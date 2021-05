Uniderp está com inscrições abertas para o vestibular de medicina

E EuEstudante

(crédito: Karolina Grabowska / Pexels)

A universidade Anhanguera-Uniderp está com inscrições abertas para vestibular do curso de medicina. O processo seletivo visa o preenchimento de 110 vagas para ingresso no segundo semestre de 2021 no curso presencial na instituição em Campo Grande (MS). Estudantes podem efetuar a inscrição por este site até 10 de junho.

Prova será aplicada na modalidade on-line em 19 de junho no turno da tarde em horário especificado no Cartão de Convocação do Candidato. Para participar, é necessário pagar a taxa de R$ 300.

O exame é composto por questões objetivas e uma redação. São 12 questões de língua portuguesa e literatura, 10 questões de língua estrangeira (inglês), 10 questões de matemática e raciocínio lógico, 11 questões de ciências humanas e 12 questões de ciências da natureza.

Para candidatos que desejam ingressar por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, há também vagas abertas até 10 de junho. Nessa modalidade, as inscrições têm o valor de R$ 150.

Candidatos portadores de deficiências que quiserem solicitar atendimento durante a prova devem enviar solicitação ao endereço uniderp@consultec.com.br até 10 dias antes da data de aplicação. No e-mail, deve constar laudo médico, tipo de atendimento a ser prestado, assinatura e carimbo do médico.

Para os inscritos que utilizam nome social, é possível encaminhar requerimento para o mesmo endereço de e-mail. Documento estará disponível no site da Consultec.