Faculdade Medicina do Sertão anuncia data do 2º vestibular de 2021

E EuEstudante

(crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/ Unsplash)

As inscrições para o segundo vestibular da Faculdade de Medicina do Sertão (FSM) estão abertas e vão até 16 de junho, a prova vai ser aplicada em 20 de junho de forma on-line. A instituição fica localizada em Arcoverde (PE) e oferta 55 vagas distribuídas em: 45 para candidatos não bolsistas; cinco para os que desejam concorrer pela nota do International Baccalaureate (IB); e as cinco restantes são bolsas integrais.

Para se inscreverem, os interessados devem acessar o site da instituição. O valor de inscrição para os candidatos que vão concorrer as vagas de não bolsista é de R$ 200, para as de bolsista, o valor é de R$ 100.

Em cumprimento com as diretrizes do Programa Mais Médicos (lei nº 12.871) que busca formar profissionais que se fixem na região onde está instalada a instituição de ensino, será atribuído aos candidatos bolsistas que moram em Arcoverde, Buíque, Custódia, Pesqueira e Sertânia –cidades do Pernambuco – um bônus de 10% calculado a partir da nota final.

A prova começará às 14h (horário de Brasília) e terá duração de 3h com 30 perguntas de múltipla escolha e uma redação que correspondem, respectivamente, à até 75% e 25% da nota final. Os participantes terão acesso ao link na área do candidato 24h antes do início do vestibular.

Para garantir a lisura do processo e seguindo orientações de órgãos competentes, como a Polícia Federal, a instituição reserva-se no direito de usar, se necessário, identificadores de endereço de protocolo na internet (IP), rastreadores de comportamento de teclado e mouse, ferramentas de identificação facial. As redações terão o conteúdo comparado uma com as outras e, caso seja necessário, a imagem do candidato poderá ser gravada durante a realização da prova.

Os resultados do vestibular serão divulgados em 23 de junho no site do processo seletivo.

Faculdade de Medicina do Sertão

A instituição foi criada em 2020 com a missão de formar profissionais capazes de contribuir com o desenvolvimento do país.

Com base nesses princípios, o curso de medicina na entidade tem o objetivo de formar profissionais generalistas humanizados, deixando-os prontos para atuar no mercado global e aptos a atender pacientes nos níveis primários e secundários nos sistemas público e privado de saúde.

De acordo com o coordenador da faculdade, dr. José Francisco Chagas, a parceria com o Programa Mais Médicos prevê que toda rede de saúde do município estará à disposição para a prática clínica dos estudantes da faculdade, internato e residência dos alunos.

A instituição faz parte do grupo São Leopoldo Mandic que tem outras nove unidades de ensino espalhadas pelo país que também oferece cursos de pós-graduação.