Provas da 3ª etapa do PAS/UnB serão adiadas por causa do lockdown

(crédito: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press)

O lockdown imposto no Distrito Federal afetará a aplicação das provas da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), marcadas para o próximo domingo (7/3).

A Reitoria da UnB informou que as provas serão adiadas. A decisão foi tomada após criteriosa análise. No entanto, ainda não há informação sobre a nova data das provas. A universidade formalizará o adiamento por meio de novo edital a ser publicado pelo Cebraspe.

Com as mudanças ocasionadas pela publicação de novos decretos pelo GDF, que autorizam por exemplo, atividades da construção civil e de escritório, a UnB poderá manter as obras que estava em andamento.

As aulas, que já estavam sendo a distância, continuarão sendo realizadas de maneira remota. Atividades em laboratórios serão suspensas durante o lockdown. As exceções são as atividades desenvolvidas em laboratórios que atuam no combate à covid-19 e pesquisas na área de ciências da vida cuja interrupção possa trazer prejuízos irrecuperáveis aos experimentos.

Ficam autorizados os estágios presenciais realizados nas áreas e setores permitidos pelo novo decreto. As atividades administrativas seguem sendo realizadas de forma não presencial, por meio de trabalho remoto.