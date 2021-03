Objetivo convida estudante do ITA para live nesta terça-feira (9)

E EuEstudante

Nesta terça-feira (9), às 19h, o Objetivo transmite a live “Passei no ITA! Como ser aprovado no vestibular mais desafiador do país?”. O evento vai contar com um ex-aluno aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Felipe Mourad e com o professor Rogério Trava Airoldi.

A transmissão ocorre pelo canal de YouTube do colégio e será aberta a todos.

O objetivo a live é tirar dúvidas dos alunos que pretendem ingressar no ITA, assim como preparar o estudante para o vestibular da instituição. Com sede em São José dos Campos (SP), a prova de ingresso no Instituto é uma das mais difíceis e concorridas do país. Durante a transmissão, serão respondidas perguntas como:

O que as provas do ITA têm de tão diferente que assusta tanto os vestibulandos?

Como deve ser a preparação para o ITA?

Como enfrentar e vencer no vestibular do ITA?

A participação em olimpíadas científicas pode ajudar na aprovação?

Como é a rotina universitária no ITA?

Felipe Mourad é estudante do 5º ano de Engenharia de Computação no ITA. Ex-aluno do Objetivo, ele atua como professor-orientador de Física na instituição para olimpíadas científicas.

Polaco, como é conhecido o Rogério Trava Airoldi, é professor formado em Física e em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (USP). O professor é também especialista em Redes Neurais Artificiais e Modelos Matemáticos, além de professor de Física do Colégio e do Curso Objetivo.

A conversa conta com a mediação da jornalista Malu Mota, apresentadora do programa Duas Na Tri.