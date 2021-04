Unicamp divulga sétima chamada de aprovados no vestibular 2021

EE Eu Estudante

(crédito: Thomas Marostegan/ Unicamp)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a sétima chamada da lista de convocados do vestibular de 2021. Os candidatos deverão consultar a lista na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Todos os convocados nesta chamada deverão fazer sua matrícula não presencial em 15 de abril, exclusivamente pela internet, na página da Comvest, utilizando seu número de inscrição e senha.

Os candidatos convocados em primeira opção que não fizerem a matrícula eletrônica ficam excluídos do vestibular. A Comvest vai divulgar uma chamada adicional (última chamada) do Vestibular Unicamp, no próximo dia 22 de abril, para matrícula eletrônica no dia 23 de abril.

Os candidatos selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais deverão passar pela Comissão de Averiguação. A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo feita pela Comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da Comissão de Averiguação.

O link com o horário da banca e a plataforma de acesso à entrevista estão disponíveis na página do Vestibular Unicamp 2021. A data da averiguação (15 de abril) não poderá ser reagendada. Os candidatos cotistas devem acessar a plataforma de entrevista da Banca de Averiguação, bem como as orientações e protocolos, no site da Comvest.