Colégio Sigma oferece minicursos gratuitos sobre as obras do PAS

(crédito: Sigma/Divulgação)

Neste sábado (26/9), o Colégio Sigma fará três lives por meio do canal oficial da escola no YouTube sobre as obras indicadas para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). O Sigma está promovendo diversos conteúdos, as Aulas Especiais, com conteúdos sobre matemática financeira, literatura, gramática, física, química, entre outros.



A primeira live está programada para às 8h, com os alunos do 1º ano do ensino médio. Eles poderão assistir à transmissão que fará uma análise de obras que tratam da temática "condição negra". Às 9h45, os estudantes do 2º ano vão conferir obras que abordam questões socioambientais.



Por fim, às 11h30, os jovens do 3º ano e que prestaram a última etapa do PAS irão acompanhar o conteúdo do Título II da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais dos brasileiros, e como ele será cobrado na avaliação.



As aulas são gratuitas e abertas à toda comunidade escolar. Para acompanhar, basta acessar o canal Colégio Sigma DF no YouTube.