adolescentes. Ela é membro de pelo menos três instituições ativistas do Paraguai.

