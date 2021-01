Galt Vestibulares oferece 240 vagas para pré-vestibular gratuito no DF

EE Eu Estudante

(crédito: Ben Mullins/Unsplash)

Estudantes ou egressos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal que desejam ingressar no ensino superior podem contar com o auxílio oferecido pela Galt Vestibulares. A iniciativa oferece 240 vagas gratuitas para cursinho pré-vestibular e recebe inscrições até 7 de fevereiro, pelo site. Bolsistas da rede particular também podem se candidatar.



As vagas são destinadas a alunos de baixa renda que querem se preparar para o vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB). Interessados devem preencher formulário de inscrição com dados pessoais e fazer o pagamento simbólico de R$ 5, conforme orientado no site. As informações de renda serão solicitadas a fim de comprovação.

A seleção é feita em duas etapas. A primeira prevê a aplicação de prova de conhecimentos gerais do ensino médio para os candidatos. Aqueles com bom desempenho no teste passarão para a segunda etapa do processo, uma entrevista para comprovar e identificar o perfil socioeconômico do estudante.

Cursinho oferece mais do que aulas

A capacitação será realizada integralmente no formato remoto e os selecionados terão aulas gratuitas semanais, de segunda a sábado, e participarão de atividades extraclasse, como simulados, apoio psicológico, monitoria, aulões interdisciplinares, aulas de habilidades específicas e apadrinhamento de professores.

A Galt Vestibulares é uma empresa sem fins lucrativos, criada em 2015 por alunos da UnB, com objetivo de oferecer a jovens de baixa renda uma plataforma de conhecimento para alcançar o ensino superior. Atualmente, o cursinho conta com mais de 150 voluntários e impacta mais de 500 estudantes do Distrito Federal.