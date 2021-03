Senac-DF oferece cursos focados em tecnologia e inovação

EE Eu Estudante

(crédito: Senac-DF/ Cristiano Costa)

O vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vai até 10 de abril. As provas ocorrem de forma on-line, diariamente. As vagas ofertadas são referentes ao 1ª semestre de 2021, em oito cursos de gestão e tecnologia. As mensalidades do primeiro ano estão com 30% de desconto em 2021. Para se inscrever, gratuitamente, acesse o site do Senac-DF.

A instituição oferece os cursos de gestão da tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação e banco de dados, todos com duração de 2 anos e meio. Os demais têm duração de 2 anos: gestão de turismo, gestão comercial, gestão de recursos humanos e marketing.

As aulas iniciaram em 15 de março, mas quem se inscrever agora não perde nenhum conteúdo, pois estão gravadas e disponíveis on-line para os novos alunos. Mais informações pelo telefone 99823-7675.

Aulas on-line e novas instalações

As aulas na Faculdade de Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) - DF seguem pelos meios digitais neste primeiro semestre de 2021. A continuidade no sistema on-line se dá pelas condições sanitárias relativas à pandemia do Covid-19, uma vez que o DF continua em situação de calamidade pública, prorrogada até 30 de junho de 2021 pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Assim que as aulas presenciais estiverem autorizadas, a faculdade oferece um novo prédio, totalmente moderno, de acordo com a proposta de inovação e tecnologia da instituição. A nova estrutura fica localizada na 913 Sul, ao lado da unidade do Sesc-DF. A área útil do novo prédio da faculdade é de 5.400 metros quadrados, com seis pavimentos disponíveis para os alunos.

Os cursos oferecidos são: gestão da tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, banco de dados, gestão de turismo, gestão comercial, gestão de recursos humanos e marketing.