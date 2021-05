Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.2 da Mackenzie

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Faculdade Mackenzi)

As inscrições para o vestibular da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão abertas até 7 de junho, os interessados devem acessar o site da instituição. As vagas ofertadas são para os câmpus Alphaville e Higienópolis com início das aulas no segundo semestre. Além disso, os candidatos que se inscreveram até esta sexta-feira (7/5) terão 50% de desconto na taxa de inscrição que está no valor de R$ 100.

As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de junho de forma on-line e divididas em dois grupos. Cada curso está em um grupo específico, para saber o dia da prova os candidatos para os câmpus de Alphaville e Higienópolis devem conferir os seus respectivos editais.

No primeiro dia, será dado a prova para o grupo 1 que contempla as disciplinas: conhecimentos gerais; geografia; história; inglês; português. No segundo, será o exame do grupo dois que terá: biologia; conhecimentos gerais; física; inglês; matemática; português; química.

Os estudantes que fizeram as edições de 2019 e 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também podem concorrer. As inscrições para essa modalidade também vão até 7 de junho e devem ser feitas no site da instituição, o cronograma completo está descrito no edital.

Sobre a Mackenzie

A universidade está na 103ª posição das melhores instituições de ensino da América Latina segundo a pesquisa QS Quacquarelli Symonds University Rankings – organização internacional que avalia o desempenho de instituições de ensino médio, superior e de pós-graduação.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie têm três câmpus em São Paulo, que ficam em Alphaville, Campinas e Higienópolis. A instituição oferece cursos de graduação, pós-graduação em mestrado, em doutorado e em especialização, extensão, EaD, cursos in company e centro de línguas estrangeiras.