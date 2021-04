MEC abre Inscrições para bolsas remanescentes do Prouni em maio

EE Eu Estudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Educação abrirá as inscrições para a ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do Programa Universidade para Todos (Prouni), em 3 e 4 de maio. A inscrição poderá ser feita exclusivamente pela internet, na página do Prouni.

As bolsas remanescentes ofertadas são aquelas não preenchidas no processo seletivo regular para o primeiro semestre de 2021. O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior, destinado a quem não tem diploma de graduação, que oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem a totalidade da mensalidade do curso, e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em instituições particulares de ensino.

Pela primeira vez, a classificação dos candidatos para ocupação das bolsas remanescentes será feita por ordem de melhor desempenho obtido em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorridas nos últimos dez anos.

Ou seja, a classificação se dará segundo um critério meritocrático, e não mais por ordem do horário da conclusão da inscrição. Antes, o sistema era muito criticado uma vez que dava brecha aos candidatos que tivessem alguma dificuldade de acesso à internet.

Outra novidade desta edição é que os estudantes que fizeram o Enem de 2020 poderão se inscrever para disputar uma das bolsas remanescentes ofertadas. Também poderão se inscrever os estudantes que fizeram qualquer uma das edições do Enem, a partir de 2010. O critério mínimo exigido de desempenho no Enem é para que os candidatos tenham obtido 450 pontos no conjunto de provas do exame e nota superior a zero na redação.

Além do desempenho no Enem, os candidatos devem observar os critérios socioeconômicos, já que para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Após o resultado, que está previsto para ser divulgado em 7 de maio, na página do Prouni, quem for classificado deve ficar atento ao prazo para entregar, na instituição de ensino para a qual for classificado, a documentação que comprove as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo é de 10 a 13 de maio.

Anote o cronograma do Prouni

Entre 3 e 4 de maio – Período de inscrição;

Em 7 de maio - Resultado;

De 10 a 13 de maio – Entrega da documentação que comprove as informações declaradas na inscrição.