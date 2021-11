Prazo para pagar a taxa de inscrição do Revalida vai até quarta (1º

EE Eu Estudante

(crédito: Inep)

O prazo para pagar a taxa de inscrição da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 vai até a próxima quarta-feira (1º). O boleto deve ser gerado pelo sistema do exame e pago em qualquer agência bancária, dos Correios ou em casa lotérica. A inscrição só será confirmada depois do pagamento desta taxa, no valor de R$ 3.330.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas de habilidades clínicas nos dias 18 e 19/12. A prova consta de 10 etapas, que serão feitas em dois dias de exame, onde os médicos devem realizar atividades específicas das áreas determinadas. O candidato que for aprovado nesta segunda etapa poderá prosseguir a revalidação do diploma de medicina em uma das instituições parceiras. Caso o participante reprove na segunda etapa, ele poderá se reinscrever diretamente nela, pelas duas próximas edições do exame.

O exame deve ser feito por quem busca financiamento no diploma expedido fora do país e ao todo, foram disponibilizadas 7.280 vagas, distribuídas em Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Niterói (RJ), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Santa Maria (RS), Teresina (PI) e Uberlândia (MG).