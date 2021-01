Fuvest 2021: confira as notas de corte da 1ª fase do vestibular

E EuEstudante

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta terça-feira (26/1), a nota de corte para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) de 2021. A nota mais alta ficou com o curso de medicina em São Paulo, com 83 pontos. Um candidato fez 90 pontos e seis candidatos tiveram 89 acertos.

Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficaram as graduações em medicina de Ribeirão Preto (81) e Bauru (78). A nota equivale ao número mínimo de acertos necessários para que os candidatos passem para a próxima etapa do vestibular, que será feita em 21 e 22 de fevereiro. A lista oficial dos aprovados para essa fase será divulgada em 1º de fevereiro.

Confira as principais carreiras abaixo. A lista completa pode ser acessada aqui.

Fuvest 2021 teve mais abstenções que no ano anterior

A prova vai selecionar candidatos para 11.147 vagas nos cursos de graduação da USP. De acordo com a Fuvest, instituição organizadora dos exames, o concurso de 2021 teve um total de 17.210 abstenções, 13,2% em relação aos 130.678 candidatos inscritos. Houve mais ausentes neste ano que no vestibular 2020, quando 7,9% dos candidatos não compareceram aos locais de prova.

Próxima fase terá português, redação e temas específicos para cada carreira

Em 10 de janeiro, os estudantes tiveram que responder a 90 questões de conhecimentos gerais. Em 21 de fevereiro, será feita a prova com 10 questões de português e uma redação, e, em 22 de fevereiro, a prova das disciplinas específicas terá 12 questões, de acordo com a carreira escolhida.

As questões de português equivalem a 50 pontos, assim como a redação. Por sua vez, as 12 questões específicas valem 100 pontos. A classificação é calculada com uma média aritmética simples: soma-se a nota da primeira fase e das duas provas da segunda.

O vestibular preparou um esquema especial para aplicar as provas aos cerca de 130 mil estudantes inscritos no concurso, com orientação e cuidados para a prevenção da covid-19, que pode ser acessada por meio deste link.

Confira o calendário