São Leopoldo Mandic abre inscrições para vestibular de medicina

E EuEstudante

(crédito: Jessica Lewis/ Unsplash)

A Faculdade São Leopoldo Mandic abriu as inscrições para o vestibular de medicina de 2021, que vão até 23 de junho e os interessados devem acessar o site da instituição para se inscreverem. Serão disponibilizadas 169 vagas, sendo 143 para candidatos não bolsistas, 16 para bolsistas integrais e 10 que desejam concorrer pela nota do International Baccalaureate (IB) – nesta opção não há necessidade de fazer a prova on-line, basta apresentar os documentos descritos no edital. O valor de inscrição para os candidatos que vão concorrer as vagas de não bolsista é de R$ 200, para as de bolsista, o valor é de R$ 100.

O vestibular vai ser aplicado às 14h (horário de Brasília) em 27 de junho de forma totalmente on-line. A avaliação terá duração de 3h e será composta por 30 questões de múltipla escolha e uma redação que, respectivamente, equivalem a 75% e 25% da nota final. Os candidatos terão acesso ao link da prova 24h antes do início dela na área do candidato.

Em acordo com as determinações do Programa Mais Médicos lei nº 12.871) que busca formar profissionais que se fixem na região onde está instalada a instituição de ensino, a instituição vai atribuir um bônus de 10% calculado a partir da nota final aos candidatos que residem nas cidades de Araras, Conchal, Leme e Pirassununga – localizadas no estado de São Paulo.



De maneira a garantir a integridade do processo seletivo e seguindo orientações de órgãos competentes, como a Polícia Federal, a instituição reserva-se o direito de usar, se necessário, identificadores de endereço de protocolo na internet (IP), rastreadores de comportamento de teclado e mouse, ferramentas de identificação facial. As redações terão o conteúdo comparado uma com as outras e, caso seja necessário, a imagem do candidato pode ser gravada durante a realização da prova.

Os resultados da prova serão divulgados em 1 de julho no site do processo seletivo.





A matriz da instituição fica em Campinas (SP), onde oferece cursos de graduação e pós-graduação em odontologia e medicina. Na sede de Araras, está disponível o curso de medicina. Além disso, a São Leopoldo tem outras oito unidades de ensino distribuídas por todo o país com cursos de pós-graduação.